前鎮草衙美食 謦豐麵食館，在地老字號麵

謦豐麵食館目前已經傳承第二代持續一起經營，樸實好吃的麵館、在地美食推薦

每天人潮絡繹不絕，下午時段亦可來用餐唷～下午無休息

讓很多朋友都特地來吃的謦豐麵食館，一週只開五天（週末沒開阿！）

記得趁早來吃，食材都是新鮮配料，賣完就沒有

不僅牛肉麵是招牌，更愛紅燒豬肉麵，一吃就愛上

闆娘手工包的水餃便宜好吃，還有販售冷凍手工水餃（限量供應）

前鎮美食一定要吃過這間 謦豐麵食館，很平價好吃

看店鋪以為是很高檔的麵食館，價格真的很親民實在～

固定週六週日，假日不要撲空啊!想吃要平常日唷~

謦豐麵食館、謦ㄑㄧㄥˋ豐麵食館

位置：高雄市前鎮區佛德街12-2號 ​草衙站3號出口步行約8分鐘(650公尺)

電話： 0979 656 555

營業時間：10：30～20：00（六日公休）

限定草衙、前鎮漁港，滿500元即可外送

IG：https://www.instagram.com/chingfeng_noodle_shop/

線上菜單：VIEW

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謦豐麵食館只營業週一～週五

傳承二代持續經營的麵食館，成為在地人最熟悉的好味道

如果喜歡跟我一樣吃有彈牙口感的麵食，一定要來吃 謦豐麵食館從

麵條選用中拉麵，口感很彈牙有層次，這樣咀嚼才更加有豐富感

謦豐麵食館從早期的鐵皮屋到現在舒適的用餐環境

很多老饕都是持續回流，也是在地客最愛的麵食館

用餐時段、外帶內用人潮都很多，建議早點來卡位！

內用環境很舒服，還有冷氣唷～

前鎮漁港、上班族都會訂購，限定草衙、前鎮漁港，滿500元即可外送（送餐請於10：30前或前一天訂購。）

謦豐

謦：音ㄑㄧㄥˋ，談笑之意。豐：音ㄈㄥ，多、飽滿之意。ˋ

很新潮店鋪，改裝也超過九年還是很新穎唷！用餐被滿滿的逗趣斑馬給包圍了

採用自助點餐，前面冷藏櫃還有很多特色小菜一定要吃

點完麵食餐點，不要錯過小菜

一盤35元，三盤100元

都是自家特製口味，每天都會隨機供應，超過十多種可選

採用開放式廚房，煮麵檯面都在前面作業

紅燒牛肉麵、紅燒豬肉麵都很饕客推薦必點，不吃牛的饕客吃到豬肉麵都很愛

有麵、飯、粥品、水餃，還有數十種小菜可選，可以滿足全家人的味蕾

讓人失心瘋的小菜都想吃，尤其像我們這種家庭客用餐

都會拿多樣來分享吃唷！

麵食樣式很多，招牌牛肉麵、豬肉麵、餛飩、肉燥飯，好吃的手工水餃

四川酸麻乾麵

喜歡辣味就點這款重口味的四川酸麻乾麵，獨門秘製調味

榨菜肉絲升級版，會有層次麻辣滋味

拉麵一樣很Q彈，整個辣度都湧上來

凱西姊說很好吃，因為辣度超夠味，讓麵條一口接一口大吃

尾韻的辣是舒服的，不是那種嗆辣唷！

招牌豬肉麵

老公不吃牛，當然首選招牌豬肉麵

湯底都是使用豬大骨、雞骨等食材熬煮的紅燒湯頭

豬肉都是用壓力鍋燉煮，挑選豬腱肉製作

帶有厚度卻不柴好軟嫩，光是咬下那種軟嫩帶有口感就讓我很驚艷，好好吃

還保有咀嚼口感，完全不柴好軟嫩

