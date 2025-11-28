松山商務圈的低調奢華！「晶櫻會館」粵滬創意桌菜展現宴席級功夫料理。

位於敦化北路的「晶櫻會館」以粵滬創意料理見長，提供優雅包廂、細緻服務與穩定的桌菜品質。從前菜到主菜皆展現功夫，是松山區商務宴客與家庭聚餐的熱門選擇。

晶櫻會館位於松山區敦化北路，鄰近文華東方，交通動線明確，地下室B1入口指示清楚。整體裝潢走沉穩奢華路線，空間寬敞而不壓迫。從外場到包廂都維持高質感配置，是許多企業宴請與正式聚會的首選。

寬敞場域靜謐雅致，包廂配置兼具隱私與質感

店內備有不同規模的獨立包廂，無論是小型商務會議、家庭聚餐或大型宴席都能彈性安排。桌距舒適、不擁擠，服務人員訓練完整、補菜與桌邊協助相當即時。用餐氛圍沉穩專業，很適合需要隱密性的正式場合。

菜單選項齊全，粵滬經典與創意料理並重

菜單涵蓋冷盤、粵菜、滬菜、主食與桌菜套餐，並酌收10%服務費。從紹興醉雞、醬煙蔥小卷到蒜香脆皮雞、御品東坡肉，各類主菜都有水準。宴席桌菜依預算提供不同組合，適合各種規模的聚餐需求。

前菜六味層次豐富，海味與川香開胃不搶戲

江南六小碟表現亮眼，蝦子鮮度佳、口水雞紅油香而不躁，花椒香層次分明。海蜇爽脆、炸豆腐簡單耐吃，椒鹽四季豆與杏鮑菇香氣充足。整體調味穩健，風味到位，作為桌菜開場非常有水準。

扇貝、烏參、海上鮮與脆皮雞，拿手菜色展現功夫

金銀蒜香蒸扇貝個頭飽滿，粉絲吸汁後更添鮮甜；蠔皇北菇扒烏參醬香濃郁，香菇特別突出：陳皮蔥油蒸海上鮮肉質細嫩、鹹淡平衡恰好；蒜香脆皮雞則是全場焦點，皮薄酥脆、肉質保濕，是必點功夫菜。

炒飯火候乾淨俐落，桌菜尾段依然維持水準

金瑤玉帶蛋白炒飯粒粒分明、清爽不油，蛋白翻炒均勻，干貝丁與干貝絲帶出自然海味。蟲草花山藥燉全雞湯頭回甘，娃娃菜火候柔軟、風味清爽。黑白流沙包與季節水果收尾輕盈，讓整套桌菜從頭至尾保持一致品質。

從前菜到收尾皆維持水準．整體表現沈著細膩

整體而言，「晶櫻會館 粵滬創意料理」以穩定細緻的菜色、專業的服務與優雅的宴席空間脫穎而出。從前菜、海鮮、主食到收尾點心皆維持水準，是松山區難得兼具質感、隱私與料理功夫的中式宴會餐廳。無論是商務宴請、家庭聚會或節慶慶祝，都能在這裡獲得體面而愉快的用餐體驗。

晶櫻會館 粵滬創意料理

地址：105台北市松山區敦化北路207號B1

電話：02 2771 1182

營業時間：午餐 11:30–14:30；晚餐 17:00–21:30 (詳細時間請依現場公告或訂位系統為主)