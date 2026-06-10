▲新開幕就爆紅！等日初 宜蘭海景咖啡廳新地標，免預約排隊攻略大公開。

宜蘭壯圍新秘境「等日初」爆紅！坐擁太平洋與龜山島絕美海景，排隊攻略、交通停車及必點菜單一次整理給你。
宜蘭海景咖啡廳「等日初 Brand New Day」一開幕就爆紅！宜蘭壯圍全新秘境「等日初」，座落於永鎮濱海驛站二樓的夢幻店鋪，憑藉太平洋第一排的無敵視野與直面龜山島的絕佳角度，一開幕便成為社群媒體上的話題焦點，更被譽為今年夏天絕對不能錯過的宜蘭最新約會景點；不過要注意，餐廳目前不開放訂位，全區僅限現場抽號碼牌候位排隊，如果不想久候那一定要看這篇。
宜蘭海景咖啡廳推薦「等日初」交通停車、免預約排隊攻略
宜蘭海景咖啡廳「等日初」店內最大的設計亮點在於大片的玻璃落地窗，不論坐在哪個角落，都能將湛藍的太平洋海景與雄偉的龜山島一覽無遺。這裡目前不開放事前訂位，一律採取現場抽號碼牌候位，每日上午10:30開放抽號，建議想要搶到窗邊席位的旅客提早前往。交通方面，開車或騎車導航至永鎮濱海驛站即可輕鬆抵達，驛站旁附設大型免費停車場，免去旅人尋找車位的煩惱。
宜蘭海景咖啡廳「等日初」推薦菜單：焦糖鬆餅、芒果冰沙
除了無懈可擊的景觀，「等日初」的下午茶餐點同樣令人驚艷。店內的招牌甜點「焦糖脆脆香草冰淇淋鬆餅」是每桌必點的明星商品。主廚現點現烤，鬆餅外皮酥脆、內層質地扎實Ｑ彈，入口甜而不膩，與窗外的海景形成最療癒的午後享受。迎戰高溫夏日，店內人氣最高的消暑飲品非「芒果冰沙」莫屬，冰沙質地細緻綿密，芒果味香甜不膩口，相當過癮。
宜蘭海景咖啡廳 宜蘭美食推薦 等日初
地址：宜蘭縣壯圍鄉永鎮村壯濱路四段388巷25號
營業時間：11:00–18:00
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