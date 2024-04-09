搶先曝光全台15個賞螢火蟲景點推薦，2024螢火蟲季開跑囉！即將進入螢火蟲季節，你已經規劃好到哪裡賞螢了嗎？俗稱「火金姑」的螢火蟲將在春末夏初的晚上出沒，替炎熱的夏季夜晚增添不少浪漫氣氛。本篇精選全台北部賞螢景點、中部賞螢火蟲景點、南部及東部賞螢火蟲景點，螢火蟲出沒時間等資訊給大家，螢火蟲季節到來快看看你的居住地點附近有哪些賞螢景點吧！

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全台賞 螢火蟲季節

螢火蟲景點 2024螢火蟲季節 台北螢火蟲季 4月-5月 新竹內灣螢火蟲季 4月底-5月 苗栗螢火蟲季 4月-5月 台中螢火蟲季 4月-5月 南投螢火蟲季 4月-5月 日月潭螢火蟲季 4月-5月 嘉義螢火蟲季 4月-5月 嘉義阿里山螢火蟲季 4月中-5月 花蓮大農大富螢火蟲季 3月中-5月

賞螢火蟲 注意事項

一看到螢火蟲發光的壯麗場景，一瞬間相信不管是誰都會為之瘋狂，但其實螢火蟲會發光是為了雌雄間的求偶，如果賞螢時太過於激動引發一些失當的行為則會直接影響到螢火蟲尋偶，進而影響到生態，因此前往觀賞的朋友請務一同維護這夢幻的美景。

不大聲吵鬧

害羞的螢火蟲受到驚嚇會提高警覺躲在樹叢中，如此一來不但會看不到螢火蟲，更會影響到繁殖。

不拿手電筒直接照射

可以的話盡量不要在現場使用照明設備，道路照明手電筒則要以「紅色的玻璃紙」覆蓋減少對螢火蟲的干擾。

不抓螢火蟲

螢火蟲生性敏感，若遭觸碰可能會因此死亡或是遭到同伴排擠等，盡情用眼睛及相機享受這瞬間的美好吧！

注意自身安全

螢火蟲多躲藏在無光害的草本植被之間，夜間視線不佳務必小心腳步。另外夏夜晚上空曠處溫度較低，建議準備薄外套以備不時之需。

2024 螢火蟲季節｜北部螢火蟲景點

新北平溪賞螢－平溪菁桐車站

地址：新北市平溪區菁桐街 52 號 最佳賞螢地點：石底大斜坑遺址 交通方式：搭乘 搭乘 台鐵平溪支線 ，夜間前往請自行駕車（ 導航連結

【菁桐車站】位於台鐵平溪支線的終點站，是白天遊平溪必訪的景點之一。入夜後火車停駛人潮漸少，走到平溪車站對面約5分鐘路程的【石底大斜坑遺址】可見一整片螢光閃亮，2023螢火蟲季 就來這人煙較少的賞螢秘境吧。

新北烏來賞螢－烏來文山農場

地址：新北市新店區湖子內路 100 號 最佳賞螢地點：茶園、步道、露營場 文山農場賞螢活動 ） 交通方式： 1.大眾交通運輸＝於「捷運新店站」轉乘新店客運「烏來線（ 849 號）」，於「伸丈板站」下車往回走 50 公尺即可抵達文山農場入口。 2. 自行駕車＝（ 導航連結

日治時期曾是「茶葉研習所」的【烏來文山農場】是北部團康露營、假日親子踏青的熱門休閒農場，進入4月後一路到9月的螢火蟲季是園內的重要活動，此時到園區露營過夜還能賞到限量版的夜間奇景。

新北三峽賞螢－有木國小

地址：新北市三峽區 131 號 最佳賞螢地點：操場司令台、校舍旁小徑 交通方式：自行駕車＝（ 自行駕車＝（ 導航連結

位於三峽山區的【有木國小】附近就是「滿月圓森林遊樂區」是一間森林小學，雖位處偏僻但得天獨厚的環境夏夜也是螢火蟲出沒的熱點。白天是熱鬧的學校，晚上教室外、操場就是螢光的自然的生態教室，拍起照來格外有氣氛。

新竹內灣賞螢－東窩溪生態園區

地址：新竹縣橫山鄉內灣村中正路 6 號（內灣車站） 最佳賞螢地點：步道沿線 交通方式： 1.大眾交通運輸＝搭乘台鐵內灣線至「內灣站」下車沿指標 步行 2.自行駕車至內灣車站＝（ 導航連結 ）， 步行 20 分鐘

