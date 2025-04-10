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彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

2025-04-10 08:45:08 文字：Ann‧榜哥‧生活事務所
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Ann‧榜哥‧生活事務所

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彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

彰化縣社頭鄉可說是台灣的織襪故鄉，全台約70%的襪子都是在來自於彰化社頭，而樂活襪之鄉博物館是全台第一座織襪博物館(觀光工廠)，免門票參觀，廠區參觀動線主要分為一、二樓，一樓為商品販售區、DIY體驗區，二樓為導覽簡介區，這次Ann和榜哥就簡單分享樂活襪之鄉博物館給大家參考。

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樂活襪之鄉博物館-交通位置

樂活襪之鄉博物館位在彰化社頭的社頭織襪產業園區內，開車前來的朋友直接導航即可輕鬆抵達，門口設有免費停車格可停放愛車；若是搭乘大眾交通工具前往的朋友可在高鐵-彰化站或是台鐵-社頭火車站下車後再轉搭乘計程車抵達。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

樂活襪之鄉博物館-館內介紹

樂活襪之鄉博物館是全台灣最大座主打”極抗臭織襪博物館”，建築採用整棟彩色義式建築，繽紛的外觀真的很吸睛啊！

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

樂活襪之鄉-一樓

樂活襪之鄉博物館的一樓就是商品販售區以及一旁小小一區的DIY體驗區，販售區主要就是販售各式襪類，像是他們主打的抗臭襪、抗菌襪等以及機能衣、護具等；若是想參與DIY體驗的朋友，建議前往樂活襪之鄉博物館前，先去電洽詢。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

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樂活襪之鄉-二樓

樂活襪之鄉博物館的二樓則是導覽簡介區，放置了幾個織襪的機具以及圖文介紹著襪子歷史、公司沿革和豐富的襪子知識等。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

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彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

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樂活襪之鄉博物館-周邊景點

來到樂活襪之鄉博物館當然還能順遊比較有趣的台灣手套博物館社頭市區吃吃喝喝或是到銀河鐵道望景餐廳雲河星空景觀餐廳美拍；而樂活襪之鄉博物館距離南投市的半山夢工廠台灣麻糬館也很近，大約半小時的車程即可抵達。

彰化縣社頭鄉彰化景點/樂活襪之鄉博物館，與其說是展售中心還比較貼切。

 

樂活襪之鄉博物館-店家資訊

樂活襪之鄉博物館
營業地址：彰化縣社頭鄉社石路559號
營業電話：04-872-0522
營業時間：09:00-17:30
官方網站：請點我




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