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南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略

2025-03-19 15:20:13 文字：好好玩 FUNIT
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好好玩 FUNIT

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每到春夏之際，就是賞螢火蟲的季節，每當賞螢旺季來臨，想一覽如詩如畫般的螢光夜景該往何處尋找？來南投就對了！「低頭賞螢河，抬頭望星辰」如此夢幻的景色是南投螢火蟲季絕佳的描繪。被譽為全台灣最大賞螢基地「南投」，近年來對於生態環境的保育及重視下，具環境生態指標的螢火蟲在各大基地成功復育，每年吸引眾多遊客前來觀賞螢河美景。一起前進南投欣賞閃閃螢光，以慢遊樂活的心情，進行一趟生態知性旅行吧！

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：IG＠sky_kuei

重點整理：

南投螢火蟲注意事項

雖然賞螢火蟲很有趣很夢幻，但賞螢的時候應該配合專業導覽人員的指示，遵守賞螢三不原則（不干擾、不捕捉、不傷害），沉醉在浪漫螢河的同時也要尊重螢火蟲的生存權利，減少對生態棲地的破壞，一起享受美好的靜謐時光。

  1. 為避免蚊蟲叮咬，請穿著長袖衣物。
  2. 聽從導覽員的指示動線，避免踏入草叢，防止被蛇咬傷。
  3. 在大雨、地震後請勿上山，以免土石崩落危險。
  4. 請用紅色玻璃紙套住手電筒燈罩，避免傷害螢火蟲。
  5. 結伴同行，不脫隊，注意自身安全。
  6. 遵守三不原則（不干擾、不捕捉、不傷害）。

4大南投螢火蟲景點

南投縣是全台最密集的螢火蟲家園，主要分佈在四大區域，分別是：日月潭螢火蟲區竹鹿螢火蟲區奧萬大螢火蟲區北港溪螢火蟲區。這四大區域橫跨了南投七個鄉鎮，結合專業生態導覽人員與當地社區協會，共同辦理生態及地方特色的導覽行程

南投螢火蟲景點 螢火蟲季節 螢火蟲地點
日月潭螢火蟲 4-5月
桃米、東光、大林、
水社、頭社、潭南、丹大
竹山鹿谷螢火蟲 3-7月
鹿谷、溪頭、杉林溪
奧萬大螢火蟲 4-5月
奧萬大國家森林遊樂區
北港螢火蟲 4-5月
惠蓀林場、泰雅度假村
南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：IG＠guang_wanniii

南投螢火蟲│日月潭螢火蟲 

日月潭螢火蟲時間：4-5月
日月潭螢火蟲地點：桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大
日月潭螢火蟲攻略：日月潭螢火蟲賞螢攻略
南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片授權：IG@changchinghsiung

來到南投賞螢勝地「日月潭」，可以看到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等火金姑，每年4～5月的日月潭螢火蟲季在桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大等七大賞螢區舉辦，除了豐富的螢火蟲生態探索，還能參加DIY體驗。

南投螢火蟲│竹山鹿谷螢火蟲 

竹山鹿谷螢火蟲時間：3-7月
竹山鹿谷螢火蟲地點：鹿谷、溪頭、杉林溪
南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：溪頭自然教育園區

全台灣最大的賞螢勝地，因其分布地點遍及中、高海拔，故賞螢期間也最長。每年4月至6月，鹿谷溪頭與鳳凰教育園區、小半天、鳳凰谷鳥園、三生緣區、財仔溪，竹山大鞍、田子等地區同步啟動閃光模式，而杉林溪賞螢季則是在夏季7月、秋季11月、冬季2月皆可賞螢。

溪頭螢火蟲│溪頭自然教育園區

溪頭因林相完整，步道位在林道邊緣，長年搭配恰好的溫濕度及零污染的環境，甚至在螢火蟲季節來臨之前會延後除草，以利螢火蟲的繁殖生長，所以每年5月份是溪頭自然教育園區螢火蟲大爆發的季節，在整座溪頭園區賞螢就彷彿置身在「螢」河之中。 園區近年推出夜間入園賞螢活動，讓大眾都能夜訪溪頭螢火蟲，配合導覽解說，更深入了解螢火蟲生態。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：溪頭自然教育園區
推薦閱讀：溪頭自然教育園區《必訪景點、優惠套票、交通》溪頭森林遊樂區一日遊
門票優惠：溪頭自然教育園區、妖怪村商圈消費券100元
交通優惠：台灣好行溪頭線來回票電子票證 (內含乘車金180元)+溪頭自然教育園區全票

杉林溪螢火蟲│杉林溪森林生態渡假園區

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：愛上杉林溪粉專

杉林溪在夏、秋、冬3個季節皆可以賞螢。夏季6月底至7月，杉林溪園區出現成千上萬隻「紋胸黑翅螢」（紋螢），會在日落後半小時大量出沒。秋季10月底至11月的「鋸角雪螢」，活躍時段則是在天黑後1小時，最佳賞螢時間約在18:20-19:00。而冬季約在2月中旬，杉林溪會稀有的「神木螢」出沒，天黑後1小時至晚上8點前最適合賞螢。而園區為了推廣螢火蟲保育教育，杉林溪賞螢季都會舉辦免費的賞螢導覽解說活動，在閃閃爍爍的螢光森林裡，彷彿置身銀河般的浪漫。

