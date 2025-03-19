每到春夏之際，就是賞螢火蟲的季節，每當賞螢旺季來臨，想一覽如詩如畫般的螢光夜景該往何處尋找？來南投就對了！「低頭賞螢河，抬頭望星辰」如此夢幻的景色是南投螢火蟲季絕佳的描繪。被譽為全台灣最大賞螢基地「南投」，近年來對於生態環境的保育及重視下，具環境生態指標的螢火蟲在各大基地成功復育，每年吸引眾多遊客前來觀賞螢河美景。一起前進南投欣賞閃閃螢光，以慢遊樂活的心情，進行一趟生態知性旅行吧！

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南投螢火蟲注意事項

雖然賞螢火蟲很有趣很夢幻，但賞螢的時候應該配合專業導覽人員的指示，遵守賞螢三不原則（不干擾、不捕捉、不傷害），沉醉在浪漫螢河的同時也要尊重螢火蟲的生存權利，減少對生態棲地的破壞，一起享受美好的靜謐時光。

為避免蚊蟲叮咬，請穿著長袖衣物。 聽從導覽員的指示動線，避免踏入草叢，防止被蛇咬傷。 在大雨、地震後請勿上山，以免土石崩落危險。 請用紅色玻璃紙套住手電筒燈罩，避免傷害螢火蟲。 結伴同行，不脫隊，注意自身安全。 遵守三不原則（不干擾、不捕捉、不傷害）。

4大南投螢火蟲景點

南投縣是全台最密集的螢火蟲家園，主要分佈在四大區域，分別是：日月潭螢火蟲區、竹鹿螢火蟲區、奧萬大螢火蟲區及北港溪螢火蟲區。這四大區域橫跨了南投七個鄉鎮，結合專業生態導覽人員與當地社區協會，共同辦理生態及地方特色的導覽行程。

南投螢火蟲景點 螢火蟲季節 螢火蟲地點 日月潭螢火蟲 4-5月 桃米、東光、大林、

水社、頭社、潭南、丹大 竹山鹿谷螢火蟲 3-7月 鹿谷、溪頭、杉林溪 奧萬大螢火蟲 4-5月 奧萬大國家森林遊樂區 北港螢火蟲 4-5月 惠蓀林場、泰雅度假村

南投螢火蟲│日月潭螢火蟲

來到南投賞螢勝地「日月潭」，可以看到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等火金姑，每年4～5月的日月潭螢火蟲季在桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大等七大賞螢區舉辦，除了豐富的螢火蟲生態探索，還能參加DIY體驗。

南投螢火蟲│竹山鹿谷螢火蟲

竹山鹿谷螢火蟲時間：3-7月 竹山鹿谷螢火蟲地點：鹿谷、溪頭、杉林溪

全台灣最大的賞螢勝地，因其分布地點遍及中、高海拔，故賞螢期間也最長。每年4月至6月，鹿谷溪頭與鳳凰教育園區、小半天、鳳凰谷鳥園、三生緣區、財仔溪，竹山大鞍、田子等地區同步啟動閃光模式，而杉林溪賞螢季則是在夏季7月、秋季11月、冬季2月皆可賞螢。

溪頭螢火蟲│溪頭自然教育園區

溪頭因林相完整，步道位在林道邊緣，長年搭配恰好的溫濕度及零污染的環境，甚至在螢火蟲季節來臨之前會延後除草，以利螢火蟲的繁殖生長，所以每年5月份是溪頭自然教育園區螢火蟲大爆發的季節，在整座溪頭園區賞螢就彷彿置身在「螢」河之中。 園區近年推出夜間入園賞螢活動，讓大眾都能夜訪溪頭螢火蟲，配合導覽解說，更深入了解螢火蟲生態。

杉林溪螢火蟲│杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪在夏、秋、冬3個季節皆可以賞螢。夏季6月底至7月，杉林溪園區出現成千上萬隻「紋胸黑翅螢」（紋螢），會在日落後半小時大量出沒。秋季10月底至11月的「鋸角雪螢」，活躍時段則是在天黑後1小時，最佳賞螢時間約在18:20-19:00。而冬季約在2月中旬，杉林溪會稀有的「神木螢」出沒，天黑後1小時至晚上8點前最適合賞螢。而園區為了推廣螢火蟲保育教育，杉林溪賞螢季都會舉辦免費的賞螢導覽解說活動，在閃閃爍爍的螢光森林裡，彷彿置身銀河般的浪漫。

