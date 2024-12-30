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板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬、打卡再送起司。

板橋美食 新北美食 小吉咖哩 咖哩飯 more
2024-12-30 10:54:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！位於板橋文化路的「小吉咖哩」就在板橋車站對面，最低只要130元就能開吃。全菜單不只免費續飯續醬，更加碼打卡再送起司，整體超高CP值，完全就是月底救星。除了基本的咖哩，還能選擇雙醬咖哩，一次品嚐兩種風味，實在有夠划算。
▲▼板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬超划算 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬超划算 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬超划算 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「小吉咖哩」坐落於板橋火車站與捷運站附近，步行僅需3至5分鐘即可到達，交通相當方便。店內空間雖不大，但溫馨簡約，有一般座位及吧台區，比較適合1-2人來這邊用餐。菜單設計精簡，主打咖哩飯、螺旋麵等，搭配家常咖哩和乾咖哩的雙醬方案，還有提供免費加飯、加醬的貼心服務，打卡按讚再贈送起司片。

推薦閱讀：南港車站美食「實話咖哩」150元咖喱飯吃到飽！免費續飯續醬超划算。
▲▼「小吉咖哩」坐落於板橋火車站與捷運站附近，步行僅需3至5分鐘即可到達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼「小吉咖哩」坐落於板橋火車站與捷運站附近，步行僅需3至5分鐘即可到達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼「小吉咖哩」坐落於板橋火車站與捷運站附近，步行僅需3至5分鐘即可到達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

這次選擇了「鹹酥雞咖哩」，家常咖哩味道濃郁，帶有紅蘿蔔與馬鈴薯的自然甜味，燉煮得入口即化。鹹酥雞外皮酥脆，雞肉鮮嫩不柴，搭配濃郁咖哩醬汁，整份吃起來超滿足，吃不夠還能再續一盤。不過要注意，店內座位​​​​​​​無法提前預約，用餐時段有時會需要排隊，板橋人現在就趕緊分享給朋友吧。
▲▼板橋車站平價美食「小吉咖哩」推薦菜單：鹹酥雞咖哩 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋車站平價美食「小吉咖哩」推薦菜單：鹹酥雞咖哩 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋車站平價美食「小吉咖哩」推薦菜單：鹹酥雞咖哩 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

板橋車站美食 小吉咖哩

地址：新北市板橋區文化路一段167號
營業時間：11:00–21:00

 

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小吉咖哩文化店

phone0908-627-987
place新北市板橋區文化路一段167號
4.47 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.42
服務品質
4.42
裝潢氣氛
4.42
CP值
4.67
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