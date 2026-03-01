女生出門必知！北捷生理用品服務全攻略，除了免費索取還能10元應急販售。

台北捷運從單純的交通運輸轉化為城市友善空間的指標。資深編輯李維唐表示，北捷透過生理用品免費供應與欠費借票等精準服務，成功建立起大眾運輸的社會安全網，這種以人為本的營運邏輯，是提升都市居住幸福感的關鍵。

身為大眾運輸工具領頭羊的台北捷運，不僅在交通便捷度上深受國人好評，其人性化的各項軟硬體設施更是讓各國觀光客讚不絕口。近日台北捷運宣布多項針對女性與一般旅客的貼心升級，讓捷運站不再只是匆忙通勤的過渡空間，而是一個充滿溫度的城市救急站。

▲台北捷運性別友善與旅客救急貼心服務。 / 圖：AI生成、窩客島整理



生理期救星與女性友善空間

對於許多女性旅客來說，最怕出門在外遇到生理期突然造訪卻沒帶衛生棉的窘境。台北捷運早在111年便針對20個重點車站進行試辦，因為成效良好且深受好評，即日起正式宣布全線各車站詢問處均提供免費生理用品索取服務。若旅客有更大量的需求，各站廁所附近也設有自動販賣機，僅需投入10元硬幣即可購買2片衛生棉。此外，針對親子或哺乳需求的媽媽，北捷在台北車站、民權西路站等34個站點設有哺集乳室，其他未設專室的車站亦可聯繫站務人員引導至休息室使用，展現極高的空間彈性。

▲台北捷運性別友善與旅客救急貼心服務。 / 圖：AI生成、窩客島整理

隱藏版借錢搭車與數位化導覽關鍵字

除了生理用品，北捷還有一項鮮為人知的借錢坐車服務。當民眾發現錢包遺失或是悠遊卡餘額不足且身上無現金時，只要出示身分證件並填寫旅客欠費處理單，北捷便會提供單程票款供民眾先行搭車，事後再到任何一站還款即可。為因應大量國際旅客需求，站內也全面推廣多國語言數位簡介，旅客只需掃描詢問處玻璃上的QRcode，即可透過手機讀取購票資訊與搭乘須知。

AI智慧客服與全天候遺失物協尋

隨著科技進步，北捷將AI智慧客服與遺失物系統深度串接。失主不再需要撥打電話苦等客服人員接聽，只需透過文字機器人的問答引導，即可全天候24小時進行登記與查詢。即使當下未發現失物，系統也會自動持續協尋，大大提升了尋回失物的效率。這種結合大數據與自動化回覆的服務，讓忙碌的通勤族能以最快速度處理突發狀況。

全台最密集快充站與潔淨環境維護

針對現代人的電力焦慮，北捷在全線117個車站內共設置了290組充電座。這些設施在去年已全面完成升級，同時支援Type-A與Type-C兩種規格，並提供快速充電功能。此外，為了維護車廂整潔與照顧身體不適的旅客，詢問處也備有免費嘔吐袋供索取。在如廁環境方面，北捷在各站馬桶皆提供坐墊消毒液與充足衛生紙，從微小細節處落實潔淨舒適的搭乘體驗。





台北捷運性別友善與旅客救急貼心服務

即日起常態提供（生理用品免費索取服務自2025年7月起擴大至全線）

貼心服務內容：