推薦閱讀：杉林溪一日遊必拍景點、門票優惠、賞螢花季、交通攻略
門票優惠：
遊程優惠：

鹿谷螢火蟲│三生緣螢火蟲復育園區

每年4～5月，鹿谷三生緣區螢火蟲大爆發！三生緣復育園區早期為運送杉林溪木材所建造的輕軌車道，有大片竹林與生態池，可以欣賞螢火蟲夢幻飛舞，是個適合親子的免費賞螢景點哦！

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片授權：IG@tzuyun0219；攝影@samming_photo

鹿谷螢火蟲│廣興村財仔溪自然生態園區

鹿谷鄉財仔溪賞螢步道不僅夜間有大量螢火蟲出沒，溪中還有成群的原生魚種、溪蝦等，生態園區種植茶花、桂花、柳樹、八重櫻等植物，生態非常豐富，也是近年熱門的鹿谷賞螢景點之一。

南投螢火蟲│奧萬大螢火蟲 

奧萬大螢火蟲時間：4-5月
奧萬大螢火蟲地點：奧萬大國家森林遊樂區
奧萬大螢火蟲攻略：南投清境奧萬大一日遊
奧萬大螢火蟲門票：門票優惠

奧萬大螢火蟲｜奧萬大國家森林遊樂區

美麗四季自然風情的奧萬大國家森林遊樂區，擁有豐沛、乾淨的水資源，完整多樣的森林植被，在年平均溫19℃的環境下，非常適合螢火蟲的生長與繁殖。營地內以4-5月份成蟲的發生期最為壯觀，其中以熠螢屬螢火蟲黑翅螢數量最多，官方還會舉辦「拜訪火金姑」，透過國家森林解說志工及自然中心環教師的專業帶領，建立保育螢火蟲的觀念，為奧萬大的夜晚妝點成綺麗的世界。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：One house私人住宅FB

奧萬大除了推出夜間賞螢導覽外，也結合當地自然生態資源及周邊賽德克部落人文歷史，辦理兩天一夜的活動遊程。介紹傳統賽德克織布技藝文化、邀請遊客一同體驗傳統木製水平腰織機（地機），創作屬於自己的原住民文創商品；夜晚則由環教教師的帶領下與火金姑近距離接觸，來一場美麗邂逅。夜宿奧萬大，隔日再探索奧萬大松楓林區及吊橋，體驗森林芬多精及活氧帶來的身心靈洗滌。

推薦閱讀：南投清境【奧萬大國家森林遊樂區】奧萬大一日遊，門票優惠免停車費
門票優惠：奧萬大國家森林遊樂區門票(平假日均可使用)
遊程優惠：

南投螢火蟲│北港溪螢火蟲

北港溪螢火蟲時間：4-5月
北港溪螢火蟲地點：惠蓀林場、泰雅度假村
北港溪螢火蟲攻略：惠蓀林場一日遊泰雅渡假村一日遊

北港溪螢火蟲│惠蓀林場

海拔約700公尺的惠蓀林場擁有台灣難得的原始森林，自然的生態環境配合輕度開發的實驗林精神，造就螢火蟲得天獨厚的棲息環境，是賞螢的絕佳去處。園區特別規劃以低亮度紅色LED燈來引導賞螢路線，為了讓民眾更了解螢火蟲生態，在夜晚安排志工老師解說，帶領旅客進入螢火蟲的飛舞世界。除了認識大自然與螢火蟲有趣的一面，同時也體會生態環境保育的重要性，更珍惜這片大自然美景。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
國立中興大學實驗林管理處提供、鄭孟賢／攝影

惠蓀林場也於活動期間播放螢火蟲生態影片，展示螢火蟲圖片及掛圖等，並定時定點於展示場解說，讓到訪遊客能深入了解。另外除了夜間賞螢活動外，白天更可以在大草原附近觀賞藍鵲及各種鳥類，以及觀賞茶花、油桐花等美麗景色，享受一整日豐富浪漫的旅遊。

推薦閱讀：惠蓀實驗林場｜親子旅遊享受森林浴的時光，步道路線推薦

北港溪螢火蟲│泰雅渡假村

南投縣國姓鄉泰雅渡假村園區生態經營有成，廣達56公頃的園區內保留著未經人為破壞的原始生態景觀，讓螢火蟲的主食蝸牛能自在繁衍，也造就了螢火蟲完善的棲息環境。而且園區不消毒、不噴灑農藥，讓生態環境永續，每年的4、5月份，園區的野溪生態步道擁有數不清的螢火蟲翩翩飛舞，再搭配山林溪畔及夜間星空的點綴更是美麗。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源：泰雅渡假村

