每到4、5月就是螢火蟲季的到來，隨著螢火蟲的復育，愈來愈多地方可以欣賞螢火蟲的美，鹿谷小半天可說是欣賞螢火蟲的秘境，目前知道的人還不多，趁著活動一起來揭開小半天螢火蟲的美麗面紗~地面螢河茶席體驗活動名字取的真好，可DIY彩繪螢火蟲、手作竹炭麵DIY、螢河上茶席體驗活動，最後還有螢火蟲導覽，超棒的活動絕對不能錯過!!

活動日期：04/04 – 04/20

活動地點：南投縣鹿谷鄉竹林村光復路174-7號

洽詢電話：049-2677213

活動網址：http://www.lugu.org.tw/?fbclid=IwAR3NBRR5Am82wepz0UGRHlFd0T0Cmlgjy16lrjkLhJPGn75t6WILKY_A6s0

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地面螢河茶席體驗活動｜地理位置

鹿谷鄉是知名的賞螢地點，小半天休閒農業區在農業部農村發展及水保署南投分署的輔導之下，舉辦一場超特別的「地面螢河茶席」體驗活動，除了有DIY、風味餐之外，晚上還有茶席活動能邊欣賞螢火蟲~

參加活動需自行開車前往小半天休閒農業區的借問站集合，再搭乘接駁車到達活動現場~

開車：北上及南下於國道三號 → 竹山交流道下 → 右轉台3線省道 → 南下2.4公里處 → 左轉保甲路 → 左轉151縣道往鹿谷溪頭方向(9公里) → 經鹿谷→ 右轉往小半天休閒農業區。

報到處就在借問站前，一旁就有免費停車場，參加活動的朋友可以將車子停在停車場，簽名報到後就可搭接駁車到會場~

前往會場的路是產業道路小條又陡不太好開，建議搭接駁車前往會場

地面螢河茶席體驗活動｜記者會

南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區以生態藝廊為主題，將農村自然生態與工藝藝術結合螢火蟲季，串聯鹿谷小半天休閒農業區、中寮鄉漳平溪文化藝術協會以及中寮鄉永福社區發展協會推出3條特色農村體驗旅遊路線，包含跟著蝴蝶去旅行、地面螢河茶席體驗以及蝠虎生風陶不掉，每一個體驗活動都極具特色，很適合親子前來旅遊!!

會場有四排座位，兩排是彩繪螢火蟲DIY，另兩排是手作竹炭麵DIY，兩組人輪流DIY，活動內容安排相當充實!!

地面螢河茶席體驗活動｜彩繪螢火蟲DIY

現場有老師教怎麼彩繪及組裝螢火蟲，第一次彩繪螢火蟲耶~超特別的!

鹿谷甚麼沒有竹子最多，螢火蟲彩繪DIY就是彩繪由竹子做的螢火蟲，螢火蟲DIY材料包一包就是一隻螢火蟲，現場有提供8種顏色的水彩顏料，可在螢火蟲上盡情的發揮創意~~

小企鵝及小海豚發揮想像力，彩繪出屬於自己獨一無二的螢火蟲～～彩繪時腳先不組裝避免斷掉，等彩繪後再黏合組裝~

彩繪完成後現場有工作人員會協助將腳黏起來~就完成栩栩如生的螢火蟲啦!!

小海豚展現螢火蟲展示高飛~~但翅膀這麼開好難帶回家阿XD

相較之下果然還是小企鵝畫得比較好，不愧是有學過美術的人~小海豚是七彩螢火蟲，小企鵝的則是有漸層的螢火蟲~~

地面螢河茶席體驗活動｜手作竹炭麵DIY

這邊螢火蟲彩繪還沒完全結束，那邊手作竹炭麵DIY就已經開始了，趕緊做好收尾來做手作竹炭麵，自己的晚餐自己做!!

小企鵝及小海豚平常在家是十指不沾陽春水的，企鵝麻很怕沒有晚餐吃，所以派了企鵝拔監工，相當特別的DIY體驗活動，有趣又能增進親子間的感情~真的很推薦大家來參加!!

做麵條的備料真的很簡單，就是麵粉及水，若想要讓麵條有顏色，可加薑黃、竹炭等有顏色的天然色素，會讓麵條看起更有食慾~~平常在家也可以自己嘗試做麵條!!

讓小孩從麵團做起才知道麵條怎麼來的，也才會更珍惜食物~~

麵團要揉到軟硬適中，再用機器壓平三次後再裁切~~對於小朋友來說是很新奇的體驗~

小海豚做出來的麵糰怪可怕的，後來竟然是去跟老師求救，硬是把麵條救回來了，企鵝麻終於有晚餐吃了~好感動啊!!

最後將生麵條及蔬菜給工作人員，就能煮出好吃的手作竹炭麵啦!!自己做的麵條超有成就感，小企鵝把整碗麵都吃光光還不夠呢~~

果然是自己做的麵條最好吃，吃起來有滿滿的感動在裡面~~

地面螢河茶席體驗活動｜風味餐

主辦單位當然不會真的讓大家沒有做麵條就沒得吃，瞧瞧旁邊準備這豐富的風味餐，有蔥蛋、龍鬚菜、雞肉、肉燥及白飯，還有鹿谷的番薯包，澎湃的料理就是要讓大家吃好吃滿~

這麼一大碗吃完保證飽到天靈蓋啦!!

地面螢河茶席體驗活動｜茶席

越接近傍晚重頭戲才要開始，吃飽喝足後休息一下就可以慢慢往茶席移動，每桌可坐5位貴賓，每個茶師沖茶、煮茶都相當專業，想了解更多關於茶葉的知識可跟茶師多聊天，能了解茶師沖煮茶葉及泡茶的深奧~

另外也有請表演到現場演唱，聽著優美的歌聲看著一旁螢光點點，真的好浪漫啊!!現在空氣汙染及光害嚴重，要看到天上銀河需要天時地利人和，想看點點星光何必捨近求遠，到鹿谷小半天就能看到地面螢河，看著螢火蟲在身邊飛舞，點點螢光閃閃發亮，心情也跟著被療癒了!!

喝完的茶杯可以讓遊客帶走，上面印有小半天的字樣，非常有紀念意義呢!!

地面螢河茶席體驗活動｜螢火蟲導覽

本以為茶席結束活動也跟著接近尾聲，結果還有螢火蟲導覽，當初是坐接駁車到會場的，活動結束就是跟著志工們走回停車場，沿途可以看到超多的螢火蟲，同時聽著導覽志工生動的講解螢火蟲的生態以及小半天的風俗民情，不知不覺也走到停車場了，聽著導覽還意猶未盡一點都不覺得累~~真的是超棒的活動!!有機會一定要來參加~~

活動日期：04/04 – 04/20

活動地點：南投縣鹿谷鄉竹林村光復路174-7號

洽詢電話：049-2677213

活動網址：http://www.lugu.org.tw/?fbclid=IwAR3NBRR5Am82wepz0UGRHlFd0T0Cmlgjy16lrjkLhJPGn75t6WILKY_A6s0

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