【東窩溪生態園區】就位在內灣車站附近，每年4月～5月會舉辦賞螢活動，今年2023螢火蟲季也不例外。從車站沿指標步行約20分鐘即可抵達。沿途柏油路步道完善，隨時都可看到如星海般的螢火蟲出沒，週末還會有專人解說，是北部最佳賞螢區之一。

2024 螢火蟲季節｜中部螢火蟲景點

苗栗 三灣賞螢 －神棹山鐵牛車

地址：苗栗縣三灣鄉 20 號神棹山（神棹山賞桐步道） 最佳賞螢地點：鐵牛車 交通方式：自行駕車＝（ 自行駕車＝（ 導航連結

螢火蟲出沒的四五月間，正好也是油桐花盛開的季節，在苗栗就有一處可同時賞油桐花及螢火蟲的秘境景點【神棹山賞桐步道】。更特別的是一旁樹叢間還隱藏著一台農業用的鐵牛車，入夜後配合穿梭在其中的螢火蟲以及步道上白色油桐花瓣，畫面有如畫作般好不真實。

苗栗三義賞螢－卓也小屋

位於三義的卓也小屋度假園區，充滿古色古香的庭院美景及生態造景，夏季還能欣賞桐花和螢火蟲。園區內不僅能享用下午茶餐點，還能體驗趣味好玩的卓也藍染DIY，充滿清新與悠閒感，不管是來住宿還是用餐，都可以感受到園區內的禪意。

苗栗三義賞螢－西湖度假村

地址：苗栗縣三義鄉 11 號 最佳賞螢地點：賞螢生態區 交通方式： 1. 大眾運輸： 於台北轉運站搭乘「豐原客運6606」（往豐原）即可直達 2. 自行駕車＝（ 導航連結

苗栗親子戶外自然景點【西湖度假村】到了四、五月也是一個可以白天賞桐花，晚上賞螢火蟲的首選景點。平時僅日間營業的度假村到了賞螢期間，只要憑入園門票即可待到晚上欣賞銅錢草的藍光與螢火蟲的螢光所交織出的絕美「三義藍眼淚」。

南投仁愛賞螢－奧萬大森林遊樂區

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路 153 號 最佳賞螢地點：賞螢步道、生態池 交通方式： 1.大眾運輸： DRTS 需求反應式公共運輸服務（ 須預約 2. 自行駕車＝（ 導航連結

以賞楓聞名的【奧萬大森林遊樂區】位於中海拔，除了園區內的少量住宿區外，周邊幾乎沒有一般人家及路燈影響，在擁有良好的自然條件下每年五月前後也會出現點點星光的螢火蟲穿梭樹叢間，四、五月間官方還會舉辦「拜訪火金姑活動」與大家共襄盛舉。

南投魚池賞螢－日月潭蓮華池研究中心

地址：南投縣魚池鄉華龍巷 43 號 最佳賞螢地點：紅磚屋賞螢秘道（入口於投 66 縣道 0 公里處） 交通方式：自行駕車＝「 自行駕車＝「 蓮華池藥用植物標本園 」再步行至「 紅磚屋 」。

園內擁有600多種原生植物，有「植物方舟」之稱的【蓮華池研究中心】，完整的林相是夏季賞蛙、賞螢火蟲季的熱門景點。其中一條「賞螢步道」可目睹紅磚屋與螢火蟲海的景象非常浪漫，入口處為投66縣道0公里處，以及投66縣道1.8公里處。

南投鹿谷賞螢－溪頭內湖國小

由木製結構建造而成外貌酷似日式舊宅的【南投內湖國小】，有著全台最美的森林小學之稱，也因座落在「妖怪村」不遠處，成為遊溪頭大家不陌生的景點之一。入夜後的夏日晚間，溜滑梯草皮上漸漸出現點點星光低飛，再往內走還可看到螢火蟲穿梭在木棧道及木製屋舍之中。

台中東勢賞螢－東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街 6-1 號 最佳賞螢 地點： 生態池 交通方式：自行駕車＝（ 自行駕車＝（ Google Map 導航連結

占地廣達225公頃，素有「中部陽明山」之稱的【東勢林場遊樂區】，早在去年年底就開放預定賞螢季露營及住宿，可見是中部賞螢火蟲的熱門首選。入夜後的四五月整個園區到處都有機會可以看到滿天星的螢火蟲，浮在草叢間如一顆顆的小燈泡，用相機拍起來像極了螢光地毯。

