筒仔米糕配排骨酥湯！信義區味家魯肉飯，市政府站平價古早味小吃。

尋覓信義區平價古早味小吃。鄰近松菸與市政府站的味家魯肉飯，提供銅板價筒仔米糕與排骨酥湯，解決日常三餐。

在繁華的台北市信義區，緊鄰松菸文創園區的巷弄內，隱藏著平價小吃味家魯肉飯。外頭是車水馬龍的喧囂與摩天大樓，彎進忠孝東路四段 559 巷裡，卻宛如來到尋常的台北弄堂。近年重新整理並加裝冷氣，用餐環境大幅提升，但不變的是那種開放式、街頭巷尾熟悉的氣息。沒有矯揉造作的裝潢，幾張簡單桌椅伴著熱氣騰騰的煮麵台，呈現台灣小吃最原生的節奏。

肥瘦參半滷肉飯，溫和順口好耐吃

品嚐台灣小吃，滷肉飯常是個過門與試金石。這裡的肉燥偏向肥瘦參半，帶有溫馨的家常感。米飯煮得分明，不會軟爛成泥。淋上的滷汁醬香與膠質並不屬於黏嘴糊唇的重口味，而是走溫和順口的路線。扒幾口飯，油脂與米香在咀嚼中慢慢化開，作為日常果腹的餐點，表現稱職且相當耐吃。

蘿蔔排骨酥清湯，清爽鮮甜無負擔

坊間的排骨酥湯常浮著厚厚油光，但這裡的湯頭走相對清爽的路線，沒有放太多油蔥酥或過重的醬色干擾。蘿蔔煮得相當透爛，安份地吸收了湯頭的鮮甜。排骨酥若是舀到塊頭適中的，肉質吃來軟嫩；若遇到較大塊的，外層粉衣在熱湯裡泡久了口感會顯得糊軟。整體而言是一碗熱騰騰、喝來沒有太大負擔的清湯。

傳統老派滷白菜，清甜解膩好配角

享用肉類與澱粉時，桌上總少不了點盤青菜搭配。這裡的滷白菜採用最傳統老派的作法，將白菜煨煮得通透軟爛，完整吸飽高湯與滷汁精華。纖維在筷子輕夾下便輕易分開，入口清甜並帶著一點油潤底蘊，是用來平衡油膩感的絕佳配角，簡簡單單卻非常對胃。

招牌古早味米糕，大方瘦肉好實在

筒仔米糕曾是店家招牌上最顯眼的品項。糯米蒸得恰到好處，保有顆粒感且沒有因為蒸氣而變得濕黏爛糊。頂端鋪著一塊有別於一般肉燥的紮實瘦肉片，宛如傳統便當店會提供的樣式，份量給得相當大方，咀嚼起來帶有實實在在的肉感。整份米糕表現四平八穩，是帶來飽足感的踏實選擇。

味家魯肉飯

地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷18之1號

電話：02 2749 3472