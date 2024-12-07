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南港車站美食「實話咖哩」150元咖喱飯吃到飽！免費續飯續醬超划算。

台北美食 南港美食 實話咖哩 吃到飽 more
2024-12-07 21:05:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

150元咖喱飯吃到飽！南港車站美食「實話咖哩」於今年一開幕便引起話題，以「白飯、咖哩醬無限續」的高CP值餐點聞名，不僅吃得到以蔬果熬製的日式熟成咖哩醬，還有超大塊的唐揚雞、炸排骨可以選擇，難怪附近無論是小資族，或是學生族，都時常來這邊享用。
▲▼150元咖喱飯吃到飽！南港車站美食「實話咖哩」於今年一開幕便引起話題 / WalkerLand窩客島編輯 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼150元咖喱飯吃到飽！南港車站美食「實話咖哩」於今年一開幕便引起話題 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼150元咖喱飯吃到飽！南港車站美食「實話咖哩」於今年一開幕便引起話題 / WalkerLand窩客島編輯 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



位於南港車站附近的「實話咖哩」藏身於巷弄內，其實距離南港展覽館與南港軟體園區都算近，不過步行需要一些時間。營業時間為上午11點至晚上7點，雖然店面不大，不過環境整潔明亮，加上日式氛圍的設計，是上班族午餐或下班後晚餐的好選擇。
▲位於南港車站附近的「實話咖哩」藏身於巷弄內 / WalkerLand窩客島編輯 蕭芷琳 拍攝​
▲位於南港車站附近的「實話咖哩」藏身於巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​

店家主打以蔬果熬製的日式熟成咖哩醬，甜中帶鹹，風味濃郁而不膩。最低150元即可享用「煎蛋蔬香咖哩」，雖然只有單純的太陽蛋與蔬菜，不過可以免費續飯與續醬，對於食量大的朋友來說相當划算。

推薦閱讀：135元咖喱飯吃到飽！無限續飯續醬超狂，晴光市場美食「十巷咖哩」炸豬排超厚超過癮，最高紀錄七盤誰要挑戰。
▲南港車站美食「實話咖哩」菜單一覽表 / WalkerLand窩客島編輯 蕭芷琳 拍攝​
▲南港車站美食「實話咖哩」菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​

其他像是「復古炸排骨咖哩飯」、「濃厚炸豬排咖哩飯 」，以及「日式唐揚雞咖哩飯」等，肉的份量也都很不錯，酥脆外皮與軟嫩的肉質，搭配咖哩讓人意猶未盡。大家如果下次經過南港這邊，不妨也可以來試試這家超高CP值的咖喱飯吧。
▲▼南港車站美食「實話咖哩」推薦菜單：日式唐揚雞咖哩飯 $185 / WalkerLand窩客島編輯 蕭芷琳 拍攝​
▲▼南港車站美食「實話咖哩」推薦菜單：日式唐揚雞咖哩飯 $185 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​
▲▼南港車站美食「實話咖哩」推薦菜單：日式唐揚雞咖哩飯 $185 / WalkerLand窩客島編輯 蕭芷琳 拍攝​

 

南港車站美食 實話咖哩

地址：台北市南港區新民街68號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–19:00 

南港車站美食 實話咖哩 推薦菜單

推薦菜單：復古炸排骨咖哩飯 $175、濃厚炸豬排咖哩飯 $185、日式唐揚雞咖哩飯 $185、煎蛋蔬香咖哩 $150

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實話咖哩

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place台北市南港區新民街68號
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