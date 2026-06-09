一甲子魚丸老味！大稻埕「佳興魚丸店」，綜合丸湯配乾麵最經典。

大稻埕佳興魚丸店是延平北路一甲子老字號，主打福州魚丸、香菇貢丸與燕丸，綜合丸湯配乾麵最對味。

藏在台北大同區的佳興魚丸店總店，是大稻埕一帶很有代表性的老字號魚丸店，開業超過一甲子，從捷運大橋頭站步行約 8 到 9 分鐘即可抵達，也可從雙連站沿民生西路往西走過來。店家緊鄰大稻埕公園，汽車可停大稻埕公園地下停車場，機車則可在巷口附近找車位。週一至週六早上 9 點開始營業，週日公休，想吃總店老味道的人記得先確認時間。

延平巷弄藏老店，老照片裡有歲月

從延平北路轉進 210 巷後，巷子不長，佳興魚丸店就藏在裡頭。店面招牌不算張揚，但牆上掛著老照片與舊時鐘，一走進去就能感受到這是一間有年份的店。店內空間比公館分店寬敞，桌距保留得不錯，不會太擁擠，自己找座位後再到櫃台點餐付款即可。相較於公館分店用餐節奏較快，總店氣氛更從容，坐下來慢慢喝湯也不太有壓迫感。

丸湯選擇很經典，秤斤外帶也方便

佳興主打福州魚丸、香菇貢丸、燕丸等丸類湯品，也有魷魚羹、肉羹等羹湯可選，單碗湯品約 80 元左右。若想一次吃到不同口感，綜合丸湯是最直接的選擇；若想吃得更有飽足感，則可以再搭配乾麵或冬粉。店內魚丸、貢丸、燕丸也能秤斤外帶，買回家自己煮是許多老主顧的習慣，對住附近或剛好來大稻埕採買的人來說很方便。

福州魚丸包肉餡，綜合丸湯很耐喝

佳興的綜合丸湯一次放入福州魚丸、香菇貢丸等不同丸類，能吃出各自口感差異。福州魚丸最特別的地方就在中間包有肉餡，外層魚漿紮實有彈性，咬下先是魚丸的Ｑ勁，接著才是肉餡鹹香與湯汁跑出來，層次比一般實心魚丸更明顯。香菇貢丸則更Ｑ、更緊實，香菇氣味不會太搶戲，但多嚼幾下就能慢慢散出來。湯底清亮，以大骨熬出甘甜味，不油不膩，桌上也有沙茶辣醬與辣椒醬可自行加一點，喝起來會多一層鹹香辣味。

乾麵醬香偏濃，配丸湯剛好平衡

乾麵端上桌看起來簡單，顏色偏深，拌開後能聞到醬油與油蔥香。它不是清淡派乾麵，調味稍重，麵條本身有咬勁，不軟爛，剛好能撐住醬汁的鹹香。有人會覺得吃完口有點乾，但這碗乾麵本來就適合搭配旁邊那碗清甜丸湯一起吃，麵的鹹香與湯的甘甜互相平衡，才是完整組合。桌上也有沙茶辣醬與辣椒醬，想換個方向可以加一點，但第一次建議少量嘗試，避免蓋過原本醬香。

楊桃汁清爽解膩，飯後收尾很剛好

店裡也有販售原味楊桃汁，搭配乾麵和丸湯其實很剛好。乾麵的油蔥香與鹹味在口中停留時，喝一口楊桃汁，酸甜感會把厚重味道帶走，有種重新整理味覺的清爽感。佳興的楊桃汁是原味版本，沒有加鹽醃漬，喝起來比較直接、止渴，和鹹香乾麵放在一起不違和。整體來說，佳興魚丸店總店不是浮誇型老店，而是靠綜合丸湯、乾麵與穩定老味道撐起一甲子口碑，來大稻埕走走時，很適合繞進巷子裡喝上一碗。

佳興魚丸店總店

地址：台北市大同區延平北路二段210巷21號

電話：02 2553 6470

時間：週一至週六 09:00–18:30（週日公休）

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