鹿谷螢火蟲│三生緣螢火蟲復育園區

每年4～5月，鹿谷三生緣區螢火蟲大爆發！三生緣復育園區早期為運送杉林溪木材所建造的輕軌車道，有大片竹林與生態池，可以欣賞螢火蟲夢幻飛舞，是個適合親子的免費賞螢景點哦！

鹿谷螢火蟲│廣興村財仔溪自然生態園區

鹿谷鄉財仔溪賞螢步道不僅夜間有大量螢火蟲出沒，溪中還有成群的原生魚種、溪蝦等，生態園區種植茶花、桂花、柳樹、八重櫻等植物，生態非常豐富，也是近年熱門的鹿谷賞螢景點之一。

南投螢火蟲│奧萬大螢火蟲

奧萬大螢火蟲｜奧萬大國家森林遊樂區

美麗四季自然風情的奧萬大國家森林遊樂區，擁有豐沛、乾淨的水資源，完整多樣的森林植被，在年平均溫19℃的環境下，非常適合螢火蟲的生長與繁殖。營地內以4-5月份成蟲的發生期最為壯觀，其中以熠螢屬螢火蟲–黑翅螢數量最多，官方還會舉辦「拜訪火金姑」，透過國家森林解說志工及自然中心環教師的專業帶領，建立保育螢火蟲的觀念，為奧萬大的夜晚妝點成綺麗的世界。

奧萬大除了推出夜間賞螢導覽外，也結合當地自然生態資源及周邊賽德克部落人文歷史，辦理兩天一夜的活動遊程。介紹傳統賽德克織布技藝文化、邀請遊客一同體驗傳統木製水平腰織機（地機），創作屬於自己的原住民文創商品；夜晚則由環教教師的帶領下與火金姑近距離接觸，來一場美麗邂逅。夜宿奧萬大，隔日再探索奧萬大松楓林區及吊橋，體驗森林芬多精及活氧帶來的身心靈洗滌。

南投螢火蟲│北港溪螢火蟲

北港溪螢火蟲時間：4-5月

北港溪螢火蟲地點：惠蓀林場、泰雅度假村

北港溪螢火蟲攻略：惠蓀林場一日遊、泰雅渡假村一日遊

北港溪螢火蟲│惠蓀林場

海拔約700公尺的惠蓀林場擁有台灣難得的原始森林，自然的生態環境配合輕度開發的實驗林精神，造就螢火蟲得天獨厚的棲息環境，是賞螢的絕佳去處。園區特別規劃以低亮度紅色LED燈來引導賞螢路線，為了讓民眾更了解螢火蟲生態，在夜晚安排志工老師解說，帶領旅客進入螢火蟲的飛舞世界。除了認識大自然與螢火蟲有趣的一面，同時也體會生態環境保育的重要性，更珍惜這片大自然美景。

國立中興大學實驗林管理處提供、鄭孟賢／攝影

惠蓀林場也於活動期間播放螢火蟲生態影片，展示螢火蟲圖片及掛圖等，並定時定點於展示場解說，讓到訪遊客能深入了解。另外除了夜間賞螢活動外，白天更可以在大草原附近觀賞藍鵲及各種鳥類，以及觀賞茶花、油桐花等美麗景色，享受一整日豐富浪漫的旅遊。

北港溪螢火蟲│泰雅渡假村

南投縣國姓鄉泰雅渡假村園區生態經營有成，廣達56公頃的園區內保留著未經人為破壞的原始生態景觀，讓螢火蟲的主食蝸牛能自在繁衍，也造就了螢火蟲完善的棲息環境。而且園區不消毒、不噴灑農藥，讓生態環境永續，每年的4、5月份，園區的野溪生態步道擁有數不清的螢火蟲翩翩飛舞，再搭配山林溪畔及夜間星空的點綴更是美麗。

泰雅渡假村有夜間導覽活動，提供詳盡的導覽解說服務，引領民眾走入大自然，享受靜謐又愜意的生態之旅。若不想要人擠人可以考慮到泰雅賞螢秘境，賞螢之外還可以泡溫泉及住宿，園區附屬設施豐富，讓賞螢行程更加豐富。

