彰化縣社頭鄉可說是台灣的織襪故鄉，全台約70%的襪子都是在來自於彰化社頭，而樂活襪之鄉博物館是全台第一座織襪博物館(觀光工廠)，免門票參觀，廠區參觀動線主要分為一、二樓，一樓為商品販售區、DIY體驗區，二樓為導覽簡介區，這次Ann和榜哥就簡單分享樂活襪之鄉博物館給大家參考。

Table of Contents Toggle

樂活襪之鄉博物館-交通位置

樂活襪之鄉博物館位在彰化社頭的社頭織襪產業園區內，開車前來的朋友直接導航即可輕鬆抵達，門口設有免費停車格可停放愛車；若是搭乘大眾交通工具前往的朋友可在高鐵-彰化站或是台鐵-社頭火車站下車後再轉搭乘計程車抵達。

樂活襪之鄉博物館-館內介紹

樂活襪之鄉博物館是全台灣最大座主打”極抗臭織襪博物館”，建築採用整棟彩色義式建築，繽紛的外觀真的很吸睛啊！

樂活襪之鄉-一樓

樂活襪之鄉博物館的一樓就是商品販售區以及一旁小小一區的DIY體驗區，販售區主要就是販售各式襪類，像是他們主打的抗臭襪、抗菌襪等以及機能衣、護具等；若是想參與DIY體驗的朋友，建議前往樂活襪之鄉博物館前，先去電洽詢。

樂活襪之鄉- 二樓

樂活襪之鄉博物館的二樓則是導覽簡介區，放置了幾個織襪的機具以及圖文介紹著襪子歷史、公司沿革和豐富的襪子知識等。

樂活襪之鄉博物館-周邊景點

來到樂活襪之鄉博物館當然還能順遊比較有趣的台灣手套博物館、社頭市區吃吃喝喝或是到銀河鐵道望景餐廳、雲河星空景觀餐廳美拍；而樂活襪之鄉博物館距離南投市的半山夢工廠、台灣麻糬館也很近，大約半小時的車程即可抵達。

樂活襪之鄉博物館-店家資訊