湯頭很柔和順口，不擔心過於甜膩，非常香醇好喝

豬肉塊很多，而且都是完整的肉塊，不是那種鬆散小塊的，吃起來才過癮

湯頭很甘甜順口，不油膩很溫暖好喝

麵條都是使用中拉麵，粗細度剛剛好

會保有拉麵的咀嚼Q度口感，讓我跟家人很喜歡

麵食滿漢全席，家庭用餐花少錢又能很滿足

酸辣湯

料多多的酸辣湯，帶有醋酸滋味讓味蕾都開啟

每一湯匙都是滿滿料，很實在很夠味

很多熟客都是一盤水餃配酸辣湯

榨菜肉絲乾麵

讓我好愛的古早味榨菜肉絲乾麵，很香醇好吃

拉麵吸附整個醬汁香氣，滑溜順口香濃好吃夠味

帶出榨菜的清脆堆疊，愛吃乾拌麵絕對要點

餛飩湯

手工餛飩也是人氣招牌必吃，而且很大顆唷！

湯頭都是自家熬煮，香醇順口帶有蔬菜、蔥花香氣，喝起來格外清甜

餛飩不擔心過於軟爛，帶有滑溜外皮咬下整個鮮肉香氣甜味都湧上來

肉燥飯

好吃不油膩的肉燥飯，使用溫體豬肉製作，不油很香帶甘甜滋味

使用溫體肉讓肉燥不柴保有咀嚼口感，肉燥香氣瀰漫超好吃！

一碗肉燥飯搭配餛飩湯或者酸辣湯，就能讓我飽餐一頓

經典牛肉拌麵

不吃牛肉湯麵還有乾拌麵也很推薦，肉真的很大氣

有厚度的牛腱肉，燉煮很入味軟嫩好咀嚼

牛肉塊軟嫩帶出濃郁的滷製香氣，有種懷舊感的風味

拌麵很香濃，喜歡辣的可以添加店家自己炒的辣椒醬，加上去更是香辣夠味!整碗吃光光~

多料海鮮麵

偶爾還可以換口味，還有海鮮麵、海鮮麵，爽口香醇的湯頭讓我好愛

整個釋放出食材的鮮味，讓湯頭好喝不燥口，而且很爽口不油膩唷!

白蝦、豬肉、魚丸、貢丸、海帶、蛋、虱目魚，一整個海陸直接通吃

新鮮虱目魚柳

魚丸、貢丸

湯麵的中拉麵口感保有Q度，湯頭帶出海帶甘甜滋味

謦豐水餃

媽媽包的手工水餃，極力推薦

我本身就是水餃控，每次看到水餃都要點阿!

熬煮的時間掌控也剛剛好，讓外皮還帶有Q度

使用溫體豬肉、高麗菜、韭菜製作，還有販售冷凍水餃唷!(限量供應，建議可以先打電話詢問)

這樣一盤才50元，有10顆水餃，都很飽滿唷!

不用沾醬就好好吃，整個鮮肉香氣都湧上來，帶出高麗菜清甜滋味

桌上都有水餃醬油可使用，帶出鹹香甜味

皮蛋豆腐(獨門醬料)

這款皮蛋豆腐幾乎每桌必點，特製醬料帶有酸甜滋味

酸甜風味可以緩和皮蛋的腥滋味，讓皮蛋吃起來更加可口對味

真的一吃整個開胃，不僅跟醬料跟皮蛋很搭、跟滑嫩豆腐一起吃也好美味

燙青菜也是淋上溫體肉燥，不油膩很夠味

店鋪內有飲料販售，採用自助投幣唷!

這款冷泡茶是使用阿里山茶葉，浸製24小時釋放出茶香

很回甘順口解膩，一點都不苦澀唷!無糖的好好喝~

去骨雞爪很軟Q，滿滿膠質帶有清脆口感很入味唷!

好吃新鮮的雞胗，帶有脆度，簡單醬汁提味

骰子豆干好吃推薦，也是特製調配帶QQ口感，有豆干香與黑胡椒鹹香挑逗

洋芋沙拉好吃大推，看似平凡卻很夠味

跟家人都很喜歡，綿密香甜好吃，沒吃完隔天還可以夾吐司，絕!

煙燻豬耳朵也很多人點，保有清脆口感

自己簡單吃、帶家人澎派吃，乾麵湯麵都很亮眼

慢慢打響知名度，被很多部落客、IG客挖掘的老店

很多旅客、外地客也會特地來用餐唷~最愛這種接地氣美食~