海景火鍋必吃！新北瑞芳馬崗「靠海生活」，看海嗑超鮮九孔鮮蝦鍋。

新北瑞芳靠海生活位於馬崗漁港旁，主打海景用餐與個人鍋物，九孔鮮蝦火鍋、鮑魚海鮮飯都很適合順遊東北角。

最近想安排東北角小旅行，瑞芳、福隆一帶真的很適合慢慢走。位於馬崗漁港旁的「靠海生活」，被稱作台灣最東邊的景觀餐廳之一，餐廳前方就是海景與鮑魚九孔養殖區，吃完飯還能順遊台灣極東點、三貂角燈塔、福隆海水浴場或舊草嶺隧道。若想找一間能看海、吃海鮮，又不會太有距離感的東北角餐廳，這裡很適合作為瑞芳馬崗一日遊的中途休息站。

馬崗漁港看海景，停車騎車都方便

靠海生活位於新北瑞芳馬崗漁港附近，開車前往可直接導航抵達，餐廳外也有大片空地可停車，對自駕旅客相當友善。也有不少人會從福隆舊草嶺隧道、舊草嶺環狀線騎自行車過來，把這裡安排成海線騎車後的用餐點。餐廳座位數不算特別多，每人低消為 100 元，用餐限時 90 分鐘，假日若想坐到好位置，會建議早點前往。

木質空間很溫馨，靠窗座位最搶手

店內裝潢以天然石材與木質家具為主，整體空間帶點溫馨感，不是華麗路線，卻很適合放慢步調看海吃飯。座位安排保留一些距離感，用餐起來不會太擁擠。最推薦的座位絕對是面窗雙人座，可以一邊吃飯、一邊望向海景，視野相當療癒。若天氣晴朗，也可以選擇坐在戶外用餐區，吹著海風吃飯更有東北角旅行感。

九孔鮮蝦鍋必點，用料實在超親民

來到靠海生活，最推薦的就是個人火鍋，尤其九孔鮮蝦火鍋很值得點。鍋內有九孔、鮮蝦、肉片與時蔬等配料，用料實在，價格也相對親民。比起一般景觀餐廳容易讓人覺得只是吃氣氛，這裡的鍋物表現更有飽足感，熱騰騰一鍋端上桌，搭配窗外海景，確實很有東北角海味小旅行的滿足感。若天氣稍涼，或剛騎完自行車來用餐，點鍋物會特別舒服。

鮑魚海鮮飯澎湃，滷味炸物也能點

除了火鍋，鮑魚海鮮飯也很適合喜歡海鮮的人。餐點裡除了鮑魚，還有鮮蝦、小卷等配料，整體吃起來算是豐富。想多加幾道小菜，也可以點滷九孔、滷鮑魚來搭配，延續馬崗漁港的海味特色。若有小朋友同行，炸薯條也很容易成為指定餐點，簡單安全又不容易出錯。整體菜單包含時令海鮮、個人火鍋、炸物、簡餐、咖啡飲料等，選擇不算少，親子或多人同行都能找到適合品項。

石花凍清爽必喝，東北角味道收尾

來到東北角，石花凍也很值得順手點一杯。清爽滑嫩的口感很適合作為飯後收尾，尤其吃完鍋物、海鮮飯或炸物後，來一杯更有在地小旅行的感覺。靠海生活的餐點路線不算複雜，但勝在地點與氛圍很有特色，能同時滿足看海、吃飯與順遊景點的需求。若只是想找一間東北角景觀餐廳坐下來休息，石花凍、咖啡飲品或輕食也能讓行程更輕鬆。

東北角順遊景點，燈塔海景都好拍

在靠海生活用餐後，很推薦直接到餐廳前方的鮑魚九孔養殖區走走拍照，或再往前探訪台灣極東點。不過極東點會受潮汐影響，若剛好遇到漲潮，可能無法看得完整。時間充裕的話，也能順遊三貂角燈塔、福隆海水浴場，或安排舊草嶺隧道與舊草嶺環狀線自行車路線，最後再到福隆車站周邊吃小吃。整體來說，靠海生活很適合放進東北角一日遊行程，先看海、吃火鍋，再一路把瑞芳與福隆海岸線玩起來。

靠海生活

營業時間：11:00-18:00(週三週四休)

營業地址：新北市貢寮區馬崗街25-3號

營業電話：02-2499-1292

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