90元軟嫩肋排免費續湯！大稻埕阿桂姨排骨湯，50年廟埕老攤。

慈聖宮老榕樹下品嚐熱湯最愜意。阿桂姨排骨湯飄香 50 年，主打清甜肋排與免費續湯，為高性價比的日常美味。

隱身於台北大稻埕慈聖宮廟前的保安街 49 巷，阿桂姨原汁排骨湯是在地飄香超過 50 年的老字號攤位。座位主要設置於攤位後方的廟埕廣場，頭頂有兩棵氣根盤結的老榕樹提供自然遮蔭。在戶外半露天的開闊空間裡用餐，不僅能品嚐熱騰騰的古早味，更能深刻感受台北市區日益稀少的傳統市井氣息。這份充滿溫度與歷史感的日常風景，絕對值得放慢腳步細細體會。

蘿蔔燉煮顯清甜，肋排軟嫩好入口

招牌原汁排骨湯堅持僅使用豬肋排與白蘿蔔慢火燉煮，絕不添加醬油或中藥材等外來調味。清亮透徹的湯頭完美釋放了蘿蔔的自然甘甜，品嚐起來不油不膩且後味乾淨。有別於豪邁啃食的大骨，這裡選用肉質豐富的豬肋排，燉至軟嫩卻不鬆散。上桌前已貼心剪切完畢，只需使用筷子便能輕鬆將肉與骨頭分離，展現出極致細膩的口感。

沾取醬油提鮮味，免費續湯超佛心

享用排骨肉時，強烈推薦沾取桌上備有的辣椒醬油。鹹香的醬汁底蘊能瞬間將豬肉的鮮甜層次向上推升，帶來與單吃截然不同的豐富味覺體驗。此外，攤位更提供免費續湯的佛心服務，只需拿著空碗前往即可再次盛裝。再次品味鍋底殘留的蘿蔔精華，讓溫潤熱湯一路暖至胃裡，帶來無比踏實的飽足感。

清爽甘甜高麗菜，入味軟嫩油豆腐

除了招牌排骨湯，攤位上的各式小菜同樣表現稱職。燉至軟嫩的高麗菜帶有淡淡自然甜味，調味清爽且無過重油膩感，能有效發揮清口作用，讓整頓餐點的節奏更加順暢。另一款經典油豆腐則展現出穩定水準，外層吸附了淡淡滷汁鹹香，內部依然保有豆腐本身的清淡與微彈口感。一口熱湯搭配一口豆腐，風味拿捏得恰到好處。

銅板價格高性價，廟埕用餐氣氛佳

若想增加飽足感，亦可額外點上一碗 30 元的香濃滷肉飯。整體花費僅需百餘元，便能享用一頓豐盛且充滿人情味的傳統午餐。阿桂姨原汁排骨湯無需華麗包裝，憑藉著 50 年如一日的清甜滋味穩紮穩打。坐在老榕樹下感受陽光從葉縫間灑落，這份專屬於大稻埕的愜意與寧靜，無疑是城市中最迷人的美食風景。

阿桂姨原汁排骨湯

地址：台北市大同區保安街49巷17號

電話：0928-880015

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