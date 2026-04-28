米其林鰻魚名店進駐新竹巨城！うなぎ四代目菊かわ推台灣限定柚香饗宴，半價鰻魚飯攻略必看。

隨著五月感恩季臨近，餐飲市場紛紛推出特色菜碼吸引饕客。資深編輯李維唐指出，日式名店「うなぎ四代目菊かわ」此次進駐新竹巨城，不僅擴張了版圖，更精準鎖定台灣人對日本職人技藝的信任感。李維唐認為，透過限定柚香口味平衡鰻魚油脂，能展現出品牌對在地口味的深度洞察，讓高端餐飲更具生活儀式感。

隨著春末夏初的微風拂過，象徵感恩與溫馨的五月即將到來。在這櫻花落盡、康乃馨盛開的季節，人們總在尋覓一份最能表達心意的禮物。源自日本中部名古屋、曾榮獲米其林餐盤推薦的百年鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」，近年在台灣掀起一場直火炭烤的鰻魚食尚，而隨著品牌來台邁入第3年，今年不僅帶來了台灣限定的初夏風味，更宣布正式進駐被譽為「新竹人客廳」的新竹Big City遠東巨城購物中心。這場結合百年技藝與創意果香的盛宴，將為科技城注入一絲雅緻的日式職人溫度。



▲店內規劃吧檯、桌席及三間獨立包廂共59席，透過玻璃窗還能近距離欣賞職人炭火烤鰻的精湛工序 。圖／うなぎ四代目菊かわ提供；窩客島整理

日本百年鰻魚技藝與職人堅持的深度對話

「うなぎ四代目菊かわ」的傳奇始於對食材的極致挑剔。第四代繼承人菊川雄平（KIKUKAWA YUHEI）將家族近百年的鰻魚批發專業，成功轉化為精緻的餐飲殿堂。品牌的靈魂在於「一本鰻」，意即整尾不切斷的鰻魚，唯有挑選重量達300克、規格統一且肉質肥美的高品質鰻魚，才能在備長炭的高溫下呈現外酥內軟、油脂豐沛的完美狀態。透過大片透明玻璃，饕客能近距離觀看職人掌控火候與塗抹秘傳醬汁的精湛工序。這不僅是一碗飯的藝術，更是職人對待家人的溫柔款待，讓每一口都能品嚐到傳承百年的家族榮耀。



▲「一本鰻禮盒」提供2至4尾裝的蒲燒或白燒混搭組合，讓喜愛鰻魚的母親在家也能品嚐頂級元氣滋味 。圖／うなぎ四代目菊かわ提供；窩客島整理

台灣限定柚香饗宴讓母親節味蕾清爽升級

為了迎接母親節，品牌海外事業管理部課長太田和正裕（MASAHIRO OTAWA）分享，鰻魚在日本人心中是補充元氣的首選食材。針對台灣市場，品牌特別研發出台灣限定的「柚見．海味盛合御膳」，這款套餐打破了傳統鰻魚飯的單一印象，巧妙結合了直火炭烤鰻魚、東港黑鮪魚大腹刺身，以及搭配柚子天婦羅醬汁的大尺寸黑虎蝦天婦羅。特別值得一提的是，白燒鰻魚首次在台灣推出搭配柚子胡椒的吃法，果香與辛香交織，能精準消解鰻魚的飽滿油脂感，呈現高雅且細膩的層次。此外，同步推出的「鰻骨柚香蓮藕沙拉」與「沁馨柚香烏龍」，更是為喜愛清淡口味的母親量身打造，讓節慶聚餐在沁涼清爽中度過。



▲母親節限定套餐主打初夏舒心味蕾，鰻魚可選蒲燒或白燒口味，搭配柚香元素消暑又解膩 。圖／うなぎ四代目菊かわ提供；窩客島整理

職人名店插旗新竹巨城打造高品質用餐空間

繼台中漢神洲際店後，「うなぎ四代目菊かわ」全台第7間店鋪選址新竹Big City遠東巨城購物中心7樓，預計於4月29日試營運，並於5月1日盛大開幕。新竹店空間設計約49坪，規劃共59席座位，包含吧檯席、一般桌型及三間具備隱密性的包廂，空間以暖色調木質為主基調，玄關處更以招牌「一本鰻」的「一」字與象徵圓滿的鰻魚圖騰設計，營造出溫潤且具儀式感的用餐氛圍。無論是家庭聚餐或是商務餐敘，都能在不受干擾的環境中，靜靜感受職人現點現烤的真實美味。







▲店鋪外觀延續溫潤木質調，玄關醒目的圓形標誌象徵圓滿，營造出日本百年老店的優雅儀式感 。圖／うなぎ四代目菊かわ提供；窩客島整理

開幕慶典與超值優惠回饋廣大饕客

隨著新竹巨城店的開幕，品牌也祭出了極具誠意的酬賓活動。從試營運當日起至5月29日，消費者只要加入品牌會員，即可現場領取並兌換「鰻丼套餐」半價優惠券，以原價960元的半價金額體驗經典美味。此外，開幕首月當月消費滿1000元，即贈送100元折價券，單筆消費最高可獲贈9張。若想將這份元氣帶回家，品牌也準備了「一本鰻禮盒」，提供蒲燒與白燒多種組合，價格區間落在1500元至2900元不等，讓這份來自日本的頂級味覺驚喜，成為今年母親節最溫暖的獻禮。









うなぎ四代目菊かわ新竹巨城店開幕慶與母親節柚香系列推廣

活動時間：

新竹巨城店：2026年4月29日試營運，5月1日正式開幕。

母親節系列餐點與優惠：2026年4月29日起。

活動內容：

會員專屬禮： 加入會員享有「鰻丼套餐」半價優惠券（原價960元），可現場兌換。

滿額加碼禮： 5月29日前消費滿1000元，送100元折價券（單筆最多贈9張，共900元）。

限定新品： 推出台灣限定「柚見．海味盛合御膳」、單點「鰻骨柚香蓮藕沙拉」及「沁馨柚香烏龍」。

孝親禮盒： 「一本鰻禮盒」依規格售價1500元至2900元，含蒲燒、白燒或混搭組合。





うなぎ四代目菊かわ 新竹巨城店

電話： 03-533-1522

地址： 新竹市東區中央路229號7樓