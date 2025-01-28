為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 大分人都來這吃拉麵！清爽系大分醬油拉麵店「中華そば さこや」，晚餐有味噌拉麵。

大分人都來這吃拉麵！清爽系大分醬油拉麵店「中華そば さこや」，晚餐有味噌拉麵。

2025燈會攻略 2025春節福袋 日本 大分美食 more
2025-01-28 22:41:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

來大分旅遊突然想吃拉麵？不妨嘗試在地人推薦的大分拉麵店「中華そば さこや」，自JR大分站步行約十分鐘即可抵達。拉麵品項簡單，僅有黑醬油和白醬油兩種選擇，晚餐時段則會多一款味噌風味，尤其適合偏好湯頭口味較清淡的日本旅遊愛好者前往。

▲▼中華そば さこや是大分市區十分受在地人歡迎的拉麵店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「中華そば さこや」為氛圍精緻優雅的大分拉麵店，空間僅有8個座位，老闆親自親為服務每一名顧客，而在地熟客也樂於邊吃拉麵邊和老闆交流心事。對於不少大分人而言，「中華そば さこや」猶如拉麵版的《深夜食堂》般的溫馨存在，尖峰時刻時常一位難求。

▲▼中華そば さこや為一人店家，每一碗拉麵都是老闆親製/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「中華そば さこや」的黑醬油湯頭以雞肉、豬肉、和數款乾貨等熬製而成，湯頭相較絕大部分日本拉麵店的醬油湯頭來得清爽；白醬油湯頭則選用大分引以為傲的冠地雞、北海道生產的扇貝等。只是要注意的是，「中華そば さこや」僅接受現金，不受理任何電子形式的結帳方式。

推薦閱讀：劇場式燒烤體驗！鹽烤沙丁魚必點「炭劇場德永座」，日本大分女孩的愛店。

▲▼中華そば さこや以白醬油和黑醬油兩款拉麵聞名/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

中華そば さこや店家資訊

地址：大分県大分市中央町3-6-29 布屋ビル 別館 1F
備註：僅接受現金結帳

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

中華そば さこや

phone
place大分県大分市中央町3-6-29 布屋ビル 別館 1F
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up