▲新開幕就爆紅！等日初 宜蘭海景咖啡廳新地標，免預約排隊攻略大公開。





宜蘭壯圍新秘境「等日初」爆紅！坐擁太平洋與龜山島絕美海景，排隊攻略、交通停車及必點菜單一次整理給你。

宜蘭海景咖啡廳「等日初 Brand New Day」一開幕就爆紅！宜蘭壯圍全新秘境「等日初」，座落於永鎮濱海驛站二樓的夢幻店鋪，憑藉太平洋第一排的無敵視野與直面龜山島的絕佳角度，一開幕便成為社群媒體上的話題焦點，更被譽為今年夏天絕對不能錯過的宜蘭最新約會景點；不過要注意，餐廳目前不開放訂位，全區僅限現場抽號碼牌候位排隊，如果不想久候那一定要看這篇。

▲宜蘭海景咖啡廳「等日初」擁有大片玻璃落地窗，能將宜蘭壯圍的太平洋海景與龜山島盡收眼底（攝影：蕭芷琳）

▲宜蘭海景咖啡廳「等日初」不開放訂位需至現場抽取號碼牌（攝影：蕭芷琳）

宜蘭海景咖啡廳推薦「等日初」交通停車、免預約排隊攻略

宜蘭海景咖啡廳「等日初」店內最大的設計亮點在於大片的玻璃落地窗，不論坐在哪個角落，都能將湛藍的太平洋海景與雄偉的龜山島一覽無遺。這裡目前不開放事前訂位，一律採取現場抽號碼牌候位，每日上午10:30開放抽號，建議想要搶到窗邊席位的旅客提早前往。交通方面，開車或騎車導航至永鎮濱海驛站即可輕鬆抵達，驛站旁附設大型免費停車場，免去旅人尋找車位的煩惱。

▲宜蘭海景咖啡廳「等日初」不論坐在哪個角落，都能將湛藍的太平洋海景（攝影：蕭芷琳）

宜蘭海景咖啡廳「等日初」推薦菜單：焦糖鬆餅、芒果冰沙

除了無懈可擊的景觀，「等日初」的下午茶餐點同樣令人驚艷。店內的招牌甜點「焦糖脆脆香草冰淇淋鬆餅」是每桌必點的明星商品。主廚現點現烤，鬆餅外皮酥脆、內層質地扎實Ｑ彈，入口甜而不膩，與窗外的海景形成最療癒的午後享受。迎戰高溫夏日，店內人氣最高的消暑飲品非「芒果冰沙」莫屬，冰沙質地細緻綿密，芒果味香甜不膩口，相當過癮。

▲宜蘭海景咖啡廳「等日初」推薦菜單：焦糖脆脆香草冰淇淋鬆餅（攝影：蕭芷琳）



飽餐一頓後，「等日初」周邊的旅遊機能也相當完善。咖啡廳一樓緊鄰宜蘭濱海自行車道，而且從咖啡廳步行僅需1分鐘，就能透過木棧道直接走進永鎮海邊沙灘，不論是情侶牽手散步、踏浪吹海風，還是帶小朋友玩沙捉螃蟹都非常適合。下次來到宜蘭壯圍，不妨將這裡列入行程，體驗一場聽海浪、看龜山島的浪漫午後。



▲宜蘭海景咖啡廳「等日初」推薦菜單：芒果冰沙（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭海景咖啡廳「等日初」步行1分鐘即可直達永鎮海邊沙灘（攝影：蕭芷琳）

宜蘭海景咖啡廳 宜蘭美食推薦 等日初

地址：宜蘭縣壯圍鄉永鎮村壯濱路四段388巷25號

營業時間：11:00–18:00

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