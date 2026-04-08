台北湘菜天花板！天然臺神級豬腳，70年老店中正區聚餐首選。

台北 70 年湘菜老字號「天然臺」，必嚐如意湘蹄與富貴雙方，在濃厚的懷舊氛圍中品味正宗湖南風味。

台北中正區美食推薦！捷運中正紀念堂站附近的「天然臺湘菜館」創立於 1955 年，擁有近 70 年歷史，是許多老饕聚餐的必訪清單。作為台北老字號湘菜館，天然臺以正宗湖南菜色聞名，尤其是招牌的如意湘蹄、清蒸活石斑與富貴雙方最為經典。以同類型餐館來說，天然臺屬於中高價位，單人客單價約落在 800 到 1000 元。8 人聚餐若點 8000 元的合菜，單人花費雖然破千，但比起一般私廚，CP 值依然高出許多，份量與口味都相當實在。

捷運站旁老字號，懷舊氛圍超有感

天然臺湘菜館位置好找，就在捷運中正紀念堂站 3 號出口附近，往羅斯福路方向走，看到與寧波西街交叉口的大招牌就是了。用餐時間生意極佳，店內裝潢保有濃厚的懷舊感，彷彿走入時光隧道，充滿 60 年代老派餐廳的氛圍。用餐環境寬敞，備有適合聚餐的大圓桌與包廂。最有特色的是，高齡的創辦人夫人至今仍親自坐鎮櫃台，而資深的大姊們服務親切、對自家餐點充滿自信，一個眼神就帶著笑容前來，讓整體用餐體驗大加分。

鹽水土雞肉彈牙，肥腸肉片超下飯

冷盤的鹽水土雞腿一上桌就感受到老店誠意，肉質緊實有彈性，雞皮帶著薄凍，咬下有微脆的驚喜，鹽水鹹度精準勾勒出鮮甜，搭配涼拌小菜是非常稱職的開場。油燜肥腸處理得極乾淨無腥羶味，吸飽濃郁醬汁後色澤紅亮，軟嫩入味的口感伴隨油脂香氣與微辣層次，強烈建議配著白飯一起吃。水煮牛肉的肉片切得厚實卻滑嫩，視覺上紅通通，實際辣度卻溫和，花椒的酥麻香氣在舌尖跳動，同樣是一道下飯神菜。

富貴雙方超經典，如意湘蹄滿膠質

富貴雙方有著名廚彭長貴特別研發的典故，天然臺的蜜汁火腿甜度適中，素方炸得極其酥脆，夾進微熱的四方餅裡，Ｑ彈餅皮、鹹甜火腿與酥脆素方在口中交織，誠意十足。鎮店之寶「如意湘蹄」則是老闆特別研發，豬腳先滷後烤做工繁複，外皮烤至微酥帶香，肉質軟綿濕潤不乾柴，長時間烹調讓油脂轉化為膠質，完全沒有預想中的油膩感，份量與口感都對得起招牌稱號。

焦鹽大蝦外酥脆，蔥餅唇翅添層次

焦鹽大蝦個頭不小，外酥內嫩且火侯精準，搭配大量四季豆，底下的粉絲吸滿精華，美味程度甚至超越蝦子。三絲唇翅則展現了不錯的鮮度，為整桌合菜帶來不同的海味體驗。另外，大家都蠻喜歡的蔥油餅煎得金黃酥脆、麵香十足，也是穿插在重口味湘菜間不可錯過的經典麵點。

連鍋羊肉湯頭鮮，剁椒魚頭超飽足

視覺效果震撼的剁椒魚頭鋪滿白麵條，大頭鰱肉質細嫩，剁椒辣度中規中矩，拌入湯汁的麵條吃起來相當飽足。連鍋羊肉則是一道加入滿滿豆腐與蔬菜的羊肉湯，湯頭清鮮沒有過多羶味，帶皮羊肉口感豐富，鍋內還有許多粉絲，是道能填飽肚子的暖胃湯品。

鮑魚芽白清爽口，棗泥美點好收尾

鮑魚芽白將小白菜燉煮得軟爛入味，徹底吸收高湯鮮甜，搭配Ｑ彈的鮑魚片，為這道素雅料理增添海鮮層次，完美扮演解膩角色。干貝芥菜心保留特有微苦回甘，口感爽脆，細碎干貝絲的鮮味提升了整體格調，是席間非常受歡迎的清口菜。餐後的棗泥美點香氣迷人、內餡甜度剛剛好，最後送上的什景水果種類豐富，在重口味菜色後讓味蕾回歸平靜，是個滿足的結尾。這間近 70 年的老派餐廳，非常適合帶長輩聚餐回味！

天然臺湘菜館

地址：100台北市中正區羅斯福路一段61號

電話：02-23911831

營業時間：11:00–14:00 / 17:00–21:00（週一公休）

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