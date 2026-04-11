六張犁麗馥小吃店 50 年傳奇！極細刀工滷味配牛蛋湯，安居街眷村老味道。

隱身於安居街、飄香超過 50 年的「麗馥小吃店」，憑藉著刀工極致的功夫滷味與絕活雙醬麵，成為老台北人口中不變的家常標竿。

從捷運六張犁站漫步約 10 分鐘，轉進安居街 34 巷，那股 1970 年代的靜謐時光感便撲面而來。麗馥小吃店不靠華麗裝潢取勝，而是用半世紀的歲月，在不加修飾的空間裡燉煮出實在的人情味。店內保留著帶有年代感的方桌與圓桌，用餐尖峰時刻的熱鬧併桌，更顯現出這間老店的生命力。門口那座承載 30 多種滷味的老櫥窗，是整間店的味覺核心，看著小老闆在砧板前俐落地將食材切成細緻薄片，那種傳承自眷村精神的底蘊，讓每一位造訪的食客都能在平凡的麵食中，品嚐到歲月沉澱後的溫暖與驚艷。

安居街巷弄傳奇，五十載眷村風味

麗馥小吃店的靈魂就鎖在門口那座堆滿各式食材的滷味櫥窗裡，五十多年的歲月感在轉進巷弄的瞬間便撲面而來。店內空間不大，保留著略顯年代感的方桌與圓桌，用餐尖峰時刻併桌是常態。這種不加修飾的老店氛圍，對於習慣在歷史脈絡裡找尋故事的人來說，總會感到一股踏實。這間由無數老饕點名的傳奇食堂，憑藉親民價格與紮實火侯，成為大安區不可錯過的必吃清單。在這裡賣的不只是果腹的餐點，更是一份歲月沉澱後的溫暖，是一間值得讓人專程繞路、一訪再訪的實誠老店。

老櫥窗精湛刀工，滷味切片薄如紙

這裡的滷味不僅入味，更令人驚嘆的是那如藝術般的刀工。小老闆在門口的老櫥窗前，俐落地將牛肚、豆干等食材切成極其細緻的薄片，這等扎實的基本功，確實將眷村小吃提升到了另一層次。家裡長輩以前開過江浙菜館，耳濡目染下，對這類外省小館的刀工與火候總會忍不住多審視幾眼，而麗馥的表現確實精準到位。每一片滷味都保持著恰到好處的厚度與鹹香，搭配上特製的酸菜與辣椒，讓整盤滷味的層次感瞬間立體起來，展現出老牌外省小館深厚的手藝底蘊。

雙醬麵層次分明，牛蛋湯滑嫩清甜

餐點部分首推這碗雙醬麵，麻醬的溫潤苦香與炸醬的鹹鮮在碗裡交會，兩種醬汁緊緊扒附在 Ｑ 彈粗麵條上，第一口是濃郁厚度，咀嚼間肉汁鮮甜便逐漸釋放。而店內招牌「牛蛋湯」更是點睛之筆，湯頭清甜不燥，喝得出牛骨慢熬的溫潤甘醇。湯裡的滑蛋猶如雲朵般柔軟，吸飽了牛肉湯精華後入口即化。簡單的燙菠菜則燙得恰到好處，扮演了絕佳的清口角色。在微涼的天氣裡，這樣一碗扎實的雙醬麵配上熱騰騰的牛蛋湯，最後再來一瓶舒爽的蘋果西打，構成了一幅最生動的老台北眷村風情畫。

舒國治欽點名店，老台北家常記憶

飲食的傳承往往藏在這些不起眼的巷弄裡，麗馥小吃店用五十年的光陰燉煮出一鍋實實在在的人情味。舒國治與無數老饕的點名，並非追求浮誇的視覺，而是為了那份道地外省麵食的深厚底蘊。這裡沒有華麗的裝潢與修飾，卻用親民的價格提供了最紮實的美味。牛肉麵大碗僅需 155 元，在台北依然維持著平易近人的溫度。這間充滿歷史脈絡的老店，不僅滿足了食客對家常味的追尋，更將那份屬於老台北的溫暖與記憶，透過每一刀細膩的滷味與每一口清甜的湯頭，完整地傳遞給下一代饕客。

麗馥小吃店-台北安居

地址：106台北市大安區安居街34巷8號

電話：02 2733 6397

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週日公休）

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