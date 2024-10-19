很多朋友都推薦來雅聞觀光工廠，玫瑰花開了

全台五館免費開放，很多網美、家庭客都愛的 雅聞湖濱療癒森林

一年四季都可以感受不同氣息歐洲庭園風

光是佔地就高達15,000坪，很適合全家出遊、寵物友善環境

推薦可以秋冬花季來，多了玫瑰花的點綴

絕對是全台必遊的網美景點，好浪漫啊~

雅聞湖濱療癒森林不僅是觀光工廠，園區內也有餐廳

跟家人孩子逛完也可以順便吃飯唷!餐點意外的好吃～大推

玫瑰花季即日起到11/11，把握最美的時段

雅聞湖濱療癒森林 台南景點 免費入園

地址：台南市後壁區上茄苳里上茄苳12之66號

電話：06-688-2888

營業時間：平假日：08:30~17:00

雅聞IG https://www.instagram.com/arwin_tainan/

臉書https://www.facebook.com/arwintherapygarden/?locale=zh_TW

雅聞line好友 https://lin.ee/28Fmu2w

來這裡身心靈都可以放空，實在很療癒舒服

加上免費入園，真的大受歡迎

光是園區就讓女生、婆婆媽媽們可以拍很久、逛很久

後壁雅聞湖濱療癒森林是全台首創的療癒森林花園，佔地最大、免費入園

加上俗女養成戲劇紅了，整個帶起台南市後壁區的旅遊

所以都會順路遊玩 雅聞湖濱療癒森林、菁寮老街、無米樂社區、烏樹林休閒園區

推薦大家參考的台南後壁旅遊路線

雅聞觀光工廠玫瑰季 全台五館免費開放

從門口就看到很逗趣療癒偷看的熊家族，偷偷觀察園區裡面~

推薦給大家也可以到門口拍照，小熊好可愛

園區打造很多裝置藝術，真的可以從門口到園區內拍不停

很推薦帶孩子一起來走走，周末很多家庭客群、親子

不定期都會有結合不同的展演

當天現場看到 療癒泥作展演，不僅有靜態還有動態

開啟孩子跟大人的新視野

記得先上廁所，因為接著就是一直拍一直玩啊~~~

停車場也都是免費的，有遊覽車、汽車路線

創夢的世界

法式玫瑰園區

走吧！！帶你們來去小歐洲 法式玫瑰園旅遊

園區種植高達萬株的玫瑰，精心打造的歐風玫瑰花園

不僅是多品種玫瑰，色彩亮麗整個點亮園區

一整個是藝術花園區般的浪漫，很多女生都是精心打拍來拍照

不用出國去歐洲，也可以感受法式浪漫

園區很多歐風建築縮小版的比例，很細膩、很好拍

充滿童話故事般的場景，不僅大人愛拍照、小孩子也逛的很開心

不僅有歐洲風還帶有亞馬遜的熱帶雨林般的森林系感受

整個漫步在園區很放鬆，還有很多座位都是在花園、樹蔭底下

都可以大口呼吸新鮮空氣，把腳步放慢好好享受這森林浴

法式玫瑰花園

感謝姊夫幫我們空拍園區，有點像外星人麥田圈

高達七個圓，每一輪都有特別的意義設計而成

脈輪玫瑰花園

猶如迷宮般，又不擔心迷路

園區的玫瑰開了，真的很浪漫

很多攝影大師也會特地來取景

姊妹們，約起來拍美照囉~~~古典玫瑰花園好美!

