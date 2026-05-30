免費續湯超佛心！大稻埕慈聖宮黃記四神湯，80元肝連肉軟嫩飽滿。

坐在大稻埕慈聖宮榕樹下喝碗熱湯最愜意。黃記四神湯主打濃郁大骨湯底與多樣豬雜，免費續湯實在物超所值。

隱身於台北大稻埕慈聖宮廟前的保安街 49 巷，黃記四神湯是許多老台北人鍾愛的在地小吃。攤位設於兩棵氣根盤結的老榕樹下，雖然僅是半露天的簡單座位，卻擁有無可取代的廟口日常氛圍。從捷運大橋頭站步行約 6 分鐘即可抵達，無論是夏日乘涼或冬日喝熱湯都相當合適，不妨放慢腳步在此感受傳統市井的質樸氣息。

四神湯底好甘甜，免費續加真大方

四神湯源自閩南民間食補，傳入台灣後加入豬肚與小腸等庶民食材，並調整藥材比例，使湯頭變得清甜日常。攤位品項單純，主角便是這鍋帶有淡淡米酒香的大骨湯底，並提供 6 種豬雜部位任君挑選。單碗依部位定價，最受歡迎的肝連湯目前為 80 元，內用更提供免費續湯服務，桌上亦備有辣醬與米酒供食客自由調配。

肝連肉質具彈性，溫潤口感好入喉

肝連是豬橫隔膜附近的肉品，因活動量大而具備明顯的纖維感，咀嚼起來帶有彈性且相當扎實。有別於一般內臟的滑嫩，其口感更接近瘦肉，且腥味極低，對初次品嚐豬雜的食客十分友善。不同於常見沾醬油膏的乾切吃法，煮進四神湯裡的肝連少了鹹甜衝勁，多了一份大骨湯底的溫潤包裹，帶來截然不同的美味體驗。

平實燒賣佐辣醬，廟埕午餐好踏實

除了招牌熱湯，攤位上亦供應燒賣與雞肉飯等主食。這裡的燒賣走平實路線，皮薄軟嫩且內餡帶汁，定位為稱職的配角。強烈推薦沾取桌上辣醬一同享用，能瞬間喚醒原本清淡的內餡滋味。在老榕樹下花費不到百元，便能以一碗熱湯搭配幾顆燒賣解決一頓午餐，不僅暖胃更安頓了身心，是探索老城區不可錯過的踏實老味道。