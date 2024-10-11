* 心得乃個人當日消費感受 真實評價還是要親自去過才知道喔 *

今天因為是假日的關係 很多店家都休息+下午休息時間

陸續撲空幾家後 就只剩下這家有開了

因為實在餓壞了 就來回味一下吧~

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已經很久沒有來吃這一家了

這家也是皮油丁肉燥 在以前印象中就是吃粗飽的

後來因為減肥就減少造訪啦

肉燥飯(大)

來這裡我們一定會點肉燥飯和炸𩵚魠魚塊

不過這一次來覺得肉燥的量變更少了

一碗飯只有幾顆肥皮而已 大部分都是肉汁和一點筍乾

飯量也還好 圖片上已經是大碗的份量了

𩵚魠魚塊

𩵚魠魚塊裹粉好像比以前更厚 因為很餓 吃起來還ok

胡椒鹽的味道很不錯 不過應該不是現炸的 有點熱而已 從以前就是這樣

味道也是跟以前一樣 就是基本口味

價格老頭子說算便宜吧

不過環境尚可 看起來到處油膩膩

餐具大部分都使用美耐皿 衛生筷 -..-"

魯蛋

整體而言還可以有更好的選擇

這一家的話 拿來止飢 應急一下還可以

份量覺得偏少 回去撐沒多久又餓了

也可能太油膩了 吃完回去肚子一直怪怪的...

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