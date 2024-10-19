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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 免費入場 雅聞湖濱療癒森林 全台最好拍的歐洲玫瑰花園，萬坪占地森林系網美景點、處處有驚喜、餐點意外好吃 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

免費入場 雅聞湖濱療癒森林 全台最好拍的歐洲玫瑰花園，萬坪占地森林系網美景點、處處有驚喜、餐點意外好吃 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：20
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1739篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 後壁區

免費入場 雅聞湖濱療癒森林 全台最好拍的歐洲玫瑰花園，萬坪占地森林系網美景點、處處有驚喜、餐點意外好吃 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

很多朋友都推薦來雅聞觀光工廠，玫瑰花開了
全台五館免費開放，很多網美、家庭客都愛的 雅聞湖濱療癒森林
一年四季都可以感受不同氣息歐洲庭園風
光是佔地就高達15,000坪，很適合全家出遊、寵物友善環境

推薦可以秋冬花季來，多了玫瑰花的點綴
絕對是全台必遊的網美景點，好浪漫啊~

雅聞湖濱療癒森林不僅是觀光工廠，園區內也有餐廳
跟家人孩子逛完也可以順便吃飯唷!餐點意外的好吃～大推

玫瑰花季即日起到11/11，把握最美的時段

雅聞湖濱療癒森林 台南景點 免費入園
地址：台南市後壁區上茄苳里上茄苳12之66號
電話：06-688-2888
營業時間：平假日：08:30~17:00
雅聞IG https://www.instagram.com/arwin_tainan/
臉書https://www.facebook.com/arwintherapygarden/?locale=zh_TW
雅聞line好友 https://lin.ee/28Fmu2w

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來這裡身心靈都可以放空，實在很療癒舒服
加上免費入園，真的大受歡迎
光是園區就讓女生、婆婆媽媽們可以拍很久、逛很久

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後壁雅聞湖濱療癒森林是全台首創的療癒森林花園，佔地最大、免費入園
加上俗女養成戲劇紅了，整個帶起台南市後壁區的旅遊
所以都會順路遊玩 雅聞湖濱療癒森林、菁寮老街、無米樂社區、烏樹林休閒園區
推薦大家參考的台南後壁旅遊路線

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雅聞觀光工廠玫瑰季 全台五館免費開放

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從門口就看到很逗趣療癒偷看的熊家族，偷偷觀察園區裡面~
推薦給大家也可以到門口拍照，小熊好可愛

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園區打造很多裝置藝術，真的可以從門口到園區內拍不停
很推薦帶孩子一起來走走，周末很多家庭客群、親子

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不定期都會有結合不同的展演
當天現場看到 療癒泥作展演，不僅有靜態還有動態
開啟孩子跟大人的新視野

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記得先上廁所，因為接著就是一直拍一直玩啊~~~
停車場也都是免費的，有遊覽車、汽車路線

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創夢的世界

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法式玫瑰園區
走吧！！帶你們來去小歐洲 法式玫瑰園旅遊

園區種植高達萬株的玫瑰，精心打造的歐風玫瑰花園
不僅是多品種玫瑰，色彩亮麗整個點亮園區
一整個是藝術花園區般的浪漫，很多女生都是精心打拍來拍照

不用出國去歐洲，也可以感受法式浪漫

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園區很多歐風建築縮小版的比例，很細膩、很好拍
充滿童話故事般的場景，不僅大人愛拍照、小孩子也逛的很開心

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不僅有歐洲風還帶有亞馬遜的熱帶雨林般的森林系感受

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整個漫步在園區很放鬆，還有很多座位都是在花園、樹蔭底下
都可以大口呼吸新鮮空氣，把腳步放慢好好享受這森林浴

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法式玫瑰花園
感謝姊夫幫我們空拍園區，有點像外星人麥田圈

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高達七個圓，每一輪都有特別的意義設計而成

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脈輪玫瑰花園

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猶如迷宮般，又不擔心迷路

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園區的玫瑰開了，真的很浪漫

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很多攝影大師也會特地來取景

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姊妹們，約起來拍美照囉~~~古典玫瑰花園好美!

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迷你歐風小屋也超好拍

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讓孩子拍不停，吃飽飯後又跑出來繼續玩耍

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對了!古典玫瑰花園後方還有沙池，很適合帶孩子一起走出戶外、玩沙

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身心靈都可以放鬆，全家融洽維持情感的好地方

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真的很療癒森林系，全台最美的古典玫瑰花園，免費入場實在太佛心了

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到處都是秘密花園，一起探索園區

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秘境蓮花池

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整個生態維持相當好，蓮花也開得很美

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園區比我們想像中還要大，原本僅以為只有玫瑰花園逛完就沒有
沒想到後面還有蓮花池、生態池、沙池、小瀑布造景

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好天氣要記得防曬與補水唷～

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可以規劃一整天的玩樂，我們大概11點抵達，先逛了一部分的園區
肚子餓就直接在園區內的餐廳吃飯，吃飽飯休憩一下，下午繼續逛

