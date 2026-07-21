鰻魚飯買一送一！うなぎ四代目菊かわ土用丑日優惠，這3天吃鰻丼買一送一。

編輯 鄭雅之 表示，夏天就是要趁買一送一的時候多吃一份鰻魚飯，幫自己補充滿滿元氣！

鰻魚控夏天最期待的就是土用丑日！夏季美食票選活動熱鬧登場，日本鰻魚飯高票擊敗消暑刨冰，榮登台灣人心中的夏日必吃榜首，完整體現日本土用丑日的食補風俗。來自名古屋的知名鰻魚老舖「うなぎ四代目菊かわ」，特別於7月26日至7月28日推出外帶鰻魚飯買一送一限時活動。全台門市同步推出「夏鰻雙饗宴」以及全新「冷筍沙拉」，讓鰻魚飯控在這個炎熱夏天補充滿滿元氣與清涼感。



▲土用丑日限定外帶鰻丼配日式風呂敷包裝，享買一送一優惠。

▲うなぎ四代目菊かわ推出夏鰻雙饗宴雙人套餐，包含蒲燒一本重與菊川鰻三吃。





土用丑日鰻魚丼買一送一

極致講究的炭火直火烤技，將現殺鰻魚的外皮烤得香酥微脆，裡面的肉質依然保有柔嫩多汁的完美口感。淋上秘製甘甜醬汁，搭配香氣滿滿的日本秋田小町米，每一口都讓人大呼滿足。這次配合日本食補傳統節氣，うなぎ四代目菊かわ推出3日限定的外帶「鰻丼」買一送一活動，還可以加購充滿日式文青風格的「風呂敷」巾包裹，在家用餐也能享受滿滿的日式儀式感。



▲土用丑日限定外帶鰻丼配日式風呂敷包裝，享買一送一優惠。





期間限定清爽冷筍沙拉消暑上市

即日起至8月底全台門市同步發售「夏鰻雙饗宴」，套餐組合包含經典整尾「名物蒲燒一本重」與招牌「菊川鰻三吃」兩款主餐，同時附贈特色單品、日式甜點及飲品。品牌更特別開發期間限定的「冷筍沙拉」，選用當季鮮甜脆口的竹筍，搭配清爽沾醬，恰到時候地解膩開胃。多種人氣餐點一次集結，非常適合邀請親朋好友一同前來分享美食，輕鬆補足滿滿體力。



▲夏季限定單品冷筍沙拉，清爽竹筍搭配沾醬消暑開胃。





うなぎ四代目菊かわ 土用丑日鰻魚飯買一送一

活動日期：2026年7月26日至7月28日

活動內容：外帶「鰻丼（小）」享買一送一，原價680元。

注意事項：每日午餐與晚餐時段現場排隊採限量提供，每店每個時段限量15組，每人每次限購1組，售完為止。

周邊加購：加價40元可獲得日式「風呂敷」包裝乙條。





うなぎ四代目菊かわ 夏鰻雙饗宴雙人套餐

販售日期：2026年7月6日至8月31日。

套餐售價：特價2450元，原價2700元。

套餐內容：「名物蒲燒一本重」乙份、「菊川鰻三吃」乙份、精選單品6選1、日式甜點6選2、指定飲品6選2。





うなぎ四代目菊かわ 期間限定新品

販售日期：2026年7月6日至8月31日。

單品售價：冷筍沙拉 每份250元。





買一送一美食優惠都要吃到！

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