大分美食推薦！位於二樓的「炭劇場德永座」特別深受當地女性喜愛，是具有強烈娛樂性質的爐端燒，尤其適合喜愛熱鬧氛圍、滿足視覺饗宴的日本旅遊愛好者；工作人員會直接在你的面前燒烤，用餐體驗如其名，令人彷彿在餐館欣賞一齣精采好戲。



▲▼ 炭劇場德永座是深受當地人喜愛的大分爐端燒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「炭劇場德永座」是討論度相當高的大分美食，座位包圍著開放式廚房，每個座位都是能直擊工作人員「演出」的搖滾區，並且每兩個座位就設置一座燒烤爐，工作人員直接在你面前燒烤各式食材，並且會逐一告知最適合搭配的醬汁或調味料。▲▼ 炭劇場德永座必點鹽烤沙丁魚/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「炭劇場德永座」有另設一座烤爐，專門烤沙丁魚和大蝦，而最精彩的環節莫過於工作人員大手朝著沙丁魚和蝦子豪邁地灑鹽，鹽烤沙丁魚更是此處必點的招牌料理；此外，除了雞肉、海鮮之外，也有供應豐富的蔬菜以及生魚片等，約會或獨自前來都很適合，不少當地女性下班後喜愛獨自來「炭劇場德永座」度過愜意的夜晚。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲▼ 炭劇場德永座還有綜合生魚片、豐富蔬菜等可以享用/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

炭劇場德永座店家資訊

地址：大分県大分市都町1-1-5 親和ビル 2F

電話：050-5589-4982