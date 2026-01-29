老撈麻辣火鍋大稻埕古蹟醫院，雞煲蟹新菜加沙公，黃仁勳也愛吃。

黃仁勳愛店「老撈麻辣火鍋」大稻埕二店進駐百年「順天外科醫院」，在古蹟裡享受奢華火鍋。

最近台北火鍋界的話題王，絕對非這間連 AI 教父黃仁勳都親自造訪過的「老撈麻辣火鍋」莫屬。特別是大稻埕二店，直接進駐擁有百年歷史的「順天外科醫院」古蹟內，保留了氣派的巴洛克式立面與復古氛圍。在這裡不僅能感受穿越時空的優雅懷舊感，更能品嚐到食材直球對決的頂級美味。除了招牌麻辣鍋，這次更為了二店獨家推出的正宗「廣東雞煲蟹」而來，搭配霸氣加點的超大沙公與特殊部位黃牛胸肉，每一樣都是老饕懂吃的極致享受。

百年外科醫院吃鍋，復古氛圍優雅懷舊

店面位於大稻埕保安街上，保留了「順天外科醫院」那面極具歷史價值的巴洛克式立面。推開沉甸甸的木門，腳下踩著磨石子地板，眼前是復古吊燈與老式樓梯，彷彿瞬間穿越回百年前的老台北。雖然身處古蹟之中，但用餐環境相當寬敞舒適，二、三樓更設有隱密性極佳的包廂，非常適合商務宴客或重要約會。在這裡吃鍋，少了坊間火鍋店的吵雜油膩，多了一份獨有的優雅與文化底蘊。

廣東雞煲蟹湯頭濃，加點沙公鮮味爆表

這鍋「廣東雞煲蟹」是二店的鎮店之寶，湯底耗時費工，使用豬腳、雞骨與紅蟳慢火熬煮，湯色金黃濃郁且富含膠質。強烈建議加點一隻「頂級大沙公」，上桌時那誇張的巨型蟹螯氣勢十足。當沙公煮進湯裡，蟹膏與海味完全釋放，讓原本就濃稠的湯頭變得更加鮮甜黏唇，滿滿的膠原蛋白喝完身體都暖了。雞肉吸飽海鮮精華嫩滑多汁，沙公肉質紮實飽滿，每一絲蟹肉都充滿甜味，絕對是海陸精華的集大成。

招牌麻辣湯溫潤喝，果凍鴨血滑嫩入味

能讓黃仁勳回頭的關鍵，就在這鍋主打「可以喝」的招牌麻辣湯。它的辣度溫潤舒服，沒有厚重嚇人的牛油層，香氣層次豐富。鍋底的鴨血與豆腐是絕對亮點，尤其是鴨血口感如與果凍般滑嫩，切開後完全沒有氣孔，咬下去湯汁在口中爆開，品質極佳。這湯頭用來涮牛肉，無需沾醬就能品嚐到肉質本身的甜味與麻辣香氣的完美結合，搭配必點的牛三寶更是絕配。

黃牛胸肉爽脆獨特，手工蛋餃充滿靈魂

肉品部分，懂吃的老饕必點「黃牛胸肉」。端上桌時看似白白一片像肥油，但其實是珍貴的牛胸口筋膜肉。下鍋輕涮幾秒後入口，完全不油膩，反而帶有獨特的「ㄎㄠˊㄎㄠˊ」爽脆口感，混著牛肉香氣非常迷人。火鍋料也讓人驚艷，「手工蛋餃」蛋皮厚實充滿蛋香與焦香氣，內餡飽滿多汁，吃得出手工製作的溫度，與市售冷凍品截然不同。

現流海鮮盤鮮甜，豆皮丸子美味

除了肉品，這裡的「海鮮盤」也是誠意十足，嚴選各種現流海鮮，沒有次級品，品質新鮮看得見。火鍋的最佳綠葉「豆皮」表現相當美味，吸滿了麻辣湯汁或濃郁的胡椒湯底，入口軟嫩多汁又帶有豆香。這裡的「各色丸子」也非泛泛之輩，口感彈牙紮實，咬下去能感受到食材的原味鮮甜，不會有粉粉的口感。這些看似不起眼的配角，在老撈精選的堅持下，每一口都成為餐桌上的驚喜，絕對值得加點品嚐。

胡椒豬肚開胃暖身，水果玉米清甜噴汁

另一款推薦湯底是「胡椒豬肚鍋」，白胡椒香氣濃郁帶點微辣，非常開胃。豬肚處理得極為乾淨無腥味，口感軟嫩中帶有Q勁。蔬菜盤中的「水果玉米」也是一大亮點，選用高品質玉米，顆粒飽滿透亮，咬下去甜度高到像在吃水果，汁水在口中噴發且無澱粉粉感，清甜解膩。老撈麻辣火鍋從湯頭、主食到配角，每一樣都展現了對食材的極致追求，絕對是值得造訪的全方位火鍋店。