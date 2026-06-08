烤蚵吃到飽超嗨！嘉義東石「蠔蠣嗨High」，200元爽吃還能看變臉。

嘉義東石蠔蠣嗨High鄰近東石漁人碼頭，主打200元烤蚵吃到飽，還能邊吃邊聽歌、看川劇變臉。

來嘉義東石玩，除了逛東石漁人碼頭，烤蚵吃到飽也是很值得安排的在地體驗。位於東石漁港附近的「東石蠔蠣嗨High」，主打 200 元烤蚵吃到飽，不只可以一路吃產地直送鮮蚵，現場還有駐唱演出與川劇變臉表演，整體氣氛比一般烤蚵店更熱鬧。若想安排嘉義海線一日遊，很適合把這裡當成午餐或晚餐據點，吃飽後再順遊東石漁人碼頭、布袋高跟鞋教堂或布袋漁港。

東石漁港旁用餐，免費停車超方便

東石蠔蠣嗨High 位在東石漁港附近，距離東石漁人碼頭不遠，開車前來可直接導航抵達，店家也設有大片免費停車場，對自駕旅客相當友善。用餐環境採半開放式設計，整體座位區呈現 L 型，抵達後需先到櫃台登記人數，再由服務人員帶位。若想近距離欣賞川劇變臉，建議可以選擇靠近廁所、洗手台平行方向的用餐區，因為表演多半會優先在這一區進行，邊吃烤蚵邊看演出會更有臨場感。

烤蚵價格很親民，假日限時3小時

這裡的烤蚵吃到飽以人頭計價，100 公分以下孩童免費，100 至 130 公分孩童收 100 元，130 公分以上則以成人價格計算。其餘餐點若想加點，則需另外付費。平日用餐沒有時間限制，假日則有 3 小時用餐時間，對想慢慢烤、慢慢吃的人來說也算很夠用。整體價格相當親民，難怪東石一帶有不少烤蚵吃到飽店家，來到產地就是要把新鮮海味吃好吃滿。

產地鮮蚵自己拿，補貨速度很給力

烤蚵吃到飽的鮮蚵都放在冰箱內，以一籃一籃的方式供應，吃完再自行取用即可。店家補貨速度很快，不太需要擔心拿不到或吃不夠。產地直送的鮮蚵新鮮度很有感，放上烤網後等殼微微打開，就能吃到飽滿多汁的蚵仔。這種邊烤邊吃的形式很有漁港旅行感，也很適合一群朋友或親子家庭一起來，過程本身就很有互動樂趣。

駐唱變臉超熱鬧，邊吃邊看很有趣

東石蠔蠣嗨High 最特別的地方，就是不只賣烤蚵吃到飽，還把現場氣氛做得很嗨。用餐時可以邊聽駐唱演唱，還能欣賞川劇變臉表演，整個過程比想像中更有娛樂性。對小朋友來說，變臉表演很容易吸引注意力；對大人來說，一邊吃烤蚵、一邊聽歌看表演，也讓這頓飯不只是填飽肚子，而是更像一場嘉義海線的小型聚會。若想要有比較好的觀賞角度，入座區域真的可以稍微挑一下。

台灣鯛兩種口味，胡椒鹽烤都推薦

除了烤蚵吃到飽，這天也有加點綜合台灣鯛，一次能吃到胡椒與鹽烤兩種口味，表現相當值得推薦。比起一直吃蚵仔，搭配魚料理能讓整餐變化更多，也比較不容易膩。胡椒口味香氣明顯，適合喜歡重一點調味的人；鹽烤則能吃到魚肉本身鮮味，簡單卻很耐吃。若是多人一起用餐，很適合額外點一份分食，讓桌面更豐富。

漁人碼頭順遊去，親子戲水也好玩

吃飽後很推薦順遊東石漁人碼頭，從店家前往相當方便，可以散步到北回歸線地標拍照打卡，也能在漁港邊走走吹風。若是帶小朋友來，建議多準備一套換洗衣物，因為漁人碼頭內有戲水空間，天氣熱時小孩很容易玩到不想走。時間更充裕的話，也能一路順遊嘉義布袋高跟鞋教堂、布袋漁港，或往雲林口湖馬蹄蛤主題館、台灣鯛生態創意園區安排海線小旅行。整體來說，東石蠔蠣嗨High 不只是吃烤蚵，也很適合串成嘉義親子一日遊的美食停靠站。

東石蠔蠣嗨High

營業時間：平日11:00-20:00 假日10:00-20:00

營業地址：嘉義縣東石鄉東石村5號附38

營業電話：05-373-3399

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