想品嚐台北最道地的日式和菓子嗎？位在新北市三重區的「明月堂和菓子三重店」絕對是您不可錯過的選擇！距離捷運台北橋站步行不用五分鐘的距離就可以來到這間隱藏在巷仔內擁有80多年歷史的老店，堅持使用傳統製法製作出的精美和菓子和必吃大福都是在SOGO百貨販售，除了販賣禮盒，可以單買各式各樣的大福和和菓子多種選擇超滿足，尤其暢銷商品大福季節限定口味常在早上就販售完畢，想要買到好吃的桔大福和栗子大福冬天還有最受歡迎的草莓大福一定要早上就來，不然就賣光光囉



1.明月堂和菓子三重店︱桔大福/栗大福$80

常吃草莓大福第一次吃桔大福和栗大福，桔大福選用一整顆新鮮的桔子，嚴嚴實實的包進軟糯的大福外皮中，外皮很薄吃起來酸酸甜甜的很清爽，喜歡甜點一點的可以選擇栗子大福，Q彈的糯米外皮，包裹著整顆新鮮的栗子吃起來是自然的甘甜味

桔大福快跟女兒的手一樣大了，一整顆吃起來超過癮

。

2.明月堂和菓子三重店︱百香果葡萄淡雪/栗蒸羊羹$65

女兒進來第一個挑的和菓子就是百香果葡萄淡雪，光是放了切面的葡萄就非常的吸引人，吃起來帶有百香果的獨特酸甜，還有葡萄的甜味增添了層次感

栗蒸羊羹傳統的羊羹包著秋天盛產的栗子，吃起來不會過為甜膩，可以多吃幾顆

3.明月堂和菓子三重店︱櫻饅頭$50 /牛皮$50 /花果福酥70

還有多種送禮自已吃兩相宜的經典日本和菓子，每個都採用獨立包裝，不止包裝超美送禮也很有面子

超適合超美的櫻饅頭以櫻花打造的Q彈外皮，內餡使用微甜不膩的白豆沙，饅頭上點綴著粉紅色，並烙上櫻花紋路很是美麗

牛皮則是日本最為傳統的和菓子，是以玄米和黑糖或赤砂糖製作，顏色與黃牛本身皮顏色相近，因此被稱為牛皮牛皮又被稱為肥餅與求肥，外表看起來很樸實無華，銅鑼燒般的濕潤餅皮，內餡搭配麻糬吃起來軟Q有嚼勁

花菓福酥以本土台鳳梨台農17號金鑽鳳梨為餡底，添加有機玫瑰、本格櫻花、抹茶三種口味，吃起來還帶有鳳梨絲絲的口感

4.明月堂和菓子三重店︱柔玉$140

柔玉由黑糖、米、製成的蕨餅，外層灑上黃豆粉，咀嚼的時候帶著黑糖香氣的甜還有Q 彈的口感，黑糖柔玉還有兩種吃法喜歡柔軟質地的建議常溫食用；若想吃Q 彈有嚼勁一點，則可以先冰過再吃

5.明月堂和菓子三重店︱店內環境

這間隱藏在巷仔內擁有80多年歷史的老店「明月堂和菓子三重店」，距離捷運台北橋站步行不用五分鐘，附近就是三重三和夜市，是很多在地人都不知道，擁有80多年歷史的日式和菓子老店，三重店是製作結合店面，很懷舊的店面經過會沒什麼印像的那種，但製作的各式大福和精美日式和菓子主要都在SOGO百貨販售，真的是看不出來

6.明月堂和菓子三重店︱個人評價

明月堂和菓子三重店真的是要看到人家介紹才會走進來的神秘隱藏版老店，沒想到裡面販售那麼多精美漂亮又好吃的經典日式和菓子和季節限定口味的超好吃的桔大福和栗子大福，等12月還會開放草莓大福預購，到三重來千萬別忘了來這家明月堂和菓子店帶點伴手禮回家



7.明月堂和菓子三重店︱交通、營業資訊

明月堂和菓子三重店

住址：新北市三重區和平街5號

電話：02 2975 8948

營業時間：09：30~19：30(週日公休）

官方網站： https://www.meigetsudo.com.tw



其他分店地址

金山門市：台北市大安區金山南路2段143號

SOGO復興門市：台北市忠孝東路三段300號B3(捷運忠孝復興站2號出口)

板橋大遠百門市：新北市板橋區新站路28號B1(全年無休)



檢視較大的地圖

、