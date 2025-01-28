來大分旅遊突然想吃拉麵？不妨嘗試在地人推薦的大分拉麵店「中華そば さこや」，自JR大分站步行約十分鐘即可抵達。拉麵品項簡單，僅有黑醬油和白醬油兩種選擇，晚餐時段則會多一款味噌風味，尤其適合偏好湯頭口味較清淡的日本旅遊愛好者前往。



▲▼中華そば さこや是大分市區十分受在地人歡迎的拉麵店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「中華そば さこや」為氛圍精緻優雅的大分拉麵店，空間僅有8個座位，老闆親自親為服務每一名顧客，而在地熟客也樂於邊吃拉麵邊和老闆交流心事。對於不少大分人而言，「中華そば さこや」猶如拉麵版的《深夜食堂》般的溫馨存在，尖峰時刻時常一位難求。▲▼中華そば さこや為一人店家，每一碗拉麵都是老闆親製/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「中華そば さこや」的黑醬油湯頭以雞肉、豬肉、和數款乾貨等熬製而成，湯頭相較絕大部分日本拉麵店的醬油湯頭來得清爽；白醬油湯頭則選用大分引以為傲的冠地雞、北海道生產的扇貝等。只是要注意的是，「中華そば さこや」僅接受現金，不受理任何電子形式的結帳方式。推薦閱讀： 劇場式燒烤體驗！鹽烤沙丁魚必點「炭劇場德永座」，日本大分女孩的愛店。 ▲▼中華そば さこや以白醬油和黑醬油兩款拉麵聞名/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

中華そば さこや店家資訊

地址：大分県大分市中央町3-6-29 布屋ビル 別館 1F

備註：僅接受現金結帳