台北老爺Le Café中華料理吃到飽，現沖牛肉湯、鮭魚生魚片必吃。

台北老爺酒店「Le Café 咖啡廳」推出中華好味主題吃到飽。主打現沖牛肉湯、優質鮭魚生魚片與經典中式功夫菜。

位於台北中山北路林蔭大道旁的「台北老爺大酒店 Le Café 咖啡廳」，向來不以浮誇的菜色數量取勝，而是走一種優雅精緻的路線。這裡的用餐氛圍極佳，整面落地窗引進戶外綠意，米白色系的內裝讓人感到放鬆舒適，非常適合帶長輩來此享受愜意的用餐時光。近期餐廳推出了全新的「中華好味｜2026中華料理主題吃到飽」，發揮老爺集團深厚的中餐底蘊，將經典功夫菜搬上餐檯。這次的主題不僅讓你不用單點就能狂嗑大菜，更保留了原有的強項如爐烤牛排與精緻甜點，絕對值得專程走一趟。

優雅舒適環境，採光佳動線流暢

Le Café 的環境是許多老饕喜愛這裡的原因之一。位於二樓的餐廳擁有極佳的採光，透過落地窗可以欣賞中山北路迷人的林蔭景色。雖然座位數不少，但桌距拿捏得宜，不會有一般吃到飽餐廳那種擁擠吵雜的市場感。取餐動線設計為長條形搭配中島區，雖然範圍不大，但動線規劃流暢，補菜速度也相當快。在這裡用餐，你會不自覺地放慢節奏，細細品味每一道料理與優雅的氛圍。

冷盤海鮮鮮蝦彈牙，醉雞酒香濃

雖然很多人會跳過沙拉區，但這裡的蔬菜處理得非常乾淨，瀝水徹底，蘿美生菜咬下去爽脆有聲。冷盤海鮮區絕對是第一輪的重點，白蝦個頭雖非巨無霸，但新鮮度沒話說，剝殼時手感順暢，蝦肉彈牙鮮甜。配合中華主題推出的冷菜更是驚喜連連，「紹興醉雞」肉質紮實，皮肉間的凍帶著濃郁酒香；「涼拌海蜇皮」厚實脆口，搭配蒜味醬汁非常開胃。煙燻鮭魚油脂豐富，擠點檸檬汁解膩又美味。

日料生魚片，鮭魚厚切溫控得宜

挾帶著日系飯店的背景，這裡的日料區水準一直相當穩定。生魚片提供了鮭魚、鮪魚、旗魚與黃金鯡魚等基本盤，其中鮭魚的表現最為亮眼，油花分布均勻，切片厚度適中，且溫控做得非常好，入口軟嫩鮮美，完全沒有退冰不全的碎冰感。握壽司的醋飯比例恰當，米飯 Q 彈微酸，手捲的海苔烤得酥脆，建議拿到後立刻食用，享受清爽脆口的最佳風味。

現沖牛肉湯，粉嫩鮮甜湯頭濃郁

肉食區絕對是本次「中華好味」的主戰場。除了必拿的「爐烤牛排」，外皮焦香、內裡粉嫩多汁，單吃原味就非常迷人外，這次最推薦的是「現沖牛肉湯」。將薄如蟬翼的生牛肉片放入碗中，沖入滾燙的高湯，肉片瞬間熟成粉紅色，湯頭因加入了蘿蔔而顯得特別鮮甜，讓人忍不住一碗接一碗。此外，配合主題推出的中式大菜如烏魚子海鮮炒飯、沙茶炒螃蟹等，道道誠意十足，口味相當道地。

現煮麵食擔仔麵，鮮美蘿蔔糕讚

熟食區的表現同樣精彩，「港式蘿蔔糕」煎得外酥內軟，吃得到蘿蔔絲的甜味，相當值得一試。現煮麵食區提供擔仔麵與叻沙麵，擔仔麵的湯頭用蝦頭熬煮，鮮美無比，淋上肉燥配顆丸子，小小一碗暖胃又滿足。蒸籠區的燒賣肉感紮實，鳳爪軟爛入味。熱食部分還能見到宮保雞丁、川味麥片蝦與奶油蒜香炒中卷等經典菜色，每一道都展現了師傅深厚的熱炒功力。

甜點精緻麵包布丁，必吃哈根達斯

老爺的甜點向來是強項，精緻度在台北吃到飽界名列前茅。起司蛋糕濃郁綿密，慕斯口感輕盈。其中最不能錯過的是熱甜點「麵包布丁」，布丁體濕潤充滿蛋奶香，上層烤得微焦酥脆，是許多人的心頭好。冰淇淋提供哈根達斯，口味選擇多。配合中華主題，還有熱呼呼的紅豆紫米湯與杏仁茶，紅豆煮得綿密起沙，杏仁茶香氣濃郁，冬天喝上一碗最是舒服，為這頓大餐畫下完美的句點。

台北老爺大酒店 Le Café 咖啡廳

所在地址：104臺灣台北市中山區中山北路二段37-1號2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:30-21:30

店家電話：02-25423266

