給個讚

宜蘭免門票景點、宜蘭玩水景點、冬山景點》「新寮瀑布步道」。是羅東冬山近郊一處適合郊遊踏青的步道，大約一公里的左右的路程，步道平緩好走，也有樹蔭可以遮陽，一旁也可以玩水、泡腳。「新寮瀑布」總共兩層，第一層大走20分鐘，過吊橋再往上約再20分鐘。來宜蘭非常值得來走走夏天來此，走走步道再玩個水，一起爬個小山，探訪新寮瀑布的美，來個深度森林SPA之旅…真的會暑氣全消哦

三奇美境獨木舟搶先買： ｜

熱門 ： 宜蘭免費觀光工廠、宜蘭最新景點、宜蘭雨天景點

住宿： 宜蘭飯店 親子住宿 、 溫泉住宿



宜蘭遊懶人包 宜蘭市景點宜蘭市美食 羅東景點羅東美食 頭城景點頭城美食 礁溪景點礁溪美食 員山景點員山美食 冬山景點冬山美食 五結景點五結美食 壯圍景點壯圍美食 三星景點三星美食 蘇澳景點蘇澳美食 宜蘭親子景點 宜蘭幾米 宜蘭二日遊 宜蘭免門票景點 宜蘭室內景點宜蘭親子餐廳 礁溪溫泉宜蘭免費觀光工廠 宜蘭玩水景點宜蘭落羽松

新寮瀑布步道 景點資訊

地址： 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路盡頭

營業時間 ： 整年 24 小時開放

24 小時開放 電話： 03-958-0169(林務局冬山工作站)

03-958-0169(林務局冬山工作站) 門票： 免門票入園

免門票入園 廁所 ： 停車場 有洗手間，乾淨整潔

園內禁止攜帶寵物，入園後無洗手間，為顧及生態旅遊品質例假日有350人次的流量管制，例假日欲前往的遊客請提早出發為宜。

「新寮瀑布」

新寮瀑布步道 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「新寮瀑布步道」

Google導航輸入 停車場 ： 附設免費停車場，大車(遊覽車)、小車免費停車場

附設免費停車場，大車(遊覽車)、小車免費停車場 大眾運輸 ： 沒有大眾運輸可直接到達，最近的公車站為仁山植物

沿河岸新寮二路直行到底即抵達步道入口

「新寮瀑布步道」有兩座免費停車場

靠近步道入口的停車場，旁有很乾淨的洗手間，維護的很棒，這點大加分

新寮瀑布步道 空間環境

假日會有攤商販售飲料及輕食，平日就不一定了

步道入口設有管制站，以維護步道自然生態，雖然已經沒有以前假日遊客300人限制，不過還是有入園和出園的管制，以維持最好的生態之旅！

「新寮瀑布」是冬山河源頭，羅東林管處以冬山工作站前為起點，至新寮瀑布前觀瀑平台(第一層瀑布)，步道全長900公尺，全程採生態工法施作，有吊橋、有步道，小橋流水伴著森林SPA，一直令人難以忘懷，即使宜蘭已經開發許多森林步道或瀑布，但是，有的地方過度開發或破壞，早已失去自然風味。

現在共有二個瀑布，第一層瀑布約1KM的路程，第二層則是相距200公尺

步道算是平坦好走的，以前路上還鋪上木屑，更是舒服好走呢!! 可能維護不方便吧

其實一開始都是伏流，大約走到500公尺左右，就聽到潺潺的水聲了

這裏都是步道下方的溪流處

沿途的知識補充牌，挺有趣的

大約六、七百公尺處會有個小小的陡坡!! 但也算好走啦，過了這裏就一樣是平緩的步道

往第一層步道的木棧道平台

新寮步道第一層瀑布

站在第一層瀑布平台上，清涼水氣隨著風兒飄過來，沁涼舒暢、暑氣全消啊

其實這裏附近的瀑布很多，只是因為颱風的關係，曾經整修了好長一段時間

現在只開發到二個，但也相當好玩了

通往第二層瀑布的下方，也是戲水的好地方

下來踏溪水，真的好清涼啊!

水很清澈，有小魚悠遊其中

新寮瀑布，第一層氣勢非凡的瀑布

瀑布下方的水潭也是天然的戲水池

新寮瀑布步道吊橋

通過吊橋，前往第二層瀑布前進

要來挑戰第二層了! 這個坡度更陡。大約有60度左右吧

沿路皆有繩索可扶，若遇雨天則需特別小心

還好有繩索可以攀附著，不然下山可就慘了

空氣中彌漫著花香和樹葉的清新氣息，讓人感到心曠神怡

路旁一樣可以玩了，上去就是第二層的平台了，可供拍照

新寮步道第二層瀑布

聽說瀑布富含陰離子，可以鎮定自律神經，對都市人常有的焦慮、憂鬱等現代病有紓壓療效。而新寮瀑布步道環境富含的陰離子，最高可達到每立方公分五萬個以上。

非常適合假日來健行哦

以下是我們2008年來的舊照片了!! 自己留做紀念

像不像十分寮瀑布，不過是小規模的。

第二層瀑布有個小平台，可供遊客休息。風隨瀑布風口迎面而來，非常舒暢涼快!

休息了一下，第三層瀑布就在不遠處，繼續加油!

從第二層瀑布開始，走起來就更輕鬆了。

上了橋到達終點。到了第三層瀑布才發現，這兒真是壯觀啊，長度約為第一層的兩倍高。

因為颱風剛過，水量又特別大，站在這裏，迎面而來的風夾雜著水氣的清涼，全然感受到天然的SPA及芬多精，忘記之前爬上來的疲累，真是值得。

新寮瀑布步道 心得評價

免門票景點、免費停車場，有乾淨的廁所的「新寮瀑布步道」風景相當美，步道來回約1小時多，第一層瀑布輕鬆好走。過吊橋後往第二層瀑布，較多需攀爬階梯。途中有多處小徑可下新寮溪戲水，溪水涼爽非常消暑。體能好的可以順便走訪舊寮瀑布，下雨不建議前往，以免遇落石與滑倒。

▼【宜蘭熱門玩水景點、戲水秘境】TOP30推薦

新寮瀑布步道 附近景點美食

延伸閱讀