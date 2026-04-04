捷運萬芳醫院站必吃！美食家激推「川辣屋」肥腸螺螄粉，招牌口水雞超開胃。

台北文山區興隆路上的「川辣屋正宗重慶酸辣粉」，鄰近捷運萬芳醫院站，憑藉著道地的重慶酸辣粉與螺螄粉，發展為廣受好評的實體麵館。

在文山區尋覓道地的川味小吃，「川辣屋」絕對是許多中國科大校友與在地居民的私房名單。店家以扎實的調味基本功，提供正宗的重慶酸辣粉、螺螄粉，以及點閱率極高的口水雞與紅油抄手。這裡捨棄了華麗精緻的打卡裝潢，專注於呈現能讓人好好解饞的日常川味，其穩定的品質甚至擄獲了知名美食家的味蕾。此外，店內的酸辣口味皆可依據個人喜好進行微調，點餐時只需與服務人員確認，便能客製出最對味的專屬餐點。

萬芳捷運出站達 明亮乾淨小麵館

川辣屋的地理位置極佳，座落於興隆路三段，自捷運萬芳醫院站步行即可抵達。店內空間呈現典型的麵館配置，環境簡約、明亮且維持得相當乾淨。一踏入店內，空氣中便瀰漫著淡淡的花椒與紅油香氣。雖然用餐時段人潮絡繹不絕，但極快的翻桌率，讓這裡成為無論是三五好友聚餐，或是下班後獨自吃碗麵放鬆，皆極度合適的日常小店。

酸麻重慶辣米線 酥脆豆角極爽口

招牌的「重慶米線」上桌時，紅通通的湯頭視覺氣勢十足。這道料理的靈魂在於酸與麻的精準拿捏，湯底酸度鮮明，尾韻則緩緩帶出花椒的微麻感，辣度溫和而不嗆喉。米線本體帶有討喜的韌性，搭配酥脆的花生與酸豆角一同咀嚼，口感變化多元，表現極為沉穩扎實。

肥腸軟嫩無腥味 濃郁湯底螺螄粉

喜愛獨特風味的饕客，絕對不能錯過店內的「肥腸螺螄粉」。川辣屋的螺螄湯底厚實濃郁，配料的酸筍與木耳絲給得相當大方。作為主角的肥腸處理得極為乾淨、毫無腥味，滷製得軟嫩且完美保留了油脂的迷人香氣。與微酸微辣的湯頭相互交融，整體風味順口平衡，是一碗極具水準的稱職螺螄粉。

軟嫩鮮甜口水雞 皮薄扎實辣抄手

在小菜部分，「口水雞」的雞肉處理得宜，肉質軟嫩多汁且不乾柴，連同雞皮品嚐也絲毫不顯油膩。底部的紅油醬汁調配得極為出色，微辣中帶著鮮明的麻香，並隱約透出提鮮的微甜，沾滿醬汁的雞肉極度開胃。「紅油抄手」則走皮薄肉扎實的路線，肉餡鮮度極佳。外層裹上的特製香辣醬汁是整道菜的精髓，紅油香氣十足，溫和的麻勁隨後在舌根散開，精準抓住了川味小點的靈魂。