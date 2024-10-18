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高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

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高雄旅遊王

發表篇數：367篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：

陳師父川辣麵
place高雄市前鎮區中華五985號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 9 月 7 日 在〈前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命〉中留言功能已關閉

關於陳師父川辣麵的兩三事

位於高雄前鎮區，深受在地人喜愛的麵食館，這家店的老闆是位經驗豐富的主廚，曾任職於多家五星級飯店，他將自己多年的廚藝經驗，融入到這間小小的麵館中，為顧客帶來獨特的川辣麵體驗。

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

陳師父川辣麵短影片

🎵背景音樂 《ライラック》（Lilac） 是日本搖滾樂隊Mrs. GREEN APPLE於2024年4月12日發行的數位單曲

這首歌是電視動畫《忘却バッテリー》（Boukyaku Battery）的主題曲
「ライラック」的歌詞描繪了時間的流逝和人生中的喜悅與痛苦
歌曲中提到的過去的回憶和失去的事物
表達了對愛與希望的追求
這首歌傳達了接受自己、愛自己 以及在困難中尋找光明的重要性

陳師父川辣麵位置與店內外環境

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

輕軌經貿園區站 走路7分鐘，捷運獅甲站 走路9分鐘，臨近好市多與IKEA。

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命
▲店內外環境雖然簡單，但充滿了溫馨的氛圍。店內的座位數量適中，雖然空間不大，但安排得當，讓顧客能夠舒適地用餐。

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

什麼讓陳師父川辣麵如此特別？

結合川菜與台菜的獨特風味：
陳師父的川辣麵並非傳統的川菜口味
而是將川菜的香辣與台菜的熟悉口感巧妙結合
創造出令人驚豔的全新風味

醬料獨特：
店內的辣醬是由醬氣特殊的辣油
搭配大塊絞肉
木耳等配料製成
層次豐富、香氣十足

麵條Q彈：
麵條口感Q彈有勁
搭配濃郁的醬汁
每一口都讓人滿足

多樣化的選擇：
除了招牌的川辣麵
店內還有其他麵食選擇
以及多種口味的小菜
滿足不同顧客的需求

陳師父川辣麵菜單

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

陳師父川辣麵餐點介紹

高雄市前鎮區前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命

✅ 川辣麵 💰70/小 | 💰80/大

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✅ 排骨酥湯 💰50

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✅ 涼拌豆皮絲 💰30

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✅ 什錦黃豆芽 💰30

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陳師父川辣麵營業資訊

  • 🏠 前鎮區中華五路985號
  • ⌚️ 10:30–14:30, 16:30–19:30
  • 🛏️ 星期日休息
  • ☎️ 07-536-6536
  • 🚈 輕軌經貿園區站 走路7分鐘
  • 🚇 捷運獅甲站 走路9分鐘


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