吃心絕對 2024 年 9 月 7 日 在〈前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命〉中留言功能已關閉

關於陳師父川辣麵的兩三事

位於高雄前鎮區，深受在地人喜愛的麵食館，這家店的老闆是位經驗豐富的主廚，曾任職於多家五星級飯店，他將自己多年的廚藝經驗，融入到這間小小的麵館中，為顧客帶來獨特的川辣麵體驗。

陳師父川辣麵短影片

🎵背景音樂 《ライラック》（Lilac） 是日本搖滾樂隊Mrs. GREEN APPLE於2024年4月12日發行的數位單曲

這首歌是電視動畫《忘却バッテリー》（Boukyaku Battery）的主題曲

「ライラック」的歌詞描繪了時間的流逝和人生中的喜悅與痛苦

歌曲中提到的過去的回憶和失去的事物

表達了對愛與希望的追求

這首歌傳達了接受自己、愛自己 以及在困難中尋找光明的重要性

陳師父川辣麵位置與店內外環境

輕軌經貿園區站 走路7分鐘，捷運獅甲站 走路9分鐘，臨近好市多與IKEA。



▲店內外環境雖然簡單，但充滿了溫馨的氛圍。店內的座位數量適中，雖然空間不大，但安排得當，讓顧客能夠舒適地用餐。

什麼讓陳師父川辣麵如此特別？

結合川菜與台菜的獨特風味：

陳師父的川辣麵並非傳統的川菜口味

而是將川菜的香辣與台菜的熟悉口感巧妙結合

創造出令人驚豔的全新風味

醬料獨特：

店內的辣醬是由醬氣特殊的辣油

搭配大塊絞肉

木耳等配料製成

層次豐富、香氣十足

麵條Q彈：

麵條口感Q彈有勁

搭配濃郁的醬汁

每一口都讓人滿足

多樣化的選擇：

除了招牌的川辣麵

店內還有其他麵食選擇

以及多種口味的小菜

滿足不同顧客的需求

陳師父川辣麵菜單

陳師父川辣麵餐點介紹

✅ 川辣麵 💰70/小 | 💰80/大

✅ 排骨酥湯 💰50

✅ 涼拌豆皮絲 💰30

✅ 什錦黃豆芽 💰30

陳師父川辣麵營業資訊

🏠 前鎮區中華五路985號

⌚️ 10:30–14:30, 16:30–19:30

🛏️ 星期日休息

☎️ 07-536-6536

🚈 輕軌經貿園區站 走路7分鐘

🚇 捷運獅甲站 走路9分鐘