宵夜必吃生牛肉與干貝雞翅！台北中山區炭吉郎居酒屋，超強深夜食堂。

台北市中山區的炭吉郎居酒屋，以正宗炭火燒烤技術、寬敞舒適的日式木製裝潢，以及干貝雞翅、生牛肉等獨具巧思的創意料理脫穎而出。

南京復興站周邊向來是台北美食的一級戰區，人氣聚落多集中於復興北路與遼寧街一帶。然而，隱身在朱崙街巷弄中的炭吉郎居酒屋，卻憑藉著絕佳口碑與滿座人潮，成功打破了地域限制。從松山新店線的 2 號出口步行前來最為順暢。店內空間相當寬敞，充滿懷舊風情的木製裝潢與木格窗設計，營造出宛如置身日本當地的濃郁氛圍。喜愛近距離觀賞料理過程的食客，亦可選擇吧台區入座，感受純炭火慢烤散發的迷人香氣。

無骨牛排烤得嫩，萵苣肉卷極爽口

入座後，店家會貼心送上免費招待的開胃小菜。醃製入味的微辣蘿蔔與口感獨特的韓式泡菜，清脆爽口。串燒首推無骨牛小排，極度考驗師傅火候功力的肉串，烤得軟嫩多汁，完美保留了牛肉本身的鮮甜。極具創意的萵苣豚肉卷則令人驚艷，有別於常見的番茄或金針菇，爽脆的萵苣沾染了烤肉油脂與炭香，整體風味清爽而不顯油膩，美味程度令人回味無窮。

油花牛肉超新鮮，月見野菇滿起司

挑戰食材鮮度極限的生牛肉是店內一大亮點。嚴選帶有均勻油花的頂級牛肉，沾取新鮮生雞蛋一同入口，滑順鮮甜的絕佳滋味在口中化開，毫無腥味。月見照燒野菇則是充滿層次感的特色料理，野菇鋪滿濃郁起司，打上一顆新鮮生雞蛋，攪拌後醇厚脂香四溢，是品嚐多款肉類串燒後轉換味覺的絕佳選擇。同時搭配一份豆皮炒時蔬，清甜蔬菜與豆皮香氣極度互補，完美補足了用餐所需的纖維。

干貝雞翅極鮮美，鹽烤豬舌帶咬勁

超越傳統明太子雞翅的極致奢華版，非干貝雞翅莫屬。將整顆生食級干貝包入雞翅之中，咬下瞬間滿滿鮮味爆發，伴隨外層微焦酥脆的雞皮與油脂香氣，口感極度豐富。另一道酥炸羽先則是下酒絕配，雖然肉量不多，但炸得極度酥脆，鮮香順口令人吮指回味。厚實的鹽烤豬舌同樣展現了純熟烤功，肉質全熟卻不乾柴，保有絕佳的 Ｑ 彈咬勁，搭配些許芥末椒鹽點綴，微辛嗆味完美提亮了豬肉本身的鮮甜。

鹽麴雞塊超入味，濃郁金沙烤絲瓜

炸物部分強烈推薦鹽麴雞唐揚，經過鹽麴醃製的雞肉極度入味，外皮酥脆內裡軟嫩多汁，風味有別於一般日式炸雞。金沙絲瓜則是另一道必點創意佳餚，濃郁鹹香的金沙醬完美包覆住烤得軟硬適中且飽含水分的絲瓜，鹹甜交織的絕妙平衡令人驚嘆。主食方面除了醬香入味的烤栗子飯糰，大阪風味炒麵的表現亦不俗，鹹度適中且麵條入味，輕鬆贏過眾多同性質居酒屋。

冰棒特調顏值高，澤姬清酒冰淇淋

享受串燒當然少不了特色飲品相伴。高顏值的炭吉郎可樂 Ｈｉｇｈ 充滿驚喜，不僅酒感順口，杯中更以整支冰棒作為華麗裝飾。隨著冰棒緩緩融入酒液中，甜度與風味隨之變化，極受女性食客青睞。壓軸甜點務必留給日本酒冰淇淋澤姬，這款極具特色的大人系甜品酒香濃郁，宛如直接品飲清酒般的獨特體驗，為這頓豐盛的居酒屋饗宴畫下最微醺的迷人句點。