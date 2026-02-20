台北遼寧街大膽牛腩麵重現正宗港味，清甜牛腩湯配香港生麵必吃。

「大膽牛腩麵」由香港人跨海主理，主打清甜回甘的清湯牛腩與道地香港生麵，是尋找正宗港式風味必訪的隱藏版名店。

隱身在台北遼寧街尾段、靠近興安街與民生東路三段交界的「大膽牛腩麵」，是一間由道地香港人開設的港式麵店。距離捷運南京復興站或中山國中站約步行十分鐘。店面外觀走的是低調樸實的小吃店風格，一樓為半開放式廚房，二樓則是備有冷氣的舒適明亮用餐區。走進店內，不時能聽見店員以廣東話親切交談，沒有華麗浮誇的裝潢，只有專注於重現道地香港街頭美味的職人精神。對於想在台北尋找正宗清湯牛腩與獨特鹼水香生麵的饕客來說，這裡絕對是不容錯過的口袋名單。

低調小吃店，道地香港味

位於捷運站周邊的大膽牛腩麵，雖然地址在遼寧街，但其實距離熱鬧的遼寧夜市有一小段距離，環境相對幽靜。一樓的半開放式廚房可以看見師傅們忙碌的身影，主要的座位區則規劃在二樓。二樓的空間乾淨明亮，最重要的是冷氣開放，這對於在夏天想大口吃熱湯麵的客人來說絕對是一大福音。店內不時傳來的廣東話交談聲，讓人彷彿一秒置身香港街頭的茶餐廳，整間店散發著樸實且專注於料理的迷人氛圍。

清甜牛骨湯，軟嫩牛腩肉

來到這裡首推招牌的「清湯牛腩麵」，湯頭看似清淡，實則大有學問。以牛骨長時間費工熬煮的湯底，喝起來極其清甜並帶有濃郁的牛油香氣，入喉後還會散發甘醇的尾韻，完全不覺油膩或口乾舌燥。牛腩給得相當大方，選用帶有筋膜的部位，燉煮得極為入味且軟嫩適中。咬下時豐盈的肉汁在口中瞬間散開，牛筋的部分也處理得恰到好處，沾點店家特製的辣椒醬一起享用，更能將牛肉的鮮甜層次完美提升。

爽脆生麵條，香醇鮮肉汁

菜單的點餐邏輯相當簡單，主要以牛腩、雲吞等配料搭配不同的主食。強烈建議一定要選擇「香港生麵」，這才是這碗港式湯麵的真正靈魂。在台北要找到如此道地的港式生麵實屬難得，這裡完整保留了生麵特有的爽脆口感與淡淡的鹼水香氣，沒有為了迎合台灣口味而妥協。一口帶有嚼勁的細緻生麵，配上一口清甜甘醇的牛腩湯，兩者在口中交織出最正宗的風味，絕對讓澱粉控與港式料理愛好者大呼過癮。

飽滿鮮雲吞，招牌牛腩湯

如果想要一次網羅店內的兩大招牌，點這碗「牛腩雲吞湯」準沒錯。這碗集大成的湯品裡，同時放滿了燉得軟爛入味的牛腩塊，以及碩大飽滿的鮮蝦雲吞。雲吞的皮極薄，在熱湯中輕盈漂浮卻不易破裂，咬開後能看到一整隻完整的鮮蝦，蝦肉鮮脆彈牙，與紮實的豬肉內餡比例拿捏得宜。湯頭同樣使用招牌的牛骨清湯，份量十足，光是吃料喝湯就極具飽足感，非常適合不想攝取太多澱粉的饕客細細品味。

金黃炸雲吞，酸甜泰式醬

除了熱湯麵食，現點現炸的「炸鮮蝦雲吞」也是桌上不可或缺的亮點。剛上桌時呈現誘人的金黃色澤，外皮炸得喀滋作響，宛如餅乾般極致酥脆卻絲毫不含油。高溫油炸後，內餡依然保持著多汁的狀態，鮮蝦的甜味似乎也因此更加濃縮。沾上店家附上的酸甜泰式沾醬，不僅開胃更能完美解膩。這間基本功極其紮實的港式小店，絕對值得喜愛港味的朋友專程造訪，享受一頓道地又滿足的美味餐點。