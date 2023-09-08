【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文化園區、2023 新北市眷村文化節

此遊記為花見團子造訪「新北市三重 - 空軍三重一村」 (造訪日期 : 2023/08)
「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦
新北市眷村文化園區、2023 新北市眷村文化節
空軍三重一村
地址 : 新北市三重區正義南路86巷
時間 : 每日10:00~18:00開放
2018年11月開園的「空軍三重一村」是日治時期構築的防砲陣地，也是目前北部地區僅存的空軍防砲部隊眷村，為保留珍貴眷村文化資產而建行整建為文化園區。今年大規模重新整修，訂於9/23盛大開幕，除了有開幕大展「眷情永傳 村聲不息」、「大石曉規駐村藝術」等特展。新開幕的園區會增加多間餐飲、文創商店進駐，有書店、酒吧、火鍋店、手搖飲等商家，還有民宿及青旅，有吃有玩還能入住，豐富又充滿樂趣。另外第14屆的「新北市眷村文化節」也將於9/23到10/29於「空軍三重一村」盛大舉辦。
「新北市眷村文化節」今年的主題響應「台灣設計展」，透過遊戲讓來訪的遊客更能認識眷村的生活及文化，期間週週都有假日市集，也有規劃小旅行、主題講座等，歡迎遊客一起來體驗，9/23-9/24還有「好日復古市集」、9/29-9/30於中秋連假傍晚，更有沉浸式的「轉生遇眷你」闖關體驗活動。想要了解新北市最完整各項的藝文活動，可以先到遊客中心拿去「新北市藝遊」，或是捷運站內也可拿取，可以獲得最新新北市各種藝文資訊。
走進「空軍三重一村」的入口通道，處處可看到國旗飄揚，讓人熟悉的眷村感立刻湧現，整個空軍三重一村不算太大，但每個景點及房舍都有不同的味道及特色，充滿懷舊的氛圍。「空軍三重一村」有很多不同的主題空間，如一村故事館、 一村放映室、 村光眷影映像館 、眷村自治會等，都值得細細品味及遊覽。還有令人興奮刺激的甬道聲光探險體驗，也是來訪遊客必參觀體驗的設施。
「村長的家」是造訪時熱門的主題展區，保留了村長家客廳的原貌，門外牆掛上王村長親自寫下「村光眷影話當年 長幼有序忠傳家」門聯，和多代同堂的壁畫，可看的見王村長家族人丁興旺。
走進屋內客廳古色古香，可看到古早家具，電視機、茶几等，這也擺設早年政治人物照片和國旗，客廳裡還有許多獎座，彷彿回到民國60年代，來到大戶人家做客的氛圍。
另外想要了解眷村居民的生活，一定要來到「眷村生活館」屋內陳設台灣早期的眷村家居生活，以現行視角看來復古又別緻，可從中認識眷村家庭情感，和鄰里互動關係，懷舊的情景，仿佛穿越了時空隧道，了解當時的眷村生活的多樣面貌。
復古的場景，也有新潮的元素加入，「彩色浴缸」和「姊妹聯誼會」是眷村生活館的打卡的大熱點，可以拍出充滿互動的IG美照。
新改建的「空軍三重一村」增加了更多創意元素、主題餐廳和場館，團子迫不及待想快來感受體驗並參與「2023 新北市眷村文化節」活動，有多種主題特展還有假日市集、小旅行、主題講座等，內容多元又豐富，週週都有不同的驚喜。「空軍三重一村」不但是年青人拍照打卡旅遊的好景點，也很適合帶長輩來，絕對會勾起他們滿滿的回憶。
上圖為主辦單位提供
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