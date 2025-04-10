位在彰化社頭的台灣手套博物館，入館免門票，一入門就能直接欣賞到全世界最大的手套，玩拍打卡超吸睛！館內隨處都可看到可愛的手套公仔，除了能吸收不少有關手套的知識，也還能在館內體驗不少親子互動遊戲；而走到三樓，也可以欣賞高鐵在軌道上奔馳的瞬間！假日來到台灣手套博物館遊玩，真的是個親子遊玩的好去處！

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台灣手套博物館-交通位置

台灣手套博物館位在彰化社頭的社頭織襪產業園區內，開車前來的朋友直接導航即可輕鬆抵達，一旁設有免費停車場可停放愛車；若是搭乘大眾交通工具前往的朋友可在高鐵-彰化站或是台鐵-社頭火車站下車後再轉搭乘計程車抵達。而入館是免門票，我們來訪的這一天還有集滿戳章兌換禮物的小活動。

台灣手套博物館-館內介紹

台灣手套博物館是全球唯一以手套為主題的展館，是一座結合了博物館、觀光工廠、美術館的園區，館內有博物館的多元性，有手套工廠的專業性，並導入不少藝術創作宛如手套美術館的藝術美。館內的鎮館之寶就是高達5.8公尺的「世界大手套」，這可是比一般手套大256倍，全為手工一針一線縫製而成，還打破目前在美國的2米半紀錄。

台灣手套博物館-一樓

台灣手套博物館的一樓除了有全世界最大手套，一旁也還有商品販售區、DIY體驗區、手套產業的時光隧道、芭樂手套樹等，一樓的後方則是小孩子們最愛的戲砂(小石子)區。

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台灣手套博物館-二樓

台灣手套博物館的二樓則是親子互動體驗區以及展示館方珍愛的收藏品，因為創辦人陳先生的老家位在宜蘭，從小就生長在海邊的他，對於大自然所創造出來的藝術品都特別喜愛，在這就展示了各式各樣的他所收藏的貝殼及像形石，其中有不少貝殼都是特別具有紀念性。

台灣手套博物館-三樓

台灣手套博物館的三樓則是小小的遊戲區以及高鐵觀景台，在觀景台上可遠望八卦山山脈的山景，不時也可欣賞高鐵飛馳的身影！

台灣手套博物館-周邊景點

來到台灣手套博物館當然還能順遊一旁的樂活襪之鄉博物館、社頭市區吃吃喝喝或是到銀河鐵道望景餐廳、雲河星空景觀餐廳美拍；而樂活襪之鄉博物館距離南投市的半山夢工廠、台灣麻糬主題館也很近，大約半小時的車程即可抵達。

台灣手套博物館-店家資訊