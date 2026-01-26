彰化「萬景藝苑」台版兼六園，室內樂園餵食水豚君，紫檀閣古董收藏親子必遊。

彰化溪州「萬景藝苑」是結合中日式庭園與親子遊樂的綜合景點，是全家出遊、拍照放電的好去處。

位在彰化溪州的「萬景藝苑」佔地廣大，早期以收藏珍稀植物、奇石與中式建築聞名，有著「台版兼六園」的美譽。近年來園區積極轉型，增設了讓孩子瘋狂的「彎彎滑森樂園」室內球池、戶外氣墊城堡以及超人氣的可愛動物區。這裡不僅能讓長輩欣賞紫檀閣的古董藝術與羅漢松公園的優雅造景，也能讓小朋友盡情放電玩耍。園區設有大型免費停車場，一張門票就能滿足三代同堂的旅遊需求，是彰化不可多得的親子好去處。

免費停車門票兩百，集章兌換精美小禮

開車前來的朋友可直接導航至萬景藝苑，這裡備有偌大的免費戶外停車場，停車相當便利。園區採購票入園制，全票與孩童票皆為 200 元，65 歲以上長者及團體則享有 150 元優惠票（身障孩童免票）。購票時建議購買兒童票，會附贈一張集章卡地圖，只要依序造訪神木區、樂園、亭閣等六個站點蓋章，最後就能到雞血石館兌換精美小禮物，讓孩子在遊園過程中多了一份尋寶的樂趣。

彎彎滑森室內樂園，著襪暢玩球池溜滑梯

親子家庭入園後首推「彎彎滑森樂園」，這是專為兒童設計的室內遊戲區，購買孩童票者即可入館遊玩。為了衛生考量，進入室內樂園務必穿著襪子。館內設施豐富，包含彈跳床、小型沙池、溜滑梯、大型球池以及扮家家酒區，基本上小小孩一進去就捨不得出來。陪同規範以一名家長為主，若第二位家長欲入內需加收 50 元。旁邊也設有販售部與休息區，讓家長能稍作喘息。

可愛動物區餵水豚，憑門票免費換牧草

戶外的「可愛動物區」是園區的另一大亮點。這裡飼養了超人氣的水豚君、呆萌的笑笑羊以及可愛的驢子。遊客憑門票可以免費兌換一杯牧草來進行餵食體驗，甚至還能打開閘門進入互動區，近距離親近這些溫馴的小動物。對於喜愛動物的小朋友來說，這裡是絕對不能錯過的療癒天堂。若需要幼兒滑步車，入口接待處也有提供租借服務，相當貼心。

紫檀閣骨董家具展，中日庭園美拍必訪

除了親子設施，萬景藝苑的底蘊在於其驚人的收藏。中日式混搭風格的「紫檀閣」是園區重點，外觀氣派好拍，走進館內更是讓人瞠目結舌。裡頭陳列著各式具有歷史價值的古董家具與珍稀藝術品，每一件都是龐大資金堆砌出的珍藏。參觀時請務必遵守「只動眼不動手」的規矩。此外，園區內的亭閣也展售著特別的手工藝術品，喜歡中式古典氛圍的朋友一定會流連忘返。

羅漢松公園漫步湖畔，注意防蚊拍美照

喜歡自然景觀的朋友，推薦漫步於「羅漢松公園」。繞著靜悅湖畔散步，欣賞蒼勁翠綠的羅漢松與庭園造景，氛圍相當愜意，隨手一拍都能產出充滿意境的美照。不過要特別提醒，由於園區植被茂密，這一區的小黑蚊比較多，建議家長務必幫自己與小朋友做好防蚊措施，以免被叮咬而影響了遊興。

氣墊城堡旋轉木馬，打卡免費搭遊園車

戶外區域還有讓孩子消耗體力的「氣墊充氣設施」，雖然不大但足以讓孩子跑跳好幾輪。穿過白玉橋來到祈福樹區，還有旋轉木馬與飛機等遊樂設施。如果不想走路，園區也有提供遊園車服務，繞行一圈約 8 分鐘，每 20 分鐘發車一次。來訪時若遇活動（如臉書打卡），還有機會獲得免費乘車券，輕鬆遊覽這座美麗的廣大庭園。

周邊順遊溪州公園，必吃在地羊肉爐

在萬景藝苑玩累了，午餐當然要品嚐溪州最出名的羊肉爐，像是當地的「呂羊肉爐」就是不錯的選擇。周邊順遊景點也相當豐富，鄰近有綠意盎然的「溪州公園」，或是前往埤頭鄉的「台灣穀堡」參觀米文化博物館。若想吃小吃，也可以直接殺到北斗奠安宮附近，品嚐知名的北斗肉圓，安排一趟豐富的彰化南彰一日遊。

萬景藝苑

營業時間：平日08:00-17:00；假日08:00-17:30

營業地址：彰化縣溪州鄉中山路四段68號

營業電話：04-889-8879

