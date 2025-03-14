小南海風景區 / 簡介

小南海風景區 又名永安水庫，位在台南白河與後壁的交界處，主要是由茄苳埤、

將軍埤及林初埤共同組成，是當地防洪灌溉用。因湖邊供奉著南海觀世音菩薩的普陀禪寺，

所以才有了小南海的稱呼。

在小南海風景區內設有觀景吊橋、環湖步道、觀景台及免費烤肉區，

環湖步道全長5公里，平緩好走，湖光景色優美，

小南海風景區小南海普陀寺 供奉著南海觀世音菩薩的普陀禪寺。

小南海風景區 /小南海吊橋

小南海風景區小南海吊橋沒有很長， 由一座不長的小南海吊橋銜接普陀寺與生態公園，

走起來也不會很晃，一下子就到對面， 看著湖邊景色真的好美。

小南海風景區環湖步道最吸引人地方就是充滿芬多精及湖泊

小南海風景區 /環湖步道

小南海風景區裡有很舒適的環湖步道，前段兩旁有林蔭遮蔭，

中午來訪也不太會曬到太陽。

白河秘境小南海風景區，也是在地人的後花園，整個 小南海環湖步道

全長約有5公里，兩側樹蔭樹木林立、綠蔭包圍，

小南海風景區在樹林環繞下也能感受到清涼，環湖步道風景優美，

除了能欣賞湖光水色，也可以近距離賞鳥，

是一條輕鬆適合一家踏青的步道。

小南海風景區 /觀景台休息區

漫步在小南海風景區環湖步道，有著觀景台暫緩腳步休息一下，

靜心聆聽著蟲鳴鳥叫， 享受微風徐徐吹來的觸感，

大自然的樂章 就在身邊彈奏著。

小南海風景區 /導覽圖

小南海風景區周遭也規劃了完善的自行車道，白河米蘭蓮花線

可通往蘭花生物科技園區、 林初埤木棉花道、或烏樹林等地，

串聯小南海風景區週邊景點的自行車道也興起

此處一股低碳單車旅行的風潮，是運動與休閒兼具的風景區。

小南海風景區在樹林環繞下也能感受到清涼，環湖步道風景優美，

除了能欣賞湖光水色

小南海風景區 /木棧道

小南海風景區裡有很舒適的環湖木棧道步道平緩好走，

湖光景色優美， 沿著木棧道前進不知不覺走著走著

很快就到終點，是一條輕鬆適合一家踏青的步道。

小南海風景區 /落日餘暉

小南海風景區最漂亮迷人是 下午時分，陽光照射在湖面，

波光粼粼甚是美麗，聽說日落黃昏時刻更是迷人。

小南海風景區廣闊清澈湖面倒映著藍天白雲，

清新空氣裡瀰漫著舒適怡人的味道，

小南海風景區環湖步道中間有著古老廢棄老屋 ，

跟爬滿樹藤和榕樹氣根的景象變成步道中一大特色

小南海風景區 /將軍埤

小南海風景區連接著稱謂[將軍埤]湖泊， 由茄苳埤、 將軍埤

及林初埤共同組成， 整個連接蓄水功能 作為當地防洪灌溉之用

小南海風景區環湖步道 步道平緩好走， 漫步在綠蔭青蔥樹蔭下，

愜意散步著非常 適合全家老小一同前往， 也有不少帶著小孩來騎腳踏車，

下次來台南白河後壁不妨走進小南海風景區，享受一場森林芬多精的洗禮吧。

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小南海風景區 資訊

地址｜臺南市白河區廣安里5 鄰37-1 號

營業時間｜全年開放

** 參觀 美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊或半日遊喔!!

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