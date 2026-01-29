> 美食 > 在地人激推！文山金牛牛肉麵，滿漢三寶料多實在，肉醬飯清爽不油膩。

在地人激推！文山金牛牛肉麵，滿漢三寶料多實在，肉醬飯清爽不油膩。

2026-01-29 20:50文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

文山「金牛牛肉麵」，環境乾淨冷氣強，是在地人日常食堂。首推滿漢麵三寶份量誠意十足，肉醬飯清爽不油膩。

位於木柵興隆路三段、正對文山運動中心的「金牛牛肉麵專門店」，對附近的居民與學生來說，是間相當方便且舒適的日常食堂。雖然不是那種驚為天人的名店，但這裡最大的優勢在於用餐環境寬敞明亮、冷氣夠強，完全沒有傳統麵攤的油膩感，夏天來吃麵也能很舒爽。店內主打料好實在的牛肉麵，特別是「給料」這件事上毫不手軟，肉量誠意十足。如果你剛好在運動中心揮灑汗水後，想找個能大口吃肉、填飽肚子又不傷荷包的地方，這裡絕對是個不會出錯的選擇。

環境乾淨冷氣強，自助區貼心

店面位置就在興隆路大馬路邊，招牌顯眼好找。走進店內會發現用餐環境比一般巷弄小店優質許多，地板與桌面都維持得相當乾淨，空間寬敞不擁擠。最棒的是冷氣開得很大方，不用擔心吃熱湯麵吃到滿頭大汗。店內設有自助區，提供酸菜、醬料和飲料供客人自取，筷子也放置在消毒機內，衛生細節看得到。對於想快速解決一餐的上班族或學生來說，這些貼心的配置都是很棒的加分項。

滿漢三寶肉量多，湯頭藥膳香

想大口吃肉的朋友必點「滿漢麵」，這碗端上來真的會讓人嘴角上揚。牛肉、牛筋、牛肚這三寶給得非常多，幾乎鋪滿了整個碗面，老闆完全不怕客人吃。牛肚切得厚實大塊且滷得入味，牛肉與牛筋的塊數也不少，每一口都能滿足肉食慾望。湯頭選擇了店家的「招牌湯頭」，喝起來帶有明顯的中藥香氣，味道獨特不死鹹。稍微可惜的是當天搭配的寬麵口感偏軟，若能增加點嚼勁會更完美。

半筋半肉安全牌，鮮蝦抄手有料

朋友點的「半筋半肉麵」選擇了紅燒湯頭搭配細麵。紅燒湯頭喝起來中規中矩，是標準的安全牌口味，雖無太深刻記憶點但也不會踩雷。細麵吸附湯汁的能力不錯，肉塊與牛筋處理得軟嫩適中。想換口味的話可以試試「麻醬鮮蝦抄手」，濃郁的芝麻香氣拌開後非常誘人，最值得稱讚的是內餡真材實料，咬開後吃得到完整的蝦子，沒有偷工減料，是不想喝熱湯時的方便選擇。

肉醬飯瘦肉多，配菜均衡高CP

除了麵食，「肉醬飯」反而是個有趣的亮點。這裡的肉醬走的是清爽路線，不是那種肥滋滋油亮亮的滷肉燥，而是以瘦肉為主的炒肉末風格。吃起來鹹香下飯卻完全不油膩，對於怕胖或不愛吃肥肉的人非常友善。最棒的是它不單只是一碗飯，旁邊還附上了半顆滷蛋、三塊豆干和燙青菜，營養配置相當均衡，是一個簡單、清爽且能快速吃飽的高 CP 值選擇。

金牛牛肉麵專門店

所在地址：116臺灣台北市文山區興隆路三段167號（文山運動中心對面）
營業時間：日一三四五六 11:30-21:00
店家電話：02-2239 9908

