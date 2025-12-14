台北東區美食羊騷殿，全台首創自動旋轉燒烤，必吃無羶味小羔羊與啤酒暢飲。

台北東區羊騷殿主打全台首創自動旋轉燒烤機，嚴選紐西蘭小羔羊，無羶味且肉質鮮嫩。結合熱炒、羊肉爐與啤酒暢飲，是深夜食堂聚餐的首選。

位於台北東區燒烤一級戰區的羊騷殿，以獨特的自動旋轉燒烤模式殺出一條血路。店內環境寬敞明亮，打破傳統燒烤店油煙瀰漫的印象，完善的抽風設備讓顧客吃完身上幾乎無味。這裡營業至深夜，非常適合下班後與三五好友聚餐小酌，一邊享受懶人烤肉的樂趣，一邊觀看大螢幕轉播球賽，氣氛熱鬧又放鬆。

懶人救星自動旋轉燒烤機，紅外線均勻受熱不烤焦

店內最大亮點莫過於桌上的自動旋轉燒烤機，採用紅外線烤爐搭配齒輪設計，只要將肉串放上架，機器便會自動旋轉。這種烤法能確保食材受熱均勻，大幅降低烤焦機率，對於不擅長烤肉的懶人來說簡直是神器。烤爐上方還貼心設計了保溫架，烤好的食物可以暫時放置，確保每一口都能吃到熱騰騰的美味。

嚴選紐西蘭小羔羊串燒，原味鮮甜辣味孜然超開胃

招牌羊肉串選用高品質紐西蘭小羔羊，肉質鮮嫩多汁且完全沒有令人害怕的羊羶味。原味羊肉串烤至表面微焦，簡單調味就能展現肉脂甜香。喜愛重口味的食客則推薦辣味羊肉串，灑上孜然辣椒粉後香氣逼人，微辣口感與孜然風味完美結合，是搭配啤酒的最佳下酒菜。

廚房直火秘制羊肋排，松阪豬金黃焦脆口感彈牙

除了自己動手烤，廚房直出的烤物也值得一試。「秘制岩燒羔羊肋排」刷滿秘製醬汁，肉質厚實多汁，骨邊筋膜越嚼越香；雖然醬味較濃稍蓋過羊肉原味，但重口味非常下酒。另一道「香烤松阪豬」切片串烤至邊緣金黃，口感維持招牌的脆度，不過今日油脂香氣與焦香味稍嫌不足，若能再多一點炭火氣息會更有驚喜感。

私房手路菜青龍香辣羊肉，沙茶爆炒鑊氣十足

除了烤串，店內的熱炒料理也相當有水準。青龍香辣羊肉以大火快炒，鑊氣十足且香辣過癮，經常一上桌就被秒殺。經典的沙茶炒羊肉則是展現了台式熱炒的精髓，軟嫩羊肉吸附了沙茶獨特的鹹鮮味，配上一碗白飯簡直絕配，是絕對不會踩雷的穩健選擇。

挑戰味蕾古法黑胡麻羊蛋蛋，限量珍饈口感如豆腐

敢嚐鮮的老饕絕對不能錯過這道限量私房菜。店家遵循古法以黑麻油煸炒羊睪丸，處理得宜完全沒有異味。口感意外地如豆腐般軟嫩細緻，入口充滿濃郁的麻油香氣。雖然對於部分食客來說心理門檻較高，但其獨特的口感與滋補價值，仍讓這道菜成為店內討論度極高的人氣商品。

暖胃首選帶皮紅燒羊肉爐，湯頭甘甜肉質軟嫩Q彈

在享受完燒烤與熱炒後，來上一鍋熱呼呼的羊肉爐最為過癮。湯頭呈現深邃的紅燒色澤，加入多種藥材熬煮，喝起來甘甜濃郁暖心又暖胃。鍋內給料大方，帶皮羊肉燉煮至入味，外皮Q彈肉質軟嫩不乾柴。搭配店家特製的三種解膩小菜，讓整頓餐食的味覺體驗更加豐富完整。

人氣加點黃金玉子燒與玉米戀人，大人小孩都喜愛

除了肉食料理，店內的副食表現也相當精彩。厚實的黃金玉子燒口感濕潤綿密，入口充滿濃郁蛋香，甜鹹滋味老少咸宜。名為玉米戀人的烤玉米則貼心切塊方便食用，飽滿玉米粒刷上奶油與特製醬料燒烤，高溫逼出玉米本身的甜味，帶有迷人的奶香與焦糖氣息，是搭配燒烤最對味的蔬食選擇。

麒麟生啤酒暢飲划算過癮，聚餐小酌最佳拍檔

來到羊騷殿怎能少了美酒助興，店家推出麒麟一番搾生啤酒暢飲方案，價格相當實惠。綿密細緻的泡沫搭配順口的酒體，冰涼氣泡感瞬間沖刷掉口中的油膩感。無論是搭配重口味的孜然羊肉串或是鑊氣滿滿的熱炒，都是絕佳組合，讓聚餐氛圍嗨到最高點。

羊騷殿台北忠孝店

所在地址：106臺灣台北市大安區忠孝東路四段223巷52號

營業時間：日、一、二、三、四、五、六：17:00-24:00

店家電話：02 2752 3088

評價：★★★★★