南投螢火蟲│最新活動資訊

以下資訊待更新

日月潭星光螢火季

竹鹿螢火蟲季

奧萬大賞螢季

北港溪螢火蟲季

南投螢火蟲│賞螢主題遊程

以下資訊待更新

為了更深入認識南投縣的四大賞螢區，每個螢區各提供了2條推薦遊程，除了欣賞螢火蟲外，還可以深入了解當地的自然生態和文化背景，快來體驗不一樣的深度旅遊吧！

日月潭賞螢區 A.【桃米頭社生態遊學1日遊】

走進生態豐富的桃米村，來一場親子共樂的大自然之旅，再到日月潭熱血體驗最夯SUP立槳與水岸野餐趣，夜訪頭社還有螢火小精靈隨您漫遊田野。

圖片來源 : 桃米休閒農業區

桃米生態村魚蝦生態親子探索

樹葡萄果園採果樂

日月潭SUP立槳熱血體驗

潭邊CHILL野餐

頭社夜間賞螢導覽

日月潭賞螢區 B.【丹大潭南原民風情1日遊】

深度走入丹大的布農部落，感受當地自然人文環境、玩手作、嚐原民美食，還可以看見點點螢光在身旁閃爍，一起感受山林精神交織而成的故事！

圖片來源 : 日月潭國家風景區、信義鄉公所

彩虹瀑布/彩虹吊橋

布農工作坊編織DIY

走讀潭南部落

獵人文化體驗

潭南賞螢步道健行

竹山鹿谷賞螢區A.【竹山老街竹境1日遊】

寧靜純樸的竹山曾是四通八達的要道，如今以竹工藝文化為發展特色，除了拜財神、遊天梯、賞竹林和品美食，夏季賞螢與螢光蕈更是不可錯的的竹鄉魅力。

圖片來源 : 舜程

竹山紫南宮求財運

老街美食尋飽趣

大鞍社區賞竹海

竹山天梯

夜間賞螢/螢光蕈

竹山鹿谷賞螢區 B.【鹿谷茶鄉品茗1日遊】

坐擁滿山翠綠的鹿谷是知名茶鄉，杉林溪/溪頭、小半天、大崙山和鳳凰鳥園一脈相連，串成黃金旅遊帶，夏季特有的賞螢與品茗體驗將帶給您愜意放鬆好心情。

圖片來源 : 舜程

杉林溪/溪頭森林步道

健行大崙山銀杏森林

小半天茶席體驗

鳳凰谷鳥園生態園區

鹿谷茶香風味餐

賞螢導覽

奧萬大賞螢區【奧萬大山林秘境2日遊】

賞楓秘境奧萬大其實也是觀賞螢火蟲的好去處，這裡天然純淨的自然生態豐沛，在美麗的山林中呼吸芬多精，隔日還可到清境地區與可愛的羊咩咩合影。

圖片來源:奧萬大森林遊樂區

第 1 天

霧社商圈

奧萬大森林遊樂區

夜宿奧萬大賞螢

第 2 天

清境農場青青草原

小瑞士花園

高空景觀步道

雲南風味餐

國姓賞螢區 A.【國姓好客庄1日遊】

國姓擁有南投縣最大的客家聚落，看百年古蹟溪糯米橋、百年茄苳樹、品嚐客家美食，深入探訪客家庄道地人情味。

糯米橋休閒農業區

百年茄冬神木

阿坤香茅工坊絲瓜皂DIY

客家料理美食

惠蓀林場賞螢

國姓賞螢區 A.【國姓咖啡香1日遊】

隨著咖啡香踏入國姓鄉村，眾多咖啡館隱藏田野中，等待循香而來的有緣人一嚐其好滋味。放慢腳步，夜宿泰雅渡假村觀賞夜間精靈的曼妙舞姿。

國姓驛站嚐咖啡

新豐農場爆米香體驗

百勝村咖啡莊園烘豆教學

泰雅渡假村賞螢

全台螢火蟲季

全台賞螢景點｜內灣賞螢｜大農大富賞螢｜鯉魚潭賞螢｜嘉義賞螢｜台中賞螢｜日月潭賞螢｜南投賞螢｜阿里山賞螢

來到南投這樣玩！

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