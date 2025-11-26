大稻埕最驚豔的台魂法菜在這裡﹗互舍酒店「互餐廳」主打988元起套餐，招牌胭脂鴨胸與當歸羊小排超有記憶點...

大稻埕互舍酒店二樓的「HU’s Restaurant 互餐廳」以台魂法菜重新詮釋在地味道。從創意前菜到胭脂鴨胸、當歸羊小排都極具亮點，是想吃精緻台式料理時的理想選擇。

「HU’s Restaurant 互餐廳」位於大稻埕的互舍酒店二樓、步行至捷運大橋頭站只需幾分鐘。窗邊木質空間帶有老街氣息、自然光灑落讓氛圍沉穩又溫暖。餐廳桌距舒適、座位形式多元、同時兼具飯店餐廳的機能性，是在鬧區裡難得安靜的用餐場所。

晚餐主廚套餐開放選配，前菜、熱前菜、主菜三項組合

晚餐主推「主廚套餐」、每位988元起、另加一成服務費。套餐分為前菜一道、熱開胃菜一道與主菜一道、部分品項需加價。前菜包含碳烤台灣原生野菜、胡椒胭脂蝦、薑汁黑柿蕃茄及辣味豆鼓鮮蚵。熱開胃菜則有上湯透抽、檳榔小牛胸腺、油封日本章魚與碳烤美國牛舌。主菜選擇包括胭脂鴨胸、當歸羊小排、海港鮮魚與胭脂鵪鶉，食材以台灣風土為基底、融合法式技法呈現。

從麵包到前菜層層堆疊，台味記憶以法式細工呈現

餐前水資可選礦泉或氣泡水，麵包則以珠寶盒法式點心坊供應、外酥內軟、可搭配油醋享受香氣層次。前菜開始展現主廚的台魂法菜精神。碳烤台灣原生野菜以炭香、洋芋泡泡與迷你蔥油餅組出迷人的清爽開局。胡椒胭脂蝦以澄清蝦湯凍、醃冬瓜與胡椒美乃滋堆出海味層次。薑汁黑柿蕃茄結合麻油、絲綢乳酪與薑汁冰淇淋、帶出南部小吃的熟悉感。辣味豆鼓鮮蚵則以酸漿葉、過貓與豆鼓拉高鮮味、附上荸薺薄餅增加口感。

暖胃熱前菜香氣濃郁，經典章魚、牛舌各有亮點

熱前菜繼續放大台式靈魂。上湯透抽以家鄉肉熬煮的湯底襯托透抽的炭烤香、花椰菜乾形成清脆對比。檳榔小牛胸腺以台式滷水浸煮後油炸、搭配檳榔葉與檳榔花醬汁、香氣獨特又平衡。油封日本章魚柔嫩細緻、配上千層洋芋與高麗菜乾形成酸香與海味的衝擊。碳烤美國牛舌厚切彈牙、搭配黑蒜醬、焦化辣椒醬與蠔油提味、香濃份量足、芥末籽則讓整體更清爽。

招牌主菜實力堅強，鴨胸羊小排海味三線並進

主菜表現是整份套餐的亮點。胭脂鴨胸皮脆肉嫩、泰安紅肉李與冰梅醬襯托油脂香、口味均衡。當歸羊小排以紐西蘭羊排炭烤、醬汁帶出溫潤藥香、搭配山當歸青醬糯米薏仁、像燉飯又保有台味。海港鮮魚以蔭鳳梨調味、酸鹹回甘、帶出台灣海鮮鮮甜。胭脂鵪鶉則以鴨肝填入鵪鶉、表層刷甜麵醬烤至油亮、風味濃郁、香氣層次飽滿。

台魂法菜的完整呈現，創意與風土在此相遇

互餐廳以台灣在地食材、路邊攤味道與法式技法融合、完整呈現台魂料理的細膩與深度。從野菜、麵包、前菜到主菜都能吃到熟悉的台灣記憶、卻又以新方式展現。988元起的套餐兼具創意與誠意、無論節慶聚餐或想專程品嚐台式精緻料理、都能在這裡找到令人驚喜的味道。

HU’s Restaurant 互餐廳

所在地址：103臺灣台北市大同區重慶北路二段172號2樓 (捷運大橋頭站)

營業時間：日、一、二、三、四、五、六 07:00-21:00

店家電話：(02) 2553-3919

評價：★★★★★

早餐： 07:00–10:00 (自助式)

午餐： 12:00–14:30 (半自助式)

晚餐： 18:00–21:00 (套餐組合)