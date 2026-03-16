彰化溪湖必遊巫家捏麵館！全台唯一捏麵文化館，免門票親子同遊。

彰化縣溪湖鎮的「巫家捏麵館」，是全台唯一以捏麵人為主題的文化館，園區全面免收門票且附設免費停車場。

在早期的台灣廟會、夜市或傳統節慶中，總能看見老師傅運用繽紛的彩色麵糰，以靈巧的雙手迅速捏出栩栩如生的動物與卡通人物，這份傳統技藝乘載了許多人的童年回憶。世代從事捏麵藝術的巫家，為了不讓這項珍貴的傳統文化隨著時代沒落，特別在彰化溪湖創立了「巫家捏麵館」。透過靜態的藝術展覽與動態的 DIY 教學，將捏麵工藝的歷史淵源與技法完整保存並繼續傳承，讓旅客在遊樂中深刻體驗傳統藝術的獨特魅力。

彰化溪湖交通便利，專屬停車免煩惱

巫家捏麵館的地理位置相當便利，開車前往的旅客只需設定導航至彰化溪湖即可輕鬆抵達。園區前方貼心規劃了佔地寬廣的免費專屬停車場，讓家庭出遊的旅客無須擔憂尋找車位的困擾。最棒的是，入園參觀採全面免門票制度，旅客可以自由進出展區欣賞各項藝術作品，唯有報名參與捏麵 DIY 體驗課程時，才需要另外支付材料費用，是一處極具性價比的優質文化園區。

室內展區童趣滿滿，捏麵藝術栩栩生

館內的空間規劃十分完善，室內區域涵蓋了童趣館、DIY 手作教室、歷史走廊、傳統展示館以及文創販售區，甚至還進駐了知名連鎖咖啡館，提供旅客舒適的休憩空間。在傳統展示館內，陳列了大量且作工精緻的捏麵作品，從傳統的 12 生肖、歷史人物、熱鬧的廟會場景，到深受孩童喜愛的現代卡通人物應有盡有。色彩繽紛且充滿生命力的展品，讓整個室內展區宛如一座充滿童趣的微型藝術世界。

戶外滑草泡腳放鬆，假日音樂伴遊園

除了豐富的室內靜態展覽，園區的戶外空間同樣精彩。戶外區域精心規劃了能讓孩童盡情放電的滑草區與小火車，並種植了優美的落羽松林，營造出綠意盎然的自然氛圍。此外，園區內還設有獨特的露天泡腳池，讓旅客在參觀之餘能稍微放鬆疲憊的雙足。若逢週末假日天氣晴朗時，戶外表演區更會不定期邀請街頭藝人進行薩克斯風等音樂演奏，在悠揚的樂聲伴隨下，讓整體的遊園體驗更加愜意舒適。

順遊溪湖吃羊肉爐，糖廠老街好安排

結束巫家捏麵館的豐富行程後，周邊亦有許多知名景點與在地美食值得一併探訪。來到彰化溪湖，絕對不能錯過當地最著名的溪湖羊肉爐，例如廣受饕客推崇的阿枝羊肉店等，都是飽餐一頓的絕佳選擇。吃飽喝足後，可順遊至鄰近的溪湖糖廠搭乘觀光五分車、品嚐特色冰品，或是前往佔地廣闊的溪湖中央公園散步消化。若時間充裕，還能將行程延伸至鹿港老街，規劃一趟充滿歷史與美食的彰化深度之旅。

巫家捏麵館

營業時間：09:30-17:30

營業地址：彰化縣溪湖鎮彰水路四段439巷151號

營業電話：04-861-0865

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