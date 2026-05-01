大啖雙醬混搭担炸麵與巨無霸牛肉湯餃！西門元之寶拉麵，隱藏版排隊神店。

位於台北市捷運西門站周邊、隱身於漢口街巷弄內的元之寶拉麵，憑藉著佛心價格與大份量餐點脫穎而出。

尋覓西門町的平價美食，這間極具隱密性的麵館絕對是不容錯過的高 ＣＰ 值寶藏。儘管藏身於不起眼的巷道之中，每逢熱門時段依然能吸引滿滿的排隊人潮。店內用餐環境乾淨舒適，不僅升級了全新電視與冷藏冰箱，更散發著濃厚的在地親切感。點餐時需留意，店內各式經典小菜皆採自助式拿取並依盤計價，且以現金結帳為主，讓食客在繁華商圈中也能用最無負擔的價格飽餐一頓。

雙醬混搭担炸麵，粗麵Ｑ彈有咬勁

備受推崇的招牌担炸拉麵，巧妙結合了麻醬的醇厚香氣與炸醬的鹹鮮風味，雙重醬汁混搭出極具層次的獨創口感。拌開後濃郁的肉醬會順勢沉入碗底，搭配著麵條一同享用，鹹香滋味在口中完美交織。麵條部分特別選用偏粗的拉麵體，保有極佳的 Ｑ 彈咬勁，不僅吸附醬汁的能力極強，豐盛的份量更是誠意十足。

手工水餃巨無霸，飽滿肉餡極扎實

除了麵食表現亮眼，店內的巨無霸手工水餃同樣是秒殺級的熱門品項。店家堅持在現場手工現包，每一顆水餃的個頭皆極度巨大且圓潤飽滿。輕輕咬下，扎實豐厚的鮮甜肉餡瞬間在口中爆發，用料毫不手軟，咀嚼間散發著純粹的麵皮香氣與肉汁鮮味，帶來令人無法抗拒的極致飽足感。

醇厚牛湯極鮮美，加點辣椒更提味

將巨無霸手工水餃浸泡於牛肉湯中製成的牛肉湯餃，更是老饕激推的完美組合。牛肉湯頭熬煮得相當醇厚順口，散發著溫潤迷人的牛肉鮮香。若喜愛重口味的食客，強烈推薦務必添加些許店內的特製辣椒，辛香微辣的滋味能瞬間將湯頭的鮮美層次徹底提亮，與扎實的肉餡水餃形成絕佳的味覺平衡。

懷舊牛肉蛋花湯，溫潤清淡極順口

品嚐完重口味的乾麵與水餃，專屬的暖胃湯品擁有著最完美的壓軸地位。點選乾拌麵系時，極度推薦搭配一碗充滿古早味的牛肉蛋花湯。以經典牛肉湯底為基礎，打入滑嫩的蛋花後，不僅巧妙中和了湯頭的濃郁度，更帶來一股溫潤清淡的懷舊口感。這份逐漸少見的傳統滋味，為這頓充滿麵香的西門町平價饗宴畫下最暖心的句點。

元之寶拉麵湯餃館

地址：萬華區漢口街二段34巷13號

電話：02-2375 5862

營業時間：週一、二、三、五、六 11:30-21:00。週四、日休息。

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