迷你歐風小屋也超好拍

讓孩子拍不停，吃飽飯後又跑出來繼續玩耍

對了!古典玫瑰花園後方還有沙池，很適合帶孩子一起走出戶外、玩沙

身心靈都可以放鬆，全家融洽維持情感的好地方

真的很療癒森林系，全台最美的古典玫瑰花園，免費入場實在太佛心了

到處都是秘密花園，一起探索園區

秘境蓮花池

整個生態維持相當好，蓮花也開得很美

園區比我們想像中還要大，原本僅以為只有玫瑰花園逛完就沒有

沒想到後面還有蓮花池、生態池、沙池、小瀑布造景

好天氣要記得防曬與補水唷～

可以規劃一整天的玩樂，我們大概11點抵達，先逛了一部分的園區

肚子餓就直接在園區內的餐廳吃飯，吃飽飯休憩一下，下午繼續逛

不僅有許多品種的玫瑰花，還有其他花朵種植

台南免費景點，很難不讓人喜歡的 雅聞湖濱療癒森林

不用跑山上，就可以感受最森林系的療癒景觀

連水池都很歐式

逛累了就可以到脈輪廚房 能量料理 餐廳用餐或者喝咖啡飲品

雅聞後壁一條街

脈輪廚房 能量料理

午餐時段 11：00～14：00（低消每人200元、不含飲品）

下午茶時段 14：00～16：00（低消每人100元），用餐時段90分鐘

假日人潮真的很多，需要耐心等候

像我們四大一小用餐，就點各自喜歡的餐點

每份量餐點比想像中還有多，吃很飽～

旅途中不趕時間，很推薦可以用完餐離開

第一次看到觀光工廠有專業的美食餐廳，而且是採開放式廚房

可以看到廚房內的作業，採自助取餐無需服務費

吃完再協助把餐盤回收到旁邊的回收櫃即可

唐揚雞咖哩飯、牛肝菌野菇燉飯、香烤墨魚燉飯、海鮮披薩、脈輪牛肉能量沙拉

會給號碼機，自助取餐

唐揚雞咖哩飯

被小孩愛上的唐揚雞咖哩飯，直呼很好吃

真的很難想像觀光工廠有這麼好吃的餐點

一般都會採用料理包，或者很湯湯水水的台味

這裡可以吃到真材實料

脈輪牛肉能量沙拉

我個人是沙拉控，有看到沙拉一定會點來當開胃菜，目前還有嚐鮮價

份量比想像中還多，多種綠色蔬菜、中間還有豆腐

最上面是牛肉，帶有嫩度油脂豐富好咀嚼，很好吃

香烤墨魚燉飯

看到讓全家人都覺得很大氣，飽滿的墨魚燉飯還有一整尾的中卷

真的很霸氣份量，燉飯整個都是鮮味，滿嘴黑黑的，越吃越唰嘴

一整尾的中卷帶有厚度很軟q好切割，可以切完跟家人一起分享吃

芒果香蕉果昔、野莓美肌果昔

果昔很可以，因為很濃稠帶有細緻冰沙口感

重點味道很濃郁，喝起來就很過癮又消暑，還可以攝取到水果營養

披薩也好吃推薦，帶有中厚度披薩皮很開胃

起司給很多，很牽絲還有蝦仁鮮味

千層酥皮濃湯

讓我很愛，因為裡面不是玉米濃湯

是菌菇濃湯好好喝，再搭配千層酥皮提味，又濃又香

份量真的很大氣，下次來就知道不能點太多XDD，吃很撐！

不僅有餐點，還有咖啡

吃飽還可以再室內逛逛

室內的彩色牆面居然是噴漆，是國寶大師 李錫堅所繪製

很多婆婆媽媽都愛來這裡拍照唷！

旁邊還有香水香皂生產製程

可以帶著孩子一起參觀

不僅可以看到現場機器，旁邊還有電視不斷的播放製作過程

脈輪

孩子說外面太熱要先逛商城

比專櫃還要多品項，一次可以買齊

超過40年的ARWIN雅聞，算是台灣平價的保養品

很多婆婆媽媽都是忠實回流客

從頭到腳、臉部保養、清潔用品通通有

款式樣式很多，真的可以多體驗試用

自己用或者送禮都不錯

來這裡逛不會有壓力，因為服務人員不會一直跟隨、不會推銷

面膜我個人很推，現在還有綜合面膜直接買一盒送一盒，跟姊妹家人直接可以一起買超划算

招牌人氣雅聞芬多精透明皂，幾乎人手一大包都買這香皂

現場可以體驗，可以從頭洗到腳，臉部也可以清洗

洗完不緊繃唷～香氣很好聞！溫和草本皂，全家大小都可以用～直接入手10入

現場還有彩色冰淇淋（誤）

這櫃是冰淇淋樣氨基酸美容皂，可以挑選喜歡的試用

旁邊都有洗手臺，可以馬上體驗感受

吃飽飯後休息一下，又繼續逛園區

整個後花園都是美麗的伸展舞台

最後還有小橋流水

真的很符合時下年輕人愛拍網美造景

走到哪裡拍到哪裡

沙士比亞夫人故居，可以吃冰、買飲料

還可以看到火車通過

還可以探索尋找園區最放空的青蛙，躺在草地上

台南免費景點，佔地大好逛好拍，整個身心靈都療癒了

滿滿戰利品，孩子開心～媽媽也滿意！

交通路線

1. 行經國道1前往水上交流道道(272K嘉義系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

2. 行經國道3前往水上交流道(300K水上系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

搭乘大眾交通工具輕鬆到達:

搭乘高鐵於嘉義站下車→於高鐵2號出口搭乘公車(黃9高鐵嘉義站至新營班車)可直接抵達→雅聞湖濱療癒森林站下車即到達。