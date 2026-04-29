人氣土雞料理飄香！阿爸餵露水雞主打牧場直送土雞料理，雞魯飯、爆蛤蜊雞湯必點。

主打牧場直送土雞料理的「阿爸餵露水雞」，以現熬高湯與多樣特色餐點吸引饕客目光，從雞魯飯到爆蛤蜊雞湯，展現高雄人氣雞肉專門店的實力與魅力。

「阿爸餵露水雞」主打牧場直送土雞料理，強調每日現熬土雞高湯，並以新鮮現切土雞肉切盤呈現，吸引不少家庭客前來用餐，成為高雄市區人氣雞肉專門店之一。招牌品項「雞魯飯」以雞肉與滷汁香氣交織，口感層次分明，被不少饕客列為必點主食；湯品部分則以「爆蛤蜊雞湯」最受矚目，嚴選蛤蜊多達16顆入湯，結合濃郁土雞高湯，鮮味十足。另有「貴妃醉雞切盤」與「沙茶滷雞珍」等經典配菜，同樣擁有高人氣。

▲「阿爸餵露水雞」主打牧場直送土雞料理，強調每日現熬土雞高湯，深得家庭客喜愛。（美食好芃友提供）





雞魯飯風味升級，手切溫體豬肉滷燥打造難忘風味

「阿爸餵露水雞」的人氣招牌雞魯飯深得饕客青睞，靈魂關鍵在於以手切台灣溫體豬肉製成的滷肉燥。相較於機器絞肉，手切肉塊保留明顯口感層次，提升整體咀嚼體驗。製作過程中，特別加入炸出香氣的豬皮丁，將豬油香氣完整融入滷汁之中，使醬汁呈現濃郁鹹香風味。同時，豐富膠質帶來微黏口感，入口後能感受到滷汁在唇齒間的包覆感。搭配現切土雞肉片一同享用，雞肉的鮮甜與滷肉燥的濃厚形成對比與平衡，讓整體風味更加立體，也成為不少饕客推薦的必點組合。



▲「阿爸餵露水雞」的人氣招牌「雞魯飯」靈魂關鍵在於以手切台灣溫體豬肉製成的滷肉燥。（美食好芃友提供）

白韭菜雞肉水餃清香登場，細緻內餡與彈牙口感兼具

白韭菜雞肉水餃主打清爽風味，相較於氣味濃烈的綠韭菜，選用韭黃（白韭菜）入餡，帶出更為細緻淡雅的香氣。外皮強調Q彈韌性，入口富有嚼感；內餡則以雞肉為基底，搭配韭黃的自然清香，呈現多汁且不油膩的口感。風味清新順口，也減少傳統韭菜料理常見的餘味殘留，成為偏好清爽系水餃族群的熱門選擇。



▲白韭菜雞肉水餃主打清爽風味，相較於氣味濃烈的綠韭菜，選用韭黃（白韭菜）入餡，帶出更為細緻淡雅的香氣。（美食好芃友提供）





爆蛤蜊雞湯鮮味爆發，16顆蛤蜊熬出極致清甜湯頭

爆蛤蜊雞湯以現點現煮方式呈現，嚴選多達16顆蛤蜊入湯，搭配土雞肉與高湯一同熬煮。蛤蜊釋放出的鮮味與雞肉自然甘甜相互融合，使湯頭雖清澈卻層次豐富、鮮度突出。整體風味清爽不膩，兼具滋補感受，成為「阿爸餵露水雞」備受關注的湯品之一。

▲爆蛤蜊雞湯以現點現煮方式呈現，嚴選多達16顆蛤蜊入湯，搭配土雞肉與高湯一同熬煮。（美食好芃友提供）





排骨酥雞肉丸湯雙重口感，酥香與Q彈交織的療癒系湯品

排骨酥雞肉丸湯呈現雙重風味層次，主打自製排骨酥先行酥炸後再入湯熬煮，外皮吸附湯汁後略顯柔軟，內部肉質仍保有紮實嚼勁。湯品另一亮點為手工製作的雞肉丸，口感Q彈且風味清爽，與排骨酥的濃郁形成對比，使整體風味更加平衡，也提升整碗湯品的層次表現。

▲排骨酥雞肉丸湯呈現雙重風味層次，自製排骨酥先行酥炸後再入湯熬煮，外皮吸附湯汁後略顯柔軟，內部肉質仍保有紮實嚼勁。（美食好芃友提供）







「阿爸餵露水雞」店家資訊

營業時間：週一～週日 11:30～20:30

地址：高雄市苓雅區光華一路361號

電話：07-2222782

高雄苓雅區美食情報

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