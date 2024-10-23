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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台南市後壁區台南旅遊【後壁菁寮老街ｘ俗女村】雲嘉南輕旅行「後壁發摟米 冒險Follow Me！」DIY紅龜粿+割稻飯+老街導覽+豆漿喝到飽

台南市後壁區台南旅遊【後壁菁寮老街ｘ俗女村】雲嘉南輕旅行「後壁發摟米 冒險Follow Me！」DIY紅龜粿+割稻飯+老街導覽+豆漿喝到飽

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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 後壁區

台南市後壁區台南旅遊【後壁菁寮老街ｘ俗女村】雲嘉南輕旅行「後壁發摟米 冒險Follow Me！」DIY紅龜粿+割稻飯+老街導覽+豆漿喝到飽

台南後壁菁寮老街，因為俗女養成記在這拍攝取景.
因而吸引大批遊客造訪，大家都要來訪陳嘉玲的家.
不過，除了拍攝場景金德興中藥行
其實，後壁商圈菁寮老街也有很多有趣玩法哦！
參加後壁菁寮商圈舉辦的老街導覽，多項體驗活動.
「後壁發摟米 冒險Follow Me！」還能獲得糧票消費.
深入了解這塊土地的歷史文化，走入巷內來曬意麵場.
自己做的紅豆紅龜粿，飽滿紅豆餡，小巧可愛又好吃.
體驗石磨豆漿柴燒土窯，自己劈柴真的很有難度.
午餐享用花布包懷舊灶咖便當，菜色豐盛非常飽足！
來趟不一樣的農村體驗，從早玩到晚，非常充實一天.

台南旅遊「後壁菁寮老街ｘ俗女村」雲嘉南輕旅行「創造農村新體驗」DIY紅龜粿+割稻飯+老街導覽+豆漿喝到飽

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後壁發摟米 冒險Follow Me！

這次我們參加行程走讀菁寮老街.
會先每人給一個茄芷袋.
裡面有耳機、後壁糧票、活動小卡.
現場發放一人甁裝水.
戴上耳機，很輕鬆的聆聽導覽內容.

導覽與體驗行程（需預約）
●體驗名稱：
後壁發摟米 冒險Follow Me！
●體驗內容包含：
農村導覽+紅龜粿DIY+石磨現煮豆漿+石磨碾米.
最少５人即可成團，最多可收到２０人.
●預約就送：
1.後壁糧票券２０元１張.
2.後壁LV茄芷袋１只.

【後壁好物質販所】
預約電話：0979-169-012

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提著茄芷袋，我們去老街採購也好使用.
活動結束後，茄芷袋是可以帶回家.

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天氣太熱，太陽好大.
我們戴上大斗笠逛老街.
懷舊氣氛更濃烈.

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我們從呷卵灶咖cafe&meal｜俗女村電力站出發.
往菁寮老街，沿途介紹後壁產業、歷史.

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後壁菁寮老街│有間紅茶冰

是很多旅人來到菁寮老街.
一定造訪的飲料冰店.
可以內用和外帶.

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這裡的座位有大陽傘遮蓋.
大熱天還是有點高溫，吃冰最涼爽.

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這裡的冰品名稱是帶有俗女養成記的戲劇元素，相當有趣.

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有煎紅茶冰的菜單品項.
有剉冰類和中藥清茶.

很有趣的二款剉冰是取名劇中人名.
嘉玲抱抱、陳李月英.

中藥清茶的名稱也很逗趣.
我想要喝個三比八、水噹噹.

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我們一行人全部菜單冰品都點了一份.

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陳李月英，用料有夠澎派的.
加入麵茶粉是很古早味冰品.
搭配紅豆、湯圓等冰品配料.
料多實在，吃完很有飽足感.

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這碗是濃情森永.
放上奶酪的冰品，口感香滑綿嫩.
多了奶香，還有珍珠Ｑ嚼勁.
甜度適中，清甜滋味很消暑.

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先愛您，噢！是真的很愛！
我最愛這款檸檬愛玉，有愛玉和仙草.
都是夏天很喜歡的配料，清爽無負擔.
檸檬清香，微微酸感，特別消暑！

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這碗是嘉玲抱抱，用料也很暢爽甜美.
加入桂花鳳荔爆爆球，咬破爆爆球散發出荔枝香.
配上剉冰一起吃，味道豐富，沁爽宜人.

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除了冰品，還有多個口味的雞蛋糕和特色飲品.
飲品是有放入中藥包的，帶有暢快的獨特香氣.

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整排重新整修的紅磚老屋.
可以看到舊時房屋的建築細節.
房屋歷代演變史.

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後壁菁寮老街│古夜天工坊

每個屋子都是販售不同文創商品、真空米、檜木商品.

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想買伴手禮是個很不錯的地方.

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商品種類很多，記得多留時間慢慢的逛.

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後壁菁寮老街│永興整復推拿

居然還有整復推拿所.

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有需要好好讓筋骨放鬆，來詢問吧！

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各個房間都是不一樣的小商店.

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後壁菁寮老街│後壁好物

喜愛挖寶的旅人，一定和我們一樣逛個不停～

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販售以茄芷袋為發想的伴手禮小物.
各種大小尺寸，很實用的好禮物品.
我覺得買來年尾交換禮物真的很讚.

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又是一間能夠感受懷舊氛圍的空間.

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途中遇到菁寮因仔來發送試吃米餅，喜歡再買.

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這間有賣各種口味吐司.

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喜歡榻榻米各樣坐墊的旅人.
可別錯過這個小攤.
傳承到了第二代，純手工製作.
除了坐墊之外，也研發多款裝飾小物.

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有需要榻榻米做客製化服務，都能電話洽詢.