泰雅渡假村有夜間導覽活動，提供詳盡的導覽解說服務，引領民眾走入大自然，享受靜謐又愜意的生態之旅。若不想要人擠人可以考慮到泰雅賞螢秘境，賞螢之外還可以泡溫泉及住宿，園區附屬設施豐富，讓賞螢行程更加豐富。

推薦閱讀：泰雅渡假村｜體驗北港溪溫泉、露營BBQ、高空繩索、部落文化，入住皇宮小木屋
優惠訂房：｜AsiaYo

南投螢火蟲│最新活動資訊

以下資訊待更新

日月潭星光螢火季

竹鹿螢火蟲季

奧萬大賞螢季

北港溪螢火蟲季

南投螢火蟲│賞螢主題遊程

以下資訊待更新

為了更深入認識南投縣的四大賞螢區，每個螢區各提供了2條推薦遊程，除了欣賞螢火蟲外，還可以深入了解當地的自然生態和文化背景，快來體驗不一樣的深度旅遊吧！

日月潭賞螢區 A.【桃米頭社生態遊學1日遊

走進生態豐富的桃米村，來一場親子共樂的大自然之旅，再到日月潭熱血體驗最夯SUP立槳與水岸野餐趣，夜訪頭社還有螢火小精靈隨您漫遊田野。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源 : 桃米休閒農業區
  • 桃米生態村魚蝦生態親子探索
  • 樹葡萄果園採果樂
  • 日月潭SUP立槳熱血體驗
  • 潭邊CHILL野餐
  • 頭社夜間賞螢導覽

日月潭賞螢區 B.【丹大潭南原民風情1日遊

深度走入丹大的布農部落，感受當地自然人文環境、玩手作、嚐原民美食，還可以看見點點螢光在身旁閃爍，一起感受山林精神交織而成的故事！

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源 : 日月潭國家風景區、信義鄉公所
  • 彩虹瀑布/彩虹吊橋
  • 布農工作坊編織DIY
  • 走讀潭南部落
  • 獵人文化體驗
  • 潭南賞螢步道健行

竹山鹿谷賞螢區A.【竹山老街竹境1日遊

寧靜純樸的竹山曾是四通八達的要道，如今以竹工藝文化為發展特色，除了拜財神、遊天梯、賞竹林和品美食，夏季賞螢與螢光蕈更是不可錯的的竹鄉魅力。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源 : 舜程
  • 竹山紫南宮求財運
  • 老街美食尋飽趣
  • 大鞍社區賞竹海
  • 竹山天梯
  • 夜間賞螢/螢光蕈

竹山鹿谷賞螢區 B.【鹿谷茶鄉品茗1日遊

坐擁滿山翠綠的鹿谷是知名茶鄉，杉林溪/溪頭、小半天、大崙山和鳳凰鳥園一脈相連，串成黃金旅遊帶，夏季特有的賞螢與品茗體驗將帶給您愜意放鬆好心情。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源 : 舜程
  • 杉林溪/溪頭森林步道
  • 健行大崙山銀杏森林
  • 小半天茶席體驗
  • 鳳凰谷鳥園生態園區
  • 鹿谷茶香風味餐
  • 賞螢導覽

奧萬大賞螢區奧萬大山林秘境2日遊

賞楓秘境奧萬大其實也是觀賞螢火蟲的好去處，這裡天然純淨的自然生態豐沛，在美麗的山林中呼吸芬多精，隔日還可到清境地區與可愛的羊咩咩合影。

南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
圖片來源:奧萬大森林遊樂區

1

  • 霧社商圈
  • 奧萬大森林遊樂區
  • 夜宿奧萬大賞螢

第 2 天

  • 清境農場青青草原
  • 小瑞士花園
  • 高空景觀步道
  • 雲南風味餐

國姓賞螢區 A.【國姓好客庄1日遊

國姓擁有南投縣最大的客家聚落，看百年古蹟溪糯米橋、百年茄苳樹、品嚐客家美食，深入探訪客家庄道地人情味。

  • 糯米橋休閒農業區
  • 百年茄冬神木
  • 阿坤香茅工坊絲瓜皂DIY
  • 客家料理美食
  • 惠蓀林場賞螢

國姓賞螢區 A.【國姓咖啡香1日遊

隨著咖啡香踏入國姓鄉村，眾多咖啡館隱藏田野中，等待循香而來的有緣人一嚐其好滋味。放慢腳步，夜宿泰雅渡假村觀賞夜間精靈的曼妙舞姿。

  • 國姓驛站嚐咖啡
  • 新豐農場爆米香體驗
  • 百勝村咖啡莊園烘豆教學
  • 泰雅渡假村賞螢

全台螢火蟲季

全台賞螢景點內灣賞螢大農大富賞螢鯉魚潭賞螢嘉義賞螢台中賞螢日月潭賞螢南投賞螢阿里山賞螢

來到南投這樣玩！

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