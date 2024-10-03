吃心絕對 2024 年 8 月 23 日 在〈小燉食室 – 老宅新風貌 | 小燉食室的美味燉湯之旅〉中留言功能已關閉

關於小燉食室兩三事

恭禧小燉食室於2024年獲得必比登推薦，成為高雄必訪美食之一。米其林的評價如下

空間為前台電老宿舍，餐廳設計帶日式風格，提供五種中式燉湯，同時附上主食與小菜。剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮，甘甜微辣，層次分明。

店家對選米甚為講究，採用日本越光米與臺灣米混種的臺南拾陸號米，米飯富有米香，口感極佳。青檸香茶酸甜爽口，適合作佐餐飲品。

文章與照片為2021年9月9日 撰寫拍攝，有機會再去二訪。

上次來前鎮台電老宿舍的若生靜巷喝咖啡，那時候就發現這裡準備要開很多店了，然而率先開幕的就是這間啦，原本是開在青年路，現在也入駐這個聚落了，接著隔壁的咖哩也準備開業，之後還有有泰式料理等餐廳入駐。







小燉食室菜單

從 uber下載的菜單



▲坐定位後就先點餐囉!小燉食室菜單。(此為2021年9月菜單)



▲餐廳介紹。(此為2021年9月菜單)

▲▼餐點都會有詳細的介紹，以湯為主，搭配白飯，可以升級卵黃飯或苦茶油麵線。(此為2021年9月菜單)

小燉食室店內外環境



▲▼點餐完後，會有個叫號機，等餐的同時，先來外面拍個照，這是隔壁即將開幕的的咖哩。



▲▼小燉食堂門口種了好多植栽，大門跟窗戶都是木造結構。



▲招牌是鐵件用電射雕刻的吧，好文青風呀！



▲▼側面再拍一張。

小燉食室餐點介紹

香蔥油土雞

有點像港式風格的油土雞，但沒那麼重鹹，這樣子就比較不會膩，切成小小塊的很可愛。

漬小黃瓜仔

酸甜酸甜的，很精緻的小菜。

黃金漬泡菜60

黃金泡菜是酸甜不辣的，加入的鹹蛋黃份量滿多的呢，呈現一個黃金色漬很美麗，不知道是那個天才發明的，以後可以成為台灣的代表漬物呢！滿多餐廳都會有這道黃金泡菜，但這個滿厲害的，目前吃過算最好吃的，除了鹹蛋黃的份量多之外，酸、甜、鹹的味道結構也是均勻，可以寫入教科書的範本了吧，哈。

清燉牛肉拉麵



▲朋友點的 清燉牛肉拉麵180元。因為肚子餓，所以簡單拍一下就開動了，看裡面的拉麵是細的，有點像日本拉麵，我只喝一口湯，不是傳統有中藥香氣的湯頭，主要是蔬菜的甜味，像是高麗菜湯啦，但又有加櫛瓜下去燉，第一次吃到用櫛瓜燉的湯頭，老婆直呼太奢侈了吧，沒有一毫傳統「清燉牛肉麵」的氣息，但也是好喝的，而且也很健康的感覺。



▲▼吃到一點多的時候，客人都走了，再補個空照圖，這是高腳椅座位區。



▲還有個和室，另外我們坐的是一般四人桌有兩桌沒拍到，還有兩個座位是靠窗區也沒拍到。QQ

好蜜雷夢



▲朋友點的 好蜜雷夢60元：是蜜茶加檸檬，很適合夏天。

黑早冬菇土雞



▲因為我一小時前才吃早午餐，比較不餓就拿來外面慢慢拍，黑早冬菇土雞腿210元+20元升級卵黃米飯，就是加一顆蛋黃啦，是用味淋醬漬的蛋黃，好吃好吃。



▲▼湯頭一樣是高麗菜、櫛瓜燉出來的，有點像老婆、老媽會燉的雞湯風格，不加味精、雞粉有的沒的天然風格，土雞腿肉切的也很小片易入口，感覺小孩會很喜歡。

芒芒青夏

青茶加芒果冰沙

小燉食室營業資訊

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候記鴨肉飯 Hou Chi Duck Rice

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弘記肉燥飯舖 Hung Chi Rice Shop

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舊市羊肉(岡山) Joes(GangShan)

老爺美食館(鳳山) Lao Ye Mei Shi Guan(Fengshan)

(新進)良佳豬腳 Liang Chia Pig Knuckle

廖記米糕 Liao Chi Migao

(新進)賣塩順 Mai Yen Shun

米院子油飯 Mi Yuan Tzu Steamed Glutinous Rice

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