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後壁菁寮老街│金德興中藥鋪

是俗女養成記，陳嘉玲的家.
這天來訪沒有營業.
現場介紹整棟建築的佈置細節、歷史傳承.

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這間房屋以前是許家是做布莊，這裡舊名是青仔寮，是染布的聚集地.
後來布莊慢慢沒落，市面上有了各式各樣的服裝，藍染工法也就逐漸式微.
之後，這間房屋就賣給了阮家，成了阮家古厝，阮家就是在賣中藥行.
有了這間金德興中藥舖，已經二百多年歷史建築.
阮家後代有老師等行業，沒有在繼續經營中藥行.

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屋頂上面有多個南瓜拱樑，節節高升有志氣.
南瓜造型則是有多子多孫的意思.
門戶一打開會看到翠玉白菜，帶有冰清玉潔之意.
左邊門片的花紋造型，像是柿子蒂頭，事事如意的寓意.
右邊門片是錢幣造型，代表財源滾滾.
整個大門的門扇都能打開.
左右二邊門片是可以整個拆下來.
是主要以前婚禮有八人抬轎，全部打開，可讓大轎進入大廳.
在建築外觀二側以前還有燕尾角，後來颱風天被破壞了.
以前是狀元的家，代表揚眉吐氣.
二層樓挑高建築，從外可以看到是有個小閣樓.
後來阮家才在後院蓋了三合院.
很多建築的細節值得細細品味.

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以前的自轉車店.

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後壁菁寮老街│崑賓伯無米樂

是最初讓後壁菁寮老街受到矚目的記錄片.
販賣冠軍米、糙米、白米，可以買來送給親朋好友.

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後壁菁寮老街│茄芷工坊

以茄芷袋販售為主.
有零錢包、購物袋、便當袋、大背包等商品.
記得要來好好挖寶.

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摸起來是有稜角的哦.

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菁寮老街搭乘台南公車可以抵達.

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後壁菁寮老街│步穀農創館

有室內戶外用餐座位區，賣著多款飲料.
室內購物區有美美造景，冷氣開放，還有洗手間.

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戶外有造景可以拍照和休息.

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大家都會在這大米木盆前拍張打卡照.

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現場販售產品以米製品為主.
很多農會生產的食品，每區佈置的很美.
看起來都很有特色，很想購買.

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後壁菁寮老街│菁寮因仔

賣著多種口味的米餅和米香.
價格很親民，米餅很脆有適當的厚度，不會很甜.

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現場人真的很多，試吃也給得很大方.

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多個口味試吃小袋，送禮給親友們，吃起來也很涮嘴.

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後壁菁寮老街│茗匠製麵工坊

是賣意麵，主要外銷國外，有禮盒裝很精緻.

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我們還去離店不遠的曬麵場.
是用太陽熱度來曬麵和人工翻麵.
都要看天氣來工作.

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年輕一代的來翻麵給我們看！

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我們就和很壯觀的麵場合影打卡吧！

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後壁菁寮老街│呷卵

逛完老街後，走回呷卵餐廳，準備午餐，吃花布包懷舊便當.

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空間很舒服，有冷氣開放，還有賣飲料.

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餐點有飲品、小點、碗公飯.

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花布包懷舊灶咖便當（需預約）
１６０元／內用／餐盒與布需回收.
３９９元／外帶／餐盒與布可帶走／附糧票１張（價值２０元）.
現場也有供應咖啡、飲品(９０元起)、碗公飯(１３０元起)及小點心哦！

【呷卵.灶咖】
時間：10：30～17：00
電話：（06）662-1210
公休：星期三
店址：台南市後壁區菁寮里173號

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花布包懷舊灶咖便當

餐盒內的菜色還滿多樣化.
有爌肉和香腸，半顆水煮蛋.
當日現炒配菜，吃起來營養又均衡.

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後壁限定啤酒

現場有賣後壁限定啤酒款.

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啤酒放入茄芷袋提著走很有質感.

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手工紅豆紅龜粿

來做手工紅豆紅龜粿，全組一起合力揉成麵團，均分麵團，一個個包入紅豆餡，放上模具壓平倒出，可愛的紅龜粿就完成.

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還用投影片向大家介紹紅龜粿的原料製成及場合使用.

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我們派出最有力的團員.
幫我們從麵粉狀態.
依序放入開水、紅龍果汁.
均勻攪伴變成麵糰.
再用雙手把麵糰揉成適當的軟度.
就能分切麵團給團員們.
然後包入分量好的一顆紅豆餡.
再放上抹油的模具，避免黏在一起.
輕壓扁狀，就能倒扣桌上.
可愛的紅龜粿完成囉！

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放上蒸籠蒸個半小時，紅通通的紅龜粿，看起來很有好運.

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等待時，來做紅龜粿盒子.
把蒸好紅龜粿放入即可，提著走囉！

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是不是很有傳統滋味.

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柴燒劈柴

在等待蒸熟時間.
安排體驗劈茶.
這是一項累活工作，需要劈柴的角度.

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柴爐要如何點火呢？
要放稻草舖成圓形.
再用火柴點火，真的要快.
火要放在稻草上，不然火一直點不起來.

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石磨豆漿

一起用石磨以順時針方向，把黃豆磨成豆漿.

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磨豆漿太難了啦！
有準備冰涼的豆漿.
讓大家盡情的喝到飽.
冰涼順口，很香濃.

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後壁糧票

還記得參加活動的後壁糧票嗎？
後壁糧票可以合在一起使用.
我們把大家的糧票合在一起.
買了甘蔗青茶和楓糖雞蛋糕.

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友來台南後壁菁寮老街.
推薦提前預約「後壁發摟米 冒險Follow Me！」.
來場不一樣的農場新體驗.

✔台南吃什麼？小吃、餐廳！

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