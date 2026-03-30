大安區安和蘿蔔絲餅！師承溫州街老字號，免排隊必吃酥脆蛋餅。

位於台北大安區遠企購物中心旁的「安和蘿蔔絲餅」，主打外酥內軟的蘿蔔絲餅與蔥香濃郁的酥脆蛋餅。

在步調緊湊的台北大安區，想尋覓一份傳統純粹的台式下午茶，「安和蘿蔔絲餅」絕對是絕佳的隱藏版名單。店面座落於安和路二段，距離捷運六張犁站與信義安和站皆僅需步行約 8 分鐘。這裡的師傅出身自著名的溫州街蘿蔔絲餅老字號，將經典的手工煎餅技藝完美移植。店內品項專精，以蘿蔔絲餅、蛋餅與豆沙餅為主打。憑藉著外皮金黃酥脆、內餡飽滿扎實的極佳口感，成功擄獲了眾多在地居民與周邊上班族的胃。相比於傳統名店的排隊人潮，這裡能以更愜意的方式，快速外帶一份熱騰騰的古早味點心。

鄰近捷運六張犁，外帶為主免排隊

安和蘿蔔絲餅的店面由小巧的攤位改裝而成，捨棄了華麗的裝潢，將空間全數留給乾淨整潔的半開放式作業區。店內全程以外帶形式為主，未提供內用座位。來到門口，便能近距離觀賞師傅熟練地包餅、下鍋油煎的俐落手法；熱油鍋中滋滋作響的煎餅散發出陣陣誘人香氣，令人食指大動。由於地處熱鬧的安和路段，周邊路邊停車格較為難尋，開車前往的饕客建議稍作臨停並快速結帳取餐。

招牌蛋餅外皮酥，特製辣醬超提味

定價 65 元的「蛋餅」，實為店內極具人氣的「蔥油餅加蛋」。師傅將餅皮煎至外層呈現誘人的金黃酥脆，內裡卻完美保留了軟嫩 Ｑ 彈的層次感。麵糰中揉入了豐富的青蔥，經過高溫油煎後，蔥香與濃郁的蛋香完美交融。極度推薦加上店家自製的專屬辣椒醬，其辣度溫和不嗆喉，鹹辣的滋味能瞬間大幅提升整體的香氣與風味，讓酥脆的蛋餅吃起來更具層次、更加過癮。

溫州街經典手藝，飽滿蘿蔔內餡甜

作為店內靈魂的「蘿蔔絲餅」，完美傳承了溫州街的經典手藝。煎至極度薄脆的餅皮，一口咬下便會發出清脆的咔嚓聲，且瀝油確實、絲毫沒有油膩感。內餡豪邁地包入了滿滿的純白蘿蔔絲，熟度掌握得宜，調味走的是清淡純粹的路線，讓顧客能完整品嚐到白蘿蔔本身的清甜與多汁。品嚐時，強烈建議搭配店家的特製辣醬一同享用，利用微辣的鹹香來襯托並放大蘿蔔的天然甜味，是令人回味無窮的絕佳組合。

安和蘿蔔絲餅

所在地址：106臺灣台北市大安區安和路二段 173 號之 1

營業時間：一 二 三 四 五 六 07:30-19:00

店家電話：02 2732 7922

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