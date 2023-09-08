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【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文化園區、2023 新北市眷村文化節

2023-09-08 13:44:11 花見團子玩耍趣 人氣：113
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花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 三重區

此遊記為花見團子造訪「新北市三重 - 空軍三重一村」  (造訪日期 : 2023/08)

「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦

新北市眷村文化園區、2023 新北市眷村文化節

【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

 空軍三重一村

地址 : 新北市三重區正義南路86巷
時間 : 每日10:00~18:00開放

2018年11月開園的「空軍三重一村」是日治時期構築的防砲陣地，也是目前北部地區僅存的空軍防砲部隊眷村，為保留珍貴眷村文化資產而建行整建為文化園區。今年大規模重新整修，訂於9/23盛大開幕，除了有開幕大展「眷情永傳 村聲不息」、「大石曉規駐村藝術」等特展。新開幕的園區會增加多間餐飲、文創商店進駐，有書店、酒吧、火鍋店、手搖飲等商家，還有民宿及青旅，有吃有玩還能入住，豐富又充滿樂趣。另外第14屆的「新北市眷村文化節」也將於9/23到10/29於「空軍三重一村」盛大舉辦。【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

「新北市眷村文化節」今年的主題響應「台灣設計展」，透過遊戲讓來訪的遊客更能認識眷村的生活及文化，期間週週都有假日市集，也有規劃小旅行、主題講座等，歡迎遊客一起來體驗，9/23-9/24還有「好日復古市集」、9/29-9/30於中秋連假傍晚，更有沉浸式的「轉生遇眷你」闖關體驗活動。想要了解新北市最完整各項的藝文活動可以先到遊客中心拿去新北市藝遊」，或是捷運站內也可拿取，可以獲得最新新北市各種藝文資訊。【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

走進「空軍三重一村」的入口通道，處處可看到國旗飄揚，讓人熟悉的眷村感立刻湧現，整個空軍三重一村不算太大，但每個景點及房舍都有不同的味道及特色，充滿懷舊的氛圍。「空軍三重一村」有很多不同的主題空間，如一村故事館、 一村放映室、 村光眷影映像館 、眷村自治會等，都值得細細品味及遊覽。還有令人興奮刺激的甬道聲光探險體驗，也是來訪遊客必參觀體驗的設施。
【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

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「村長的家」是造訪時熱門的主題展區，保留了村長家客廳的原貌，門外牆掛上王村長親自寫下「村光眷影話當年 長幼有序忠傳家」門聯，和多代同堂的壁畫，可看的見王村長家族人丁興旺【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

走進屋內客廳古色古香，可看到古早家具，電視機、茶几等，這也擺設早年政治人物照片和國旗，客廳裡還有許多獎座，彷彿回到民國60年代，來到大戶人家做客的氛圍。【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

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另外想要了解眷村居民的生活，一定要來到「眷村生活館」屋內陳設台灣早期的眷村家居生活，以現行視角看來復古又別緻，可從中認識眷村家庭情感，和鄰里互動關係，懷舊的情景，仿佛穿越了時空隧道，了解當時的眷村生活的多樣面貌。【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

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復古的場景，也有新潮的元素加入，「彩色浴缸」和「姊妹聯誼會」是眷村生活館的打卡的大熱點，可以拍出充滿互動的IG美照。【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

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新改建的「空軍三重一村」增加了更多創意元素、主題餐廳和場館，團子迫不及待想快來感受體驗並參與「2023 新北市眷村文化節」活動，有多種主題特展還有假日市集、小旅行、主題講座等，內容多元又豐富，週週都有不同的驚喜。「空軍三重一村」不但是年青人拍照打卡旅遊的好景點，也很適合帶長輩來，絕對會勾起他們滿滿的回憶。【旅遊】「空軍三重一村」《新北市藝遊》景點推薦，新北市眷村文

上圖為主辦單位提供


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