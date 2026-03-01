2026彰化恐龍樂園全新改版！百果山探索樂園，必玩超值彩虹滑道。

彰化員林的百果山探索樂園，於 2026 年 1 月全面改版回歸。全新取消 1 票玩到底制度，改採彈性的門票與單項設施計費。

座落於彰化縣員林市的「百果山探索樂園」，在 2026 年 1 月迎來了大規模的改版升級，以全新的面貌重新對外開放。此次改版最大的變革在於取消了過往「一票玩到底」的收費模式，全面轉型為具備高度彈性的「基礎門票搭配單項設施付費」制度。這項改變對於僅想入園與恐龍造景拍照留念、或是只想挑選特定設施遊玩的旅客而言，不僅大幅降低了入園門檻，更提升了整體行程安排的靈活度。園區內結合了原始森林景觀與超過 40 隻 1 ：1 比例的仿真恐龍，並引進了多項全新遊樂設施，是中部地區極具指標性的親子旅遊勝地。

員林百果山探索區，交通便利好抵達

百果山探索樂園的地理位置相當便利，無論是自行驅車或搭乘大眾運輸皆能輕鬆抵達。對於開車前往的旅客，只需於導航系統設定園區名稱即可直達，且園區外圍貼心規劃了免費停車格以及專屬的付費停車場，大幅省去尋找車位的困擾。若選擇搭乘大眾運輸工具，可先搭乘台鐵至員林火車站，出站後轉乘彰化客運 6915 號公車至「林厝」站，下車後僅需步行約 5 至 10 分鐘便能看見園區入口；亦可直接於火車站前轉搭計程車，車程約 15 至 20 分鐘即可抵達這座充滿驚奇的恐龍森林。

全新彈性計費模式，銅板門票超划算

隨著 2026 年的全新改版，園區的收費標準變得更為親民且具備彈性。目前一般遊客的基礎入園門票僅需 100 元，該費用涵蓋了園區內的基礎參觀以及與各區恐龍造景拍照的權利；而身高未滿 100 公分的幼童與持有身心障礙證明的旅客，則享有免門票入園的專屬優惠。在遊樂設施的部分，則改採單次計費制，價格落在 50 元至 200 元不等。例如搭乘刺激的漂漂河需 200 元，體驗騎乘恐龍為 50 元，旅客可依據自身喜好至園區內的 3 個售票區購買對應的設施票券，讓遊樂預算的控管更加精準且不浪費。

繽紛超長彩虹滑道，單次付費無限玩

佔地廣達 8000 多坪的園區內，全新引進了 12 項遊樂設施，其中性價比最高且絕對不可錯過的，便是長達 70 公尺、高度約達 1 層樓的「彩虹滑道」。這項設施不僅擁有極度繽紛吸睛的視覺外觀，滑行時的絕佳速度感更是讓大小朋友都大呼過癮。最吸引人的是，只需付費 150 元便能享受無限次暢玩的專屬優惠，成為園區內最夯的熱門打卡點。此外，全台首創的半空中「漂漂河」也是一大亮點，旅客可坐在圓形皮艇上隨波逐流，以獨特的高空視角俯瞰整座森林與恐龍造景，是極度適合親子共乘的溫和體驗。

叢林探險吉普戰車，霸王恐龍超逼真

為了讓旅客深刻體驗宛如電影《侏羅紀公園》般的探險氛圍，園區特別規劃了「叢林探險車」設施，讓旅客能乘坐吉普車穿梭於恐龍棲息的叢林之中。喜愛互動體驗的孩童，則可選擇提供擬真操作的「坦克戰車」與空氣槍射擊，享受充滿臨場感的遊戲過程。當然，散布於園區各處的 1 ：1 仿真恐龍絕對是不可錯過的拍攝焦點，從經典兇猛的霸王龍、溫和的三角龍，到栩栩如生的破殼恐龍蛋，皆展現了極高的製作水準。園區內亦貼心設置了免費的小沙坑供幼童玩耍，周邊亦有美食攤販隨時提供能量補給。

順遊員林藤山步道，周邊美食伴手禮

結束了百果山探索樂園的豐富行程後，極度推薦順遊員林周邊的知名景點。鄰近的「員林藤山步道」路勢平緩，是適合全家大小健行的極佳路線，特別是在桐花綻放的季節，沿途熱鬧的攤販市集與雪白花景交織出迷人的在地風情。若想尋找美拍景點，可前往擁有浪漫裝置藝術與絕佳夜景的「雲河星空景觀餐廳」，或是具備歐洲造景與羊駝互動的「琉璃仙境」婚紗攝影基地。回程時，不妨順道採買員林知名的蜜餞作為伴手禮，並前往熱鬧的員林第 1 市場周邊，盡情品嚐最具代表性的在地特色小吃，完成一趟完美的彰化之旅。

百果山探索樂園

營業時間：10:00-18:00

營業地址：彰化縣員林市出水巷12-36號

營業電話：04-836-9411