2024 螢火蟲季節｜南部螢火蟲 景點

嘉義阿里山賞螢 －阿里山森林遊樂區

說到要賞自然美景，一年四季皆美的常勝軍阿里山怎能缺席。告別冬季雲海及春季櫻花後，夏季夜晚的螢火蟲更是在阿里山上遍地開花，除了六處賞螢秘境以外，另外還可到小山村「水社寮車站」欣賞螢火蟲與阿里山鐵道共譜的絕景。

高雄那馬夏賞螢－達卡努瓦賞螢步道

隸屬於高雄市管轄的原住民自治區「那瑪夏區」，每年夏季會大量湧現的螢火蟲是這裡的重要生態資源。每年四月～五月間皆會舉辦賞螢季，而今天也將於4月2日開跑「那瑪夏賞螢季」，其中無光害的「達卡努瓦賞螢步道（星螢大道）」、或日治時期神社遺跡「神社遺址賞螢步道（螢光隧道）」都是賞螢聖地。

2024 螢火蟲季節｜東部螢火蟲 景點

宜蘭頭城賞螢－頭城休閒農場

有台北的後花園之稱的宜蘭，也是螢火蟲喜愛的好山好水，宜蘭的代表性賞螢聖地【頭城休閒農場】今年也推出螢火蟲行程，可在下午先入園後享用晚餐，認識螢火蟲生態，最後在太陽下山後與一整片螢火蟲所譜成的螢光海共度浪漫夜晚。

宜蘭 礁溪賞螢 －五峰旗風景區

位於宜蘭礁溪的【礁溪五峰旗風景區】有完善的步道及壯觀的五峰旗瀑布，是夏日踏青及避暑的好地方，因自然環境及水源維護良好，到了四、五月入夜後也是螢火蟲密度超高的棲息地，有機會一定要來看看從五峰旗風景區入口一直到聖母山莊登山步道這一段連綿四公里的絕景。

花蓮壽豐賞螢－鯉魚潭

好山好水的花蓮也擁有螢火蟲喜愛的環境條件，其中以優美湖光山色聞名的【鯉魚潭】有長達四公里的環潭公路，腹地廣大且入夜後無光害，每逢四月前後不僅蛙鳴鳥叫，夜間螢火蟲生態也是縣內的一大盛事，「鯉魚潭賞螢季」活動不但免費，現場還有專業志工導覽。

最佳 賞螢火蟲時間

想要看到螢火蟲出沒，水質與環境是必要條件， 螢火蟲越多代表該地的生態環境維持越好，好山好水的台灣，一年四季無論高低海拔都有機會看見螢火蟲的蹤影，其中以每年4月～6月間出沒的「黑翅螢」為大宗。初夏是一年之中賞螢最好的時機，到11月前後還有機會再看到「端黑螢」及「山窗螢」等身影。

台灣北中南東部都不乏賞螢秘境，如陽明山、台中東勢林場、阿里山森林遊樂區、南投日月潭等都是初夏熱門的賞螢景點，太陽下山後6點至11點是螢火蟲上演螢光秀的時段，更以晚上7點前後亮度最強，最有機會見證派對般場景的時段喔。

錯過楓葉、雲海、櫻花等美景沒關係，這次可別再錯過今年的螢火蟲季囉！四季分明的台灣真的好美，動植物與自然景觀值得我們細細探訪，讓我們期待這場夏季最美的綠光饗宴吧！

螢火蟲 拍攝技巧

焦點與焦平面上的螢火蟲，會形成小光點或是細小的流螢光條，而焦點外的亮點會形成較大的光點與光條。 採用高ISO（ISO800-3200）可縮短曝光的時間，但相對產生雜訊會增加，卻較容易捕捉螢火蟲光點。反觀，低ISO不僅需較長的曝光時間，且螢火蟲光點也會偏暗。 拍攝環境部分，環境偏亮時，能夠拍出環境細節，但光點捕捉會相對偏暗；偏暗時因無法判別環境細節，成像時也容易出現雜訊，因此明暗適中的環境相當重要！ 各種焦段的選擇也是學問，廣角鏡所拍攝的螢火蟲大多是條狀光影，而標準至中長焦段可以拍出光點。 使用中長焦鏡頭，焦點無限遠，以正常視角水平角度拍攝，可呈現出近處大光點、遠放細小光點的效果。同樣使用中長焦鏡頭，若焦點設定於螢火蟲飛行的位置，則會呈現出較多細小光點於近處。 因為螢火蟲飛的範圍很廣，在大光圈之下，焦點面積很小，一個焦點只能拍到一小部分的飛行路線。因此專家建議，在長時間曝光過程中，拍攝的焦點距離可以做改變，能夠呈現出更豐富的軌跡！

2024螢火蟲季推薦

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