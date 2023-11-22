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★新竹景點★ 森窯have a picnic，森林系環境的窯烤披薩專賣店! 周末一日遊好去處 (附菜單)

2023-11-22 19:59:08 Tin 人氣：110
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窩客好文

Tin

發表篇數：61篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：森窯 have a picnic
place新竹縣北埔鄉六股8鄰20之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一起來去森林野餐吃披薩趣🌲

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這是我們第二次來這，上次來就對窯烤披薩留下深刻印象，還有超驚豔的大自然環境! 用餐就在滿滿芬多精的森林裡，有戶外露天沐浴在大自然林蔭下的座位區也有室內用餐區～大推一定要在戶外呼吸芬多精
每區都是獨立座位的棧板，真的超舒服🍃 沒有低消、沒有限時也沒有服務費的餐廳，家人用餐或情侶約會都好適合，而且這裡寵物友善很歡迎帶毛孩子一起來!

景點：森窯 have a Picnic
地址：新竹縣北埔鄉六股8鄰20之1號
營業時間：星期一、二公休，星期三～五11:00-17:30，星期六～日11:00-18:30
聯絡電話：0958-806022
官方網址： https://www.agaric.com.tw/

森窯交通和停車資訊分享

位於新竹北埔五指山的森窯，交通方式以自行開車或騎車前往較為方便，鄰近餐廳路邊或門口前都可自由停放 (看到這岔路時左手邊繼續走就會到了)

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森窯餐點選擇和消費方式 (菜單為官網摘錄)

假日可以先打電話預訂披薩但電話非常難打，沒有低消也沒有服務費，用餐不限時~ 外食只能攜帶小餅乾或水果喔! 有提共免費租借野餐墊 (押金$200)

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抵達後先排點餐方向，登記號碼後會依序點餐，之後再拿著響鈴等待響後再去取餐處領取披薩! (點餐後取餐還蠻快速，大約15分鐘)

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窯烤披薩製作就在點餐旁

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旁邊有配料可以取用

森窯菜單 (官網摘錄)

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森窯周邊環境介紹

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有提供洗手台在進入森林用餐入口

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有假花提籃和髮飾可以借用拍照

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很貼心還有準備防蚊液給客人免費借用

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園區內有許多造景都非常可愛又好好拍!絕對是網美會喜歡的拍照景

森窯用餐環境分享

就在大自然的森林裡環境用餐，獨立棧板的開放式平台，由客人自由選擇喜歡的位子!! 超喜歡這裡的環境，很放鬆又愜意

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我們點了瑪格麗特和夏威夷口味，薄皮的窯烤披薩吃起來真的超美味!

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超舒服的大自然，有著得天獨厚的森林環境

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還有拍照打卡區，野餐風的造景好好拍!

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這裡超適合親子也很多年輕人、情侶和家庭客來，週末就來這走走享受大自然的愜意～chill★新竹景點★ 森窯have a picnic，森林系環境的窯

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

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Tin

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♡我們不是在旅行途中，就是在計畫旅行♡ 很喜歡用拍照和文字來記錄生活:) 歡迎追蹤，跟著我們一起趣享受旅行
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