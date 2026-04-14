嘉義 KHTOY 絨毛玩偶旗艦館！全台最大授權娃娃天堂，千款正版角色親民價。

推薦迪士尼迷、三麗鷗迷或是動漫愛好者，來到嘉義絕對不能錯過「KHTOY 絨毛玩偶旗艦館」。這裡不僅是全台最大的絨毛玩偶專賣店，更是一個免門票的室內拍照聖地。

位於嘉義民雄工業區內的 KHTOY 絨毛玩偶旗艦館，以其龐大的正版授權陣容與寬敞的展示空間著稱。館內不僅提供免費入館體驗，更設置了多處充滿童趣的場景供遊客留影，成為嘉義熱門的打卡座標。從大門口的彩虹小馬造景開始，到 1 樓集結的各大知名角色專區，每一處都展現了正版授權玩偶的細緻與質感。除了販售各式絨毛玩偶，館內也貼心考量到家庭客群的需求，設置了免費的兒童遊戲區與手作 DIY 空間。配合全館滿額的折扣優惠，讓愛好者能以更實惠的價格將心儀的角色帶回家。不論是作為單純的旅遊停靠站，或是針對特定角色的愛好者，這裡都提供了一場視覺與購物兼具的豐富體驗。

坐落民雄工業區，全台最大玩偶館

KHTOY 絨毛玩偶旗艦館的地點位於民雄工業區，對於自行開車或騎車前往的遊客最為便利。園區貼心設置了免費停車場，若本館前方空間停滿，斜對面約 100 多公尺處亦設有備用停車場供停放。全館採免門票入館制，僅有 3 樓的 DIY 體驗需要額外付費，這種親民的入場方式吸引了大量人潮。此外，館方也提供滿額優惠機制，全館消費滿 1000 元可享 85 折，滿 3000 元更可享 75 折優惠，對於想要大量採買的遊客來說極具誘因。

迪士尼專區好拍，三麗鷗系列齊全

進入 1 樓展區，迎面而來的是亮眼的彩虹小馬打卡區，吸引不少遊客驻足拍照。接著延伸出的迪士尼專區與三麗鷗專區，更是館內的人氣核心。各類角色玩偶分門別類，整齊陳列於不同主題的專區中，營造出濃厚的卡通氛圍。除了傳統的絨毛玩偶，現場也同步販售時下流行的盲盒商品，多元的品項滿足了不同年齡層的偏好。每一處展區都設計得極具層次，讓人彷彿置身於正版角色的博覽會中，展現出全台最大玩偶天堂的氣勢。

免費兒童遊戲區，實用生活小物多

沿著動線來到 2 樓，展售內容從單純的玩偶擴展到了實用的生活小物。除了中型玩偶，這裡更集結了文具、寢具等居家用品，將可愛的角色元素融入日常生活中。2 樓的另一大亮點是設有「小小雷克斯探險王國」兒童遊戲區，這是一個提供給孩童免費遊玩的空間。雖然人潮較多時需要預約，但館方每 30 分鐘就會清場進行清潔維護，確保遊玩環境的衛生與安全，對於家庭遊客來說是一項非常友善的設施。

大型玩偶極療癒，專屬手作體驗多

3 樓展區主要鎖定在較大型的玩偶展示與販售，巨大的體積帶來更為震撼的視覺效果。除了成品購買，3 樓也設有付費手作區，遊客可以在此諮詢並參與製作屬於自己的專屬娃娃。這種客製化的體驗為參訪過程增添了更多互動與紀念意義。結束入館行程後，遊客也能順遊鄰近的嘉義酒廠、三隻小豬觀光農場或是民雄星巴克，再回到嘉義市區品嚐在地美食，串聯出一套充實的民雄半日或一日行程。

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

營業時間：09:30-17:00(週三休)

營業地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

營業電話：05-221-6559

延伸閱讀

彰化溪湖必遊巫家捏麵館！全台唯一捏麵文化館，免門票親子同遊。

2026彰化恐龍樂園全新改版！百果山探索樂園，必玩超值彩虹滑道。

彰化「萬景藝苑」台版兼六園，室內樂園餵食水豚君，紫檀閣古董收藏親子必遊。