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不僅有許多品種的玫瑰花，還有其他花朵種植

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台南免費景點，很難不讓人喜歡的 雅聞湖濱療癒森林
不用跑山上，就可以感受最森林系的療癒景觀

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連水池都很歐式

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逛累了就可以到脈輪廚房 能量料理 餐廳用餐或者喝咖啡飲品

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雅聞後壁一條街

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脈輪廚房 能量料理

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午餐時段 11：00～14：00（低消每人200元、不含飲品）
下午茶時段 14：00～16：00（低消每人100元），用餐時段90分鐘

假日人潮真的很多，需要耐心等候
像我們四大一小用餐，就點各自喜歡的餐點
每份量餐點比想像中還有多，吃很飽～
旅途中不趕時間，很推薦可以用完餐離開

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第一次看到觀光工廠有專業的美食餐廳，而且是採開放式廚房
可以看到廚房內的作業，採自助取餐無需服務費

吃完再協助把餐盤回收到旁邊的回收櫃即可

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唐揚雞咖哩飯、牛肝菌野菇燉飯、香烤墨魚燉飯、海鮮披薩、脈輪牛肉能量沙拉
會給號碼機，自助取餐

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唐揚雞咖哩飯
被小孩愛上的唐揚雞咖哩飯，直呼很好吃
真的很難想像觀光工廠有這麼好吃的餐點

一般都會採用料理包，或者很湯湯水水的台味
這裡可以吃到真材實料

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脈輪牛肉能量沙拉
我個人是沙拉控，有看到沙拉一定會點來當開胃菜，目前還有嚐鮮價
份量比想像中還多，多種綠色蔬菜、中間還有豆腐
最上面是牛肉，帶有嫩度油脂豐富好咀嚼，很好吃

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香烤墨魚燉飯
看到讓全家人都覺得很大氣，飽滿的墨魚燉飯還有一整尾的中卷
真的很霸氣份量，燉飯整個都是鮮味，滿嘴黑黑的，越吃越唰嘴

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一整尾的中卷帶有厚度很軟q好切割，可以切完跟家人一起分享吃

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芒果香蕉果昔、野莓美肌果昔
果昔很可以，因為很濃稠帶有細緻冰沙口感
重點味道很濃郁，喝起來就很過癮又消暑，還可以攝取到水果營養

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披薩也好吃推薦，帶有中厚度披薩皮很開胃
起司給很多，很牽絲還有蝦仁鮮味

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千層酥皮濃湯
讓我很愛，因為裡面不是玉米濃湯
是菌菇濃湯好好喝，再搭配千層酥皮提味，又濃又香

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份量真的很大氣，下次來就知道不能點太多XDD，吃很撐！

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不僅有餐點，還有咖啡

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吃飽還可以再室內逛逛

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室內的彩色牆面居然是噴漆，是國寶大師 李錫堅所繪製

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很多婆婆媽媽都愛來這裡拍照唷！

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旁邊還有香水香皂生產製程

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可以帶著孩子一起參觀

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不僅可以看到現場機器，旁邊還有電視不斷的播放製作過程

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脈輪

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孩子說外面太熱要先逛商城

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比專櫃還要多品項，一次可以買齊
超過40年的ARWIN雅聞，算是台灣平價的保養品
很多婆婆媽媽都是忠實回流客

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從頭到腳、臉部保養、清潔用品通通有
款式樣式很多，真的可以多體驗試用

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自己用或者送禮都不錯

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來這裡逛不會有壓力，因為服務人員不會一直跟隨、不會推銷

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面膜我個人很推，現在還有綜合面膜直接買一盒送一盒，跟姊妹家人直接可以一起買超划算

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招牌人氣雅聞芬多精透明皂，幾乎人手一大包都買這香皂

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現場可以體驗，可以從頭洗到腳，臉部也可以清洗
洗完不緊繃唷～香氣很好聞！溫和草本皂，全家大小都可以用～直接入手10入

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現場還有彩色冰淇淋（誤）
這櫃是冰淇淋樣氨基酸美容皂，可以挑選喜歡的試用

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旁邊都有洗手臺，可以馬上體驗感受

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吃飽飯後休息一下，又繼續逛園區

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整個後花園都是美麗的伸展舞台

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最後還有小橋流水

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真的很符合時下年輕人愛拍網美造景

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走到哪裡拍到哪裡

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沙士比亞夫人故居，可以吃冰、買飲料

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還可以看到火車通過

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還可以探索尋找園區最放空的青蛙，躺在草地上

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台南免費景點，佔地大好逛好拍，整個身心靈都療癒了

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滿滿戰利品，孩子開心～媽媽也滿意！

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交通路線

1. 行經國道1前往水上交流道道(272K嘉義系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達
2. 行經國道3前往水上交流道(300K水上系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

搭乘大眾交通工具輕鬆到達:
搭乘高鐵於嘉義站下車→於高鐵2號出口搭乘公車(黃9高鐵嘉義站至新營班車)可直接抵達→雅聞湖濱療癒森林站下車即到達。




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