來到嘉義東石絕對要吃鮮蚵呀，產地直送，絕對新鮮美味

只要200元就能3小時無限吃爆當天現撈的肥美鮮蚵，超巨大size顆顆碩大肥美！

東石附近路邊有很多烤蚵吃到飽店家，這麼多家，到底哪一家才是網友心中最愛的呢？

「蚵王」嘉義東石產地烤鮮蚵吃到飽，自產自銷頂級鮮蚵鮮甜肥美，牡蠣的專家

而且還是寵物友善餐廳，可以帶上自己的毛小孩一起去喔

【東石蚵王烤鮮蚵吃到飽】就位在東石鄉擁有三百年歷史的先天宮正後方，在導航輸入先天宮就可以找到

，開車來的話，餐廳門口會有人員指揮進入停車場，完全不用擔心停車位的問題

重點就是一片大草皮，用餐環境舒適，餐廳門口以及後方都是草皮，讓狗狗有活動地方

半露天的環境，可以享受陽光又不會太熱，是相當舒適的烤蚵場所

我猜是因為炭火烤蚵的關係，這邊基本上都是半露天的形式，空氣比較流通

座位分為雙人座、四人座及六人圓桌等座位，每桌都有專屬垃圾桶丟殼超方便

入店後店員很親切的馬上帶位，並在桌邊介紹用餐規則及方式

烤蚵吃到飽每人200元，平日不限時，假日限時3小時，還有超多功夫熱炒好料，道道真材實料

有飯、麵等主食，還有將近70種的熱炒、甕窯雞可以選擇，而且價格超親民

這裡的鮮蚵放在冰箱給客人自取的，一盆一盆想烤多少就拿多少，都是當天現撈的鮮蚵

餐廳內的牡蠣是每天從嘉義東石產地直送，而且都洗得很乾淨，洗淨後也會立刻冷藏

小編真的有很仔細檢查，洗得很乾淨，不僅沒有沙子，連爛土也看不到

開烤啦〜〜〜

牡蠣較平的一面朝上放上烤網，殼稍微打開後，先將殼整個打開，然後再放上烤網繼續烤

，烤到蚵仔表面不要水水的，烤熟後再食用

小編溫馨提醒 ，烤蚵要烤熟唷，也不要一口氣吃太多，有些人腸胃比較敏感

，蚵比較「冷」，吃多容易拉肚子

又大又肥美的石蚵烤網擺滿滿，邊烤邊滴汁海味香氣四溢，讓人食指大動

真心推薦他們家的烤蚵，真的超屌的好吃XD

這裡的蚵仔真的超肥美超新鮮，他們蚵仔應該都篩選過，真的是都很新鮮很飽滿

剛好我們到訪是蚵仔最肥美的季節，蚵仔每一顆都很飽滿鮮甜，吃在嘴裡充滿了海洋的味道〜

我們當天一共吃了5籃，每一顆幾乎都能順利打開，完全沒有一顆有臭掉的味道

果然在產地直接烤蚵最狂！！！

【鹽烤台灣鯛魚】

上桌已經事先剖半讓客人方便食用，看起來也大尾

肥美鹽烤台灣鯛，完全沒有腥味只有鮮味，裡面的魚肉超甜超多汁，肉質Q彈，鹹香甘甜

【綜合海鮮炒飯】

還有滿滿的大蝦仁，用料不手軟，還有加入肉絲、高麗菜、蔥花等

粒粒分明，跟熱炒店做的一樣香氣十足呢

充滿蛋香和醬香的海鮮炒飯，一下就被大家秒殺了XD

【泰式月亮蝦餅】

金黃酥脆的外皮，加上Q彈的內餡，再淋上酸甜的泰式風味醬汁，許多大人小孩都愛

雖然不是屬於哪種很厚蝦餅，但每一口都是飽嘴扎實的口感

再沾上特調泰式酸甜醬，香脆蝦餅與醬料的搭配完全就是銷魂組合

【蟹肉炒娃娃菜】

高湯扒附在娃娃菜中，芡汁色澤光亮可口，統合海鮮與青蔬的風味

蟹腿肉甜，娃娃菜清香滋味，一口盡現

【海鮮炒烏龍麵】

Q彈烏龍麵與特製醬汁完美結合，搭配蔬菜與鮮蝦、蛤蜊、蚵仔豐富的配料

烏龍麵麵條Q彈搭配濃稠醬汁，每條麵條上都吸附滿滿的醬汁

，呼嚕呼嚕大口吸入超滿足，整體味道層次很豐富

【金沙豆腐】

表皮煎炸得金黃，外酥內軟的豆腐，用鹹蛋黃炒製的金沙醬完整包裹，鹹香開胃！

【金沙花枝】

小編超激推、饕客最愛點的「金沙花枝」，濃醇鹹蛋黃與Q彈花枝的黃金組合

炒過的鹹蛋黃香裹在鮮美的花枝外面，香氣四溢、鹹香夠味，讓你一口接一口

【松阪豬肉炒水蓮】

一根根細長的蔬菜炒得又香又脆，還有微微的蓮香，可說是熱炒店必點

松阪豬本身油脂豐富肥而不膩，烹煮後嫩而不柴，爽脆Q彈，搭配水蓮清脆的口感，超級好吃

東石蚵王最大的特色是假日還有駐唱歌手、川劇變臉，這點我覺得非常加分

駐唱中午12:00-16:00；變臉中午13:00、下午17:00

川劇變臉老師還會走到台下與客人們「零距離」互動，高超表演技巧短時間內做出10幾張不同臉譜變化

即使站在小編面前我還是無法找到瞬間變臉破綻，超厲害

還一邊親切的跟客人互動拍照，現場氣氛簡直嗨翻天！

小珊珊碎碎念：

這種價位能吃到這麼肥美又鮮又多汁的蚵仔，CP值破表！

不虧是嘉義東石，真心覺得果然還是在產地吃的料理是最棒的

最棒的是這裡還有川劇變臉、駐唱歌手，吃烤鮮蚵也能有像海底撈的同等享受〜

【Info】

【東石蚵王烤鮮蚵吃到飽】

地址：嘉義縣東石鄉猿樹村206號附27(東石先天宮正後方)

營業時間：10:00～20:00

預約電話：05 373 2168

官方粉絲團：東石蚵王烤鮮蚵吃到飽

IG：東石蚵王烤鮮蚵吃到飽（@oysterking2023）• Instagram 相片與影片

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