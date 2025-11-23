> 美食 > 川味控必收藏！景美夜市「樂食蜀川味麵館」擔擔麵、口水雞越吃越上癮。

川味控必收藏！景美夜市「樂食蜀川味麵館」擔擔麵、口水雞越吃越上癮。

2025-11-23 23:10文字：Bart Tsai 

Bart Tsai

「樂食蜀川味麵館」鄰近景美夜市與捷運站，主打平價四川麵點與小菜。擔擔麵、口水雞與紅油抄手最受歡迎，是附近想快速吃到川味時的實惠選擇。

「樂食蜀川味麵館」位於台北文山區景美街，離捷運景美站步行不遠，交通便利。雖然靠近景美夜市戰區，但位置略在外側，避開人潮擁擠，過來用餐相對輕鬆。店面屬典型街邊小館，空間不大、座位緊湊，以快速用餐為主，整體環境維持乾淨簡單。

平價麵點與川味小菜齊備　價格落在銅板範圍

菜單涵蓋乾麵、湯麵、涼麵、抄手與川味小菜，價格多落在銅板級距，並提供搭配好的套餐選擇。從四川涼麵、重慶小麵到成都擔擔麵、川北涼粉與口水雞，品項完整，口味設定偏重且具特色，售價依現場公告為主。

擔擔麵與口水雞最受青睞　紅油抄手風味亮眼

招牌擔擔麵以花生碎與辣油拌合出香氣，麵條口感彈牙，辣度較高。口水雞冰涼開胃，麻辣與微酸並存，雞肉份量足，是店內的人氣小菜。涼拌豆干調味清爽，帶微微辣油香，是耐吃的前菜；紅油抄手皮薄餡實，花椒香氣明顯，小辣程度剛好，是這天表現最好的一道。

特色菜偶有不穩　粉蒸排骨略帶肉味

粉蒸排骨的米粉香氣尚可，但這次排骨肉本身略帶明顯豬肉味，影響風味，推測與肉品狀況或批次不同有關。番茄雞蛋湯則偏家常路線，湯頭清爽，用來中和前面川味料理的油與辣很合適。

想吃川味不想踩雷　麵食與經典小菜最穩定

整體來說，「樂食蜀川味麵館」是景美夜市周邊的平價川味選擇，以快速、實惠、重口味為主軸。擔擔麵、口水雞與紅油抄手表現穩定，適合想吃四川風味又不想花太多的族群。建議以麵食與招牌小菜為主，能吃得最穩定也最有滿足感。


樂食蜀川味麵館

所在地址：116臺灣台北市文山區景美街1之8號
營業時間：一、二、三、四、五、六：11:30-19:50
店家電話：02 29315275
評價：★★★★★


樂食蜀川味麵館

02- 29315275
台北市文山區景